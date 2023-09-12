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Apple ຈະເປີດຕົວ iPhone 15 Series

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Apple ຈະເປີດຕົວ iPhone 15 Series

Apple ມີກຳນົດຈະເປີດຕົວສະມາດໂຟນລຸ້ນໃໝ່ລ່າສຸດຂອງຕົນຄື iPhone 15 ໃນອາທິດນີ້. ເຫດການເປີດຕົວ, ເອີ້ນວ່າ "Vendorlast," ແມ່ນກໍານົດໃນຄືນວັນອັງຄານ (ເວລາອິນເດຍ) ເວລາ 10:30 ໂມງແລງ. ບໍລິສັດຄາດວ່າຈະປະກາດວັນປ່ອຍແລະລາຄາຂອງ iPhone 15 series ໃນລະຫວ່າງເຫດການ. iPhone 15 series ມີຂ່າວລືວ່າຈະມີຊ່ອງສຽບສາຍສາກແບບ Type-C ຄ້າຍຄືກັນກັບສະມາດໂຟນ Android. ມັນຍັງຄາດວ່າຈະມີຄຸນສົມບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ດີຂຶ້ນ.

ນອກເໜືອໄປຈາກຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້, iPhone 15 series ຍັງຈະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ AirPods ແລະ Apple Watches. ຜະລິດຕະພັນ Apple ຈໍານວນຫຼາຍຄາດວ່າຈະເປີດຕົວຄຽງຄູ່ກັບ iPhone 15 series.

ວັນທີເປີດຕົວ ແລະລາຄາ

ງານເປີດຕົວ iPhone 15 ມີກຳນົດຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ ເວລາ 10:30 ໂມງ (ຕາມເວລາອິນເດຍ). ລາຄາຂອງ iPhone 15 series ຄາດວ່າຈະສູງກວ່າ 100 ໂດລາທຽບກັບລຸ້ນກ່ອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນການເພີ່ມລາຄານີ້. ມັນຍັງຄາດວ່າລາຄາຂອງ iPhone ຊຸດອື່ນໆຈະຫຼຸດລົງເປັນຜົນມາຈາກ.

ຮູບແບບພື້ນຖານຂອງ iPhone 15 ມີຂ່າວລືວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $ 899 ຫຼື 90,000 INR. ລາຄາຂອງ iPhone 15 Plus ອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $ 999.

ຄຸນສົມບັດໃຫມ່

ຮູບແບບພື້ນຖານຂອງ iPhone 15 ຈະມີຈໍສະແດງຜົນ 6.1 ນິ້ວແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 128GB. iPhone 15 ຍັງຈະມີໜ້າຈໍຂະໜາດ 6.7 ນິ້ວ ແລະ ປັບປຸງອາຍຸແບັດເຕີຣີໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ມັນຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບ A17 Bionic. ໂທລະສັບຍັງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຊອບແວເຊັ່ນ: Titanium Edge ແລະ Max Persicope Telephoto lens.

ບ່ອນທີ່ຈະສັງເກດເບິ່ງເຫດການເປີດຕົວ

ເຫດການເປີດຕົວ iPhone 15 ສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນ Apple TV ແລະຊ່ອງ YouTube ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Apple ໄດ້ຟຣີ. ລິ້ງການຖ່າຍທອດສົດສຳລັບເຫດການ “Wonderlust” ແມ່ນມີຢູ່ https://www.youtube.com/watch?v=ZiP1l7jlIIA. ຕິດຕາມການອັບເດດຫຼ້າສຸດ!

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [ແຫຼ່ງ 1], [ແຫຼ່ງ 2]

By Robert Andrew

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