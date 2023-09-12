iPhone 15 Pro: ແນະນຳອຸປະກອນທີ່ເບົາກວ່າ

iPhone 15 Pro ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງແມ່ນຕັ້ງເພື່ອປະຕິວັດໂລກເຕັກໂນໂລຢີດ້ວຍຄຸນສົມບັດນະວັດຕະກໍາຂອງມັນ. ຫນຶ່ງໃນຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການນໍາໃຊ້ titanium ຊັ້ນຮຽນທີ 5 ສໍາລັບ midframe, ສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ຫນ້າສັງເກດ. ອີງຕາມ Bloomberg's Mark Gurman, iPhone 15 Pro ຄາດວ່າຈະມີເຖິງ 10 ເປີເຊັນເບົາກວ່າລຸ້ນກ່ອນ, iPhone 14 Pro.
MacRumors ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງບໍ່ພຽງແຕ່ iPhone 15 Pro ແຕ່ຍັງ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Pro Max. ລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນທີ່ Apple ມີຢູ່ໃນຮ້ານສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນ.
ໂດຍການລວມເອົາ titanium ຊັ້ນນໍາ 5 ໃນ midframe, Apple ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກລວມຂອງອຸປະກອນ, ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຄວາມທົນທານ. ຊັ້ນຮຽນທີ 5 titanium ເປັນວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງແລະນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອຸດສາຫະກໍາການບິນແລະການແພດ. ການລວມຕົວຂອງມັນຢູ່ໃນ iPhone 15 Pro ແມ່ນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Apple ໃນການຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ.
ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະມີປະສົບການອຸປະກອນທີ່ເບົາກວ່າ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງສາມາດຄາດຫວັງວ່າການອອກແບບທີ່ເງົາງາມແລະທັນສະໄຫມ. ການນໍາໃຊ້ຂອງ 5 titanium ຊັ້ນປະຖົມເຮັດໃຫ້ iPhone 15 Pro ມີລັກສະນະແລະຄວາມຮູ້ສຶກພິເສດ. ມັນເປັນອຸປະກອນທີ່ມີຊື່ສຽງສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຕົນ, ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion, ແລະການອຸທອນຄວາມງາມເປັນເອກະລັກ.
ການນໍາສະເຫນີຂອງ iPhone 15 Pro ເປັນຈຸດສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງໃນການສະແຫວງຫາຄວາມເປັນເລີດຂອງ Apple. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຊັ້ນຮຽນທີ 5 titanium, ບໍລິສັດຍັງສືບຕໍ່ກໍານົດສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອຸດສາຫະກໍາໂທລະສັບສະຫຼາດ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຫວັງວ່າອຸປະກອນທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄຫມ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມສຸກກັບການອອກແບບນ້ໍາຫນັກເບົາແລະ elegant ຂອງຕົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Mark Gurman ຂອງ Bloomberg
– MacRumors
ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບແລະຮູບພາບຂອງມັນໄດ້ຖືກ reimagined ແລະຫັນເປັນບົດຄວາມໃຫມ່.