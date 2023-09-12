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ຂ່າວລືວ່າ Apple ຈະໃຫ້ RAM ສູງສຸດ 8GB ສໍາລັບ iPhone 15 Pro ຮຸ່ນ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ຂ່າວລືວ່າ Apple ຈະໃຫ້ RAM ສູງສຸດ 8GB ສໍາລັບ iPhone 15 Pro ຮຸ່ນ

ອີງຕາມຂ່າວລືທີ່ຜ່ານມາ, Apple ອາດຈະວາງແຜນທີ່ຈະສະເຫນີ RAM ສູງສຸດ 8GB ສໍາລັບ iPhone 15 Pro ຮຸ່ນຂອງຕົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆຕໍ່ກັບການຕັ້ງຄ່າການເກັບຮັກສາພາຍໃນ, ລູກຄ້າຈະຍັງຄົງມີທາງເລືອກໃນການເລືອກ.

ບົດລາຍງານແນະນໍາວ່າ Apple ໄດ້ທົດສອບທາງເລືອກການເກັບຮັກສາທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບ iPhone ລຸ້ນໃຫມ່, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທາງເລືອກ 2TB ທີ່ມີຂ່າວລືກ່ອນຫນ້ານີ້ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ແທນທີ່ຈະ, ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຈາກທາງເລືອກ 128GB, 256GB, 512GB ແລະ 1TB.

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າຮຸ່ນໃດຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມ RAM, ມັນໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າ Apple ໄດ້ທົດສອບທັງ 6GB ແລະ 8GB LPDDR5 DRAM. ການຄາດເດົາໄດ້ແນະນໍາວ່າທາງເລືອກ RAM ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາທີ່ເລືອກ, ຄ້າຍຄືກັບວິທີການເຮັດວຽກກັບ iPad Pro.

ໃນແງ່ຂອງຜູ້ສະຫນອງ, Apple ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຈະເຮັດວຽກກັບຜູ້ຜະລິດເຊັ່ນ Samsung, Micron, ແລະ SK Hynix ສໍາລັບ RAM. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນຜູ້ຜະລິດທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການເກັບຮັກສາ, ພ້ອມກັບ Western Digital ແລະ Kioxia.

ໃນຂະນະທີ່ການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການຂອງ iPhone 15 lineup ໃກ້ເຂົ້າມາ, ມັນຈະເປັນຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະເບິ່ງວ່າຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງ. ແຟນໆຂອງ Apple ລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນກັບການເປີດເຜີຍອຸປະກອນໃຫມ່ແລະການຍືນຍັນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: *”A17 ສາມາດມີ RAM 8GB”*
– ທີ່ມາ: AppleInsider

By Robert Andrew

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