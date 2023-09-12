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iPhone 15 Pro: ແນະນຳອຸປະກອນທີ່ເບົາກວ່າ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
iPhone 15 Pro: ແນະນຳອຸປະກອນທີ່ເບົາກວ່າ

iPhone 15 Pro ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງແມ່ນຕັ້ງເພື່ອປະຕິວັດໂລກເຕັກໂນໂລຢີດ້ວຍຄຸນສົມບັດນະວັດຕະກໍາຂອງມັນ. ຫນຶ່ງໃນຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການນໍາໃຊ້ titanium ຊັ້ນຮຽນທີ 5 ສໍາລັບ midframe, ສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ຫນ້າສັງເກດ. ອີງ​ຕາມ Bloomberg's Mark Gurman, iPhone 15 Pro ຄາດວ່າຈະມີເຖິງ 10 ເປີເຊັນເບົາກວ່າລຸ້ນກ່ອນ, iPhone 14 Pro.

MacRumors ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງບໍ່ພຽງແຕ່ iPhone 15 Pro ແຕ່ຍັງ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Pro Max. ລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນທີ່ Apple ມີຢູ່ໃນຮ້ານສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນ.

ໂດຍການລວມເອົາ titanium ຊັ້ນນໍາ 5 ໃນ midframe, Apple ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກລວມຂອງອຸປະກອນ, ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຄວາມທົນທານ. ຊັ້ນຮຽນທີ 5 titanium ເປັນວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງແລະນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອຸດສາຫະກໍາການບິນແລະການແພດ. ການລວມຕົວຂອງມັນຢູ່ໃນ iPhone 15 Pro ແມ່ນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Apple ໃນການຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ.

ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະມີປະສົບການອຸປະກອນທີ່ເບົາກວ່າ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງສາມາດຄາດຫວັງວ່າການອອກແບບທີ່ເງົາງາມແລະທັນສະໄຫມ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂອງ 5 titanium ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ເຮັດ​ໃຫ້ iPhone 15 Pro ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ແລະ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ພິ​ເສດ​. ມັນ​ເປັນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ສໍາ​ລັບ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ​ຕົນ​, ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ corrosion​, ແລະ​ການ​ອຸ​ທອນ​ຄວາມ​ງາມ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​.

ການນໍາສະເຫນີຂອງ iPhone 15 Pro ເປັນຈຸດສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງໃນການສະແຫວງຫາຄວາມເປັນເລີດຂອງ Apple. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຊັ້ນຮຽນທີ 5 titanium, ບໍລິສັດຍັງສືບຕໍ່ກໍານົດສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອຸດສາຫະກໍາໂທລະສັບສະຫຼາດ. ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ຫວັງ​ວ່າ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສະ​ຫນອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​, ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ກັບ​ການ​ອອກ​ແບບ​ນ​້​ໍາ​ຫນັກ​ເບົາ​ແລະ elegant ຂອງ​ຕົນ​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Mark Gurman ຂອງ Bloomberg
– MacRumors

ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບແລະຮູບພາບຂອງມັນໄດ້ຖືກ reimagined ແລະຫັນເປັນບົດຄວາມໃຫມ່.

By Mampho Brescia

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