ຂ່າວລືວ່າ Apple ຈະໃຫ້ RAM ສູງສຸດ 8GB ສໍາລັບ iPhone 15 Pro ຮຸ່ນ

ອີງຕາມຂ່າວລືທີ່ຜ່ານມາ, Apple ອາດຈະວາງແຜນທີ່ຈະສະເຫນີ RAM ສູງສຸດ 8GB ສໍາລັບ iPhone 15 Pro ຮຸ່ນຂອງຕົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆຕໍ່ກັບການຕັ້ງຄ່າການເກັບຮັກສາພາຍໃນ, ລູກຄ້າຈະຍັງຄົງມີທາງເລືອກໃນການເລືອກ.
ບົດລາຍງານແນະນໍາວ່າ Apple ໄດ້ທົດສອບທາງເລືອກການເກັບຮັກສາທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບ iPhone ລຸ້ນໃຫມ່, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທາງເລືອກ 2TB ທີ່ມີຂ່າວລືກ່ອນຫນ້ານີ້ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ແທນທີ່ຈະ, ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຈາກທາງເລືອກ 128GB, 256GB, 512GB ແລະ 1TB.
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າຮຸ່ນໃດຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມ RAM, ມັນໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າ Apple ໄດ້ທົດສອບທັງ 6GB ແລະ 8GB LPDDR5 DRAM. ການຄາດເດົາໄດ້ແນະນໍາວ່າທາງເລືອກ RAM ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາທີ່ເລືອກ, ຄ້າຍຄືກັບວິທີການເຮັດວຽກກັບ iPad Pro.
ໃນແງ່ຂອງຜູ້ສະຫນອງ, Apple ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຈະເຮັດວຽກກັບຜູ້ຜະລິດເຊັ່ນ Samsung, Micron, ແລະ SK Hynix ສໍາລັບ RAM. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນຜູ້ຜະລິດທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການເກັບຮັກສາ, ພ້ອມກັບ Western Digital ແລະ Kioxia.
ໃນຂະນະທີ່ການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການຂອງ iPhone 15 lineup ໃກ້ເຂົ້າມາ, ມັນຈະເປັນຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະເບິ່ງວ່າຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້ເປັນຄວາມຈິງ. ແຟນໆຂອງ Apple ລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນກັບການເປີດເຜີຍອຸປະກອນໃຫມ່ແລະການຍືນຍັນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: *”A17 ສາມາດມີ RAM 8GB”*
– ທີ່ມາ: AppleInsider