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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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Apple ນຳສະເໜີ iPhone 15 Pro ທີ່ມີຊິບ A17 Pro: ປະສິດທິພາບທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລະຄວາມສາມາດຂອງ Raytracing

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
Apple ນຳສະເໜີ iPhone 15 Pro ທີ່ມີຊິບ A17 Pro: ປະສິດທິພາບທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລະຄວາມສາມາດຂອງ Raytracing

Apple ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕົວ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ iPhone ຫລ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນ​ຄື iPhone 15 Pro ທີ່​ມີ​ຊິບ A17 Pro ທີ່​ມີ​ພະ​ລັງ​ແຮງ. ຊິບ Apple Silicon ລຸ້ນໃໝ່ນີ້ຖືກຜະລິດໂດຍໃຊ້ຂະບວນການຕັດ 3 nanometer ແລະມີຄວາມປະທັບໃຈ 19 ຕື້ transistors. ຊິບ A17 Pro ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບ 10% ສໍາລັບແກນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ແຕ່ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງ 20% ທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການປະຕິບັດ GPU. ດ້ວຍການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້, iPhone 15 Pro ຖືກກໍານົດໃຫ້ຮັກສາຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເປັນໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ.

ຫນຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນທີ່ສໍາຄັນຂອງຊິບ A17 Pro ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການສະຫນັບສະຫນູນຮາດແວ raytracing ເລັ່ງຮາດແວ, ຄຸນນະສົມບັດກ່ອນຫນ້ານີ້ມີຢູ່ໃນເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມແລະ PC ລະດັບສູງເທົ່ານັ້ນ. ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີນີ້, iPhone 15 Pro ສາມາດໃຫ້ການສະແດງແສງສະຫວ່າງທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງໃນເວລາຈິງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໂທລະສັບສະຫຼາດທໍາອິດທີ່ບັນລຸຄວາມສາມາດດ້ານກາຟິກໃນລະດັບນີ້.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Apple ໄດ້ຕິດຕັ້ງຊິບ A17 Pro ກັບຕົວຄວບຄຸມ USB-3, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວການໂອນຂໍ້ມູນສູງເຖິງ 10 Gbps ຜ່ານພອດ USB-C ຂອງ iPhone 15 Pro. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນເມື່ອທຽບກັບຄວາມໄວ USB-2 ເກົ່າທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍພອດ Lightning, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໄວແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍສໍາລັບການໂອນໄຟລ໌ແລະເນື້ອຫາມັນຕິມີເດຍ.

iPhone 15 Pro, ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຊິບ A17 Pro, ຈະມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໃນວັນສຸກນີ້, ໂດຍການຂາຍໃນຮ້ານຈະເລີ່ມໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ. ໃນຂະນະທີ່ Apple ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງເທັກໂນໂລຍີສະມາດໂຟນ, iPhone 15 Pro ສັນຍາວ່າຈະ ມອບປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນດ້ວຍປະສິດທິພາບພິເສດ ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ທັນສະໄໝຂອງມັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Apple

By Gabriel Botha

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