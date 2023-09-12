ເຫດການເດືອນກັນຍາຂອງ Apple ເປີດເຜີຍການອັບເດດ iPhone, AirPods, ແລະ Apple Watch

ໃນລະຫວ່າງເຫດການທີ່ Apple ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຈຸດສຸມແມ່ນຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບການເປີດຕົວ iPhone 15 ໃໝ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Apple ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍການອັບເດດຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ, ລວມທັງສາຍ AirPods ແລະ Apple Watch.
ຫນຶ່ງໃນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຂ່າວລືທີ່ຈະມາພ້ອມກັບ iPhone 15 lineup ແມ່ນການເພີ່ມ USB-C. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ສຸດທ້າຍຈະປ່ຽນໄປໃຊ້ມາດຕະຖານ USB-C ທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແທນທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ Apple. ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ຈະມາເຖິງ. iPhone 15 ມີລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $799 ສໍາລັບຮຸ່ນ 128GB, ໃນຂະນະທີ່ iPhone 15 Plus ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $899 ສໍາລັບຮຸ່ນ 128GB.
ນອກເຫນືອຈາກການອັບເດດ iPhone, Apple ໄດ້ປະກາດວ່າ AirPods Pro ດຽວນີ້ຈະມາພ້ອມກັບກ່ອງສາກ USB-C. ນີ້ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງເທື່ອລະກ້າວຂອງ Apple ໄປສູ່ການໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ USB-C ໃນທົ່ວອຸປະກອນຂອງມັນ, ລວມທັງ Mac, iPad, ແລະອຸປະກອນເສີມເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ Apple TV 4K. Apple ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີຄູ່ EarPods ທີ່ມີສາຍທີ່ມີການປັບປຸງໃຫມ່ທີ່ປະກອບມີ USB-C.
ສາຍຂອງ Apple Watch ຍັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງບາງຢ່າງ, ໂດຍມີຂ່າວລືກ່ຽວກັບກໍລະນີ titanium ທີ່ມີສີເຂັ້ມກວ່າສໍາລັບ Watch Ultra 2 flagship ແລະຊິບ S9 ທີ່ປັບປຸງສໍາລັບ Watch Series 9. Apple ໄດ້ສະແດງແຖບ FineWoven ໃຫມ່ທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸຜ້າອ່ອນໆທີ່ເອີ້ນວ່າ microtwill. ແຖບເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຢູ່ໃນສີຕ່າງໆແລະໃຊ້ເປັນການທົດແທນສໍາລັບການສະຫນອງຫນັງທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ຫຼຸດລົງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫດການເດືອນກັນຍາຂອງ Apple ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການອັບເດດແລະຄຸນສົມບັດໃຫມ່ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ. ຈາກການເພີ່ມ USB-C ກັບ iPhone 15 lineup ຈົນເຖິງການນໍາວົງດົນຕີ FineWoven ສໍາລັບ Apple Watch, Apple ຍັງສືບຕໍ່ປະດິດສ້າງແລະປັບປຸງອຸປະກອນຂອງຕົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ມາດຕາ 1](ແຫຼ່ງທີ່ 1)
– [ມາດຕາ 2](ແຫຼ່ງທີ່ 2)
– [ມາດຕາ 3](ແຫຼ່ງທີ່ 3)
– [ມາດຕາ 4](ແຫຼ່ງທີ່ 4)
– [ມາດຕາ 5](ແຫຼ່ງທີ່ 5)
ນິຍາມ:
– USB-C: ເປັນມາດຕະຖານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໄປທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສາກໄຟ, ໂອນຂໍ້ມູນ ແລະສຽງ/ວິດີໂອອອກ.
– ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຟ້າ: ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງ Apple ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການສາກໄຟແລະການໂອນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸປະກອນ Apple.
– FineWoven: ເປັນວັດສະດຸຜ້າອ່ອນທີ່ນຳມາໂດຍ Apple ເປັນການທົດແທນໜັງໃນວົງ Apple Watch ແລະ ກໍລະນີ iPhone.
[ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ1]
[ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ2]
[ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ3]
[ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ4]
[ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ5]