Apple ຈະສະ ເໜີ ລຸ້ນ iPhone ທີ່ຜະລິດໃນອິນເດຍໃນມື້ເປີດຕົວ

Apple ໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງຕົນໄປນອກຈາກຈີນ ດ້ວຍການຂາຍ iPhone ຮຸ່ນໃໝ່ທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນອິນເດຍໃນມື້ເປີດຕົວ. ໃນຂະນະທີ່ Apple ໄດ້ຜະລິດ iPhones ໃນປະເທດອິນເດຍສໍາລັບໄລຍະຫນຶ່ງ, ຕາຕະລາງການຜະລິດປົກກະຕິໄດ້ຊັກຊ້າຫລັງສະຖານທີ່ປະກອບຕົ້ນຕໍໃນປະເທດຈີນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊ່ອງຫວ່າງເວລາລະຫວ່າງການມີ iPhone ຮຸ່ນທີ່ຜະລິດຈາກອິນເດຍແລະການເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວໃນຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. ປີທີ່ຜ່ານມາ, iPhone 14 ແບບ Made-in-India ມີຢູ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງພຽງແຕ່ປະມານຫົກຫາແປດອາທິດຫຼັງຈາກການເປີດຕົວຂອງພວກເຂົາ.
ໃນປີນີ້, ແນວໂນ້ມຍັງສືບຕໍ່ຍ້ອນວ່າ iPhone 15 ຈະເປັນຄັ້ງ ທຳ ອິດທີ່ອຸປະກອນ Apple ລຸ້ນລ້າສຸດທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍມີຢູ່ໃນມື້ ທຳ ອິດຂອງການຂາຍ. ການຜະລິດ iPhone 15 ໃນປະເທດອິນເດຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວນສັງເກດວ່າໃນຂະນະທີ່ໂຮງງານໃນປະເທດອິນເດຍກໍາລັງຜະລິດ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus, ການປະກອບ iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max ທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດແມ່ນຍັງອີງໃສ່ປະເທດຈີນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການມີ iPhone 15 ຂອງ Made-in-India ຢູ່ໃນອິນເດຍໃນເວລາເປີດຕົວແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ແຜນການໄລຍະຍາວຂອງ Apple ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງຈາກຈີນໃນການຜະລິດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ສະຫນອງ Apple ໃນປະເທດອິນເດຍກວມເອົາປະມານ 7% ຂອງຈໍານວນ iPhones ທັງຫມົດທີ່ຜະລິດໃນທົ່ວໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
1. Bloomberg