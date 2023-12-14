Intel ເປີດເຜີຍປະສິດທິພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງ Next-Gen Arc GPUs

ບໍ່ດົນມານີ້ Intel ໄດ້ຈັດງານໂຕະມົນກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອສະຫນອງການເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງ CPU Meteor Lake ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ. ໃນຂະນະທີ່ການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນກໍານົດສໍາລັບມື້ອື່ນ, ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຊຸດ Core Ultra 100 ໃໝ່, ທີ່ມີຊື່ວ່າ Meteor Lake, ແລະຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງຂອງມັນ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດຂອງ Meteor Lake ແມ່ນການອອກແບບ CPU ປະຕິວັດຂອງມັນ. Intel ໄດ້ປະຕິບັດວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍການຮັບຮອງເອົາການອອກແບບແຍກ, ເຊິ່ງປະສົມປະສານ CPU, GPU ແລະ SoC tiles ເປັນເອກະລາດ. ໃນຂະນະທີ່ຈຸດສຸມໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມສາມາດ AI ຂອງ Meteor Lake, ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນລະບົບຍ່ອຍຂອງກາຟິກແມ່ນຫນ້າສົນໃຈແທ້ໆ.
Intel ໄດ້ຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການວ່າ Arc GPUs ປະສົມປະສານຈະໃຫ້ຄວາມສາມາດດ້ານກາຟິກທີ່ທັນສະ ໄໝ. ໄດ້ມາຈາກ Alchemist ທີ່ບໍ່ຊ້ໍາກັນແລະອີງໃສ່ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ Xe-LPG, GPUs ເຫຼົ່ານີ້ຈະສະຫນັບສະຫນູນ DirectX12 Ultimate ແລະມີເຄື່ອງຈັກສື່ມວນຊົນຂັ້ນສູງທີ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າລະຫັດ AV1. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາຈະລວມເອົາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນ XeSS, ຮັບປະກັນປະສົບການດ້ານສາຍຕາ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້, Intel ໄດ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງ Arc iGPU ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການເພີ່ມແກນເພີ່ມເຕີມແລະເພີ່ມໂມງ. Intel ອ້າງວ່າ Arc iGPU ຈະໃຫ້ປະສິດທິພາບສອງເທົ່າຂອງ Xe-LPG ທີ່ໃຊ້ໃນຊຸດ Raptor ແລະ Alder Lake. ດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າອັນເຕັມທີ່ຂອງ 8 Xe-Cores, Arc iGPU ແຂ່ງຂັນກັບປະສິດທິພາບຂອງ GPU ແຍກ ACM-G11 ທີ່ນ້ອຍກວ່າ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ Intel ໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງ GPU ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງໄດ້ປັບປຸງຄຸນສົມບັດ CPU ທີ່ໂດດເດັ່ນ. Core Ultra 165H, ໂດຍສະເພາະ, ສະຫນອງການເພີ່ມຂຶ້ນ 8% ໃນການປະຕິບັດຕໍ່ວັດເມື່ອທຽບກັບ Core i7-1370P ແລະເພີ່ມຂຶ້ນ 11% ຫຼາຍກວ່າ Ryzen 7840U, ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດງານໃນລະດັບພະລັງງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ໃນລະຫວ່າງເຫດການ, Intel ໄດ້ສະແດງຕົວຢ່າງສົດທີ່ມີໂນດບຸກສອງເຄື່ອງທີ່ຕິດຕັ້ງຮາດແວ Intel ແລະ AMD ຕາມລໍາດັບ. ໂປເຊດເຊີ Core Ultra 7 155H ທີ່ມີ 16 cores ແລະ 22 threads ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າ AMD Ryzen 7 Pro 7840U ດ້ວຍ 8 cores ແລະ 16 threads ໃນ Cinebench 2024, ໃຫ້ຄະແນນປະທັບໃຈ 922 ຈຸດ.
ໃນດ້ານປະສິດທິພາບການຫຼິ້ນເກມ, ກຣາບຟິກ Arc ຂອງ Intel ໄດ້ຄະແນນສູງກວ່າການແກ້ໄຂຂອງ AMD ໃນ 3DMark Time Spy. ແລະອີງຕາມການນໍາສະເຫນີຂອງ Intel, Core Ultra 7 165H Arc iGPU ສະຫນອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບສະເລ່ຍຂອງ 10% ເມື່ອທຽບກັບກາຟິກ Ryzen 7 7840U RDNA3 ທີ່ 28W.
ໃນຂະນະທີ່ເຫດການ sneak peek ນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈ, ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຊຸດ Core Ultra 100 ຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນລະຫວ່າງເຫດການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນພາຍຫລັງໃນມື້ນີ້. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີສາມາດຄາດຫວັງວ່າການປະກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍຈາກ Intel.