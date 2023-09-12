ເຫດການ Apple: iPhone 15 ເປີດຕົວ ແລະປ່ຽນຈາກ Lightning ເປັນ USB-C

Apple ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປະກາດໃຫຍ່ໃນເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງຂອງຕົນ, ເປີດເຜີຍ iPhone 15 ທີ່ຄາດວ່າຈະສູງ. ຫນຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຄາດວ່າຈະມີຮູບແບບໃຫມ່ນີ້ແມ່ນການປ່ຽນຈາກພອດ Lightning ໄປຫາພອດ USB-C. ໃນຂະນະທີ່ການປ່ຽນແປງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຊອກຫາການລວມອຸປະກອນ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອຸກອັ່ງຜູ້ທີ່ຈະຕ້ອງລົງທຶນໃນສາຍໃຫມ່.
ຄຽງຄູ່ກັບ iPhone 15 ແລະ 15 Pro, Apple ຍັງຄາດວ່າຈະນໍາສະເຫນີ smartwatch ລຸ້ນລ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ, ລວມທັງ Apple Watch Series 9 ແລະ Apple Watch Ultra 2. ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ຄາດວ່າຈະສຸມໃສ່ການປັບປຸງພາຍໃນຫຼາຍກວ່າການປ່ຽນແປງການອອກແບບຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກອຸປະກອນໃຫມ່, Apple ມີຂ່າວລືວ່າຈະເປີດເຜີຍອຸປະກອນເສີມທີ່ຜະລິດຈາກວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງກວ່າ. ມັນອາດຈະມີການອັບເດດກໍລະນີ AirPods Pro, ປ່ຽນມັນໄປສູ່ການເຊື່ອມຕໍ່ USB-C.
ເຫດການ, ກໍານົດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາ 1 PM ET / 10AM PT, ຈະຖືກຖ່າຍທອດສົດຢູ່ຊ່ອງ YouTube ຂອງ Apple. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການນໍາສະເຫນີດ້ວຍຕົນເອງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລ່ວງຫນ້າເລັກນ້ອຍຂອງສະບັບນ້ໍາ. ເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວສານ ແລະລາຍລະອຽດຫຼ້າສຸດ, ຕິດຕາມການລາຍງານສົດຈາກທີມງານເຫດການຂອງ Apple, ລວມທັງຮູບພາບ ແລະວິດີໂອ.
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- The Verge