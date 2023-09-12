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Apple ຈະສະ ເໜີ ລຸ້ນ iPhone ທີ່ຜະລິດໃນອິນເດຍໃນມື້ເປີດຕົວ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Apple ຈະສະ ເໜີ ລຸ້ນ iPhone ທີ່ຜະລິດໃນອິນເດຍໃນມື້ເປີດຕົວ

Apple ໄດ້​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ຂະຫຍາຍ​ໂຄງ​ລ່າງ​ລະບົບ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ສະໜອງ​ຂອງ​ຕົນ​ໄປ​ນອກ​ຈາກ​ຈີນ ດ້ວຍ​ການ​ຂາຍ iPhone ຮຸ່ນ​ໃໝ່​ທີ່​ຜະລິດ​ຢູ່​ໃນ​ອິນ​ເດຍ​ໃນ​ມື້​ເປີດ​ຕົວ. ໃນຂະນະທີ່ Apple ໄດ້ຜະລິດ iPhones ໃນປະເທດອິນເດຍສໍາລັບໄລຍະຫນຶ່ງ, ຕາຕະລາງການຜະລິດປົກກະຕິໄດ້ຊັກຊ້າຫລັງສະຖານທີ່ປະກອບຕົ້ນຕໍໃນປະເທດຈີນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊ່ອງຫວ່າງເວລາລະຫວ່າງການມີ iPhone ຮຸ່ນທີ່ຜະລິດຈາກອິນເດຍແລະການເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວໃນຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. ປີທີ່ຜ່ານມາ, iPhone 14 ແບບ Made-in-India ມີຢູ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງພຽງແຕ່ປະມານຫົກຫາແປດອາທິດຫຼັງຈາກການເປີດຕົວຂອງພວກເຂົາ.

ໃນປີນີ້, ແນວໂນ້ມຍັງສືບຕໍ່ຍ້ອນວ່າ iPhone 15 ຈະເປັນຄັ້ງ ທຳ ອິດທີ່ອຸປະກອນ Apple ລຸ້ນລ້າສຸດທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍມີຢູ່ໃນມື້ ທຳ ອິດຂອງການຂາຍ. ການຜະລິດ iPhone 15 ໃນປະເທດອິນເດຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວນສັງເກດວ່າໃນຂະນະທີ່ໂຮງງານໃນປະເທດອິນເດຍກໍາລັງຜະລິດ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus, ການປະກອບ iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max ທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດແມ່ນຍັງອີງໃສ່ປະເທດຈີນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການມີ iPhone 15 ຂອງ Made-in-India ຢູ່ໃນອິນເດຍໃນເວລາເປີດຕົວແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ແຜນການໄລຍະຍາວຂອງ Apple ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງຈາກຈີນໃນການຜະລິດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ສະຫນອງ Apple ໃນປະເທດອິນເດຍກວມເອົາປະມານ 7% ຂອງຈໍານວນ iPhones ທັງຫມົດທີ່ຜະລິດໃນທົ່ວໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
1. Bloomberg

By Vicky Stavropoulou

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