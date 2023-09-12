ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ຂ່າວ

Apple ເປີດຕົວ iCloud+ Storage Tiers ໃໝ່: 6TB ແລະ 12TB

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Apple ເປີດຕົວ iCloud+ Storage Tiers ໃໝ່: 6TB ແລະ 12TB

ບໍ່ດົນມານີ້ Apple ໄດ້ປະຫລາດໃຈຜູ້ຊົມຂອງຕົນດ້ວຍການປະກາດສອງຊັ້ນໃຫມ່ສໍາລັບການສະຫມັກການເກັບຮັກສາຟັງ, iCloud+. ແນໃສ່ຊ່າງພາບ ແລະນັກສ້າງຮູບເງົາເປັນຕົ້ນຕໍທີ່ຕ້ອງການບ່ອນເກັບມ້ຽນອັນພຽງພໍສຳລັບເນື້ອຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຜນການສະໝັກສະມາຊິກໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ. ການເປີດເຜີຍໄດ້ຮັບສຽງຕົບມືຈາກຝູງຊົນ, ສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາ.

ພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງລາຄາໃນປະຈຸບັນ, iCloud+ ໃຫ້ຜູ້ຈອງ 50GB ລາຄາ $0.99 ຕໍ່ເດືອນ, 200GB ລາຄາ $2.99 ​​ຕໍ່ເດືອນ, ແລະ 2TB ລາຄາ $9.99 ຕໍ່ເດືອນ. ດ້ວຍການນໍາສະເໜີແຜນ 6TB ແລະ 12TB, ຕອນນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກສະເລ່ຍອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຊ່າງພາບມືອາຊີບແລະນັກສ້າງຮູບເງົາທີ່ໃຊ້ iPhone 15 ລຸ້ນລ້າສຸດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະເຫັນວ່າແຜນການເຫຼົ່ານີ້ມີຄ່າທີ່ສຸດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ Apple ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຄາທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບຊັ້ນການເກັບຮັກສາໃຫມ່, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ການຄາດເດົາທີ່ມີການສຶກສາໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາທີ່ມີຢູ່. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າການສະໝັກໃຊ້ 6TB ຈະມີລາຄາບໍ່ເກີນ $30 ຕໍ່ເດືອນ, ໃນຂະນະທີ່ລະດັບ 12TB ຄວນມີປະມານ $60 ຕໍ່ເດືອນ. ໃນການປຽບທຽບ, ແຜນການເກັບຮັກສາຂອງ Google ສໍາລັບຂໍ້ມູນ 5TB ແລະ 10TB ແມ່ນລາຄາ $ 24.99 ແລະ $ 49.99 ຕໍ່ເດືອນຕາມລໍາດັບ, ສະແດງຈຸດລາຄາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ນອກເໜືອໄປຈາກຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜູ້ສະໝັກໃຊ້ iCloud+ ຈະສືບຕໍ່ເພີດເພີນກັບຄຸນສົມບັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ມີຢູ່, ລວມທັງການເຊື່ອງອີເມວຂອງຂ້ອຍ ແລະ ສ່ວນຕົວ Relay. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ ແລະຮັບປະກັນປະສົບການການຊອກຫາທີ່ປອດໄພ. ດ້ວຍ iCloud+ ສະເໜີໃຫ້ທັງການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, Apple ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການເກັບຮັກສາຟັງຄລາວທີ່ສົມບູນແບບ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນ.

ທີ່​ມາ​:
- tweet ຂອງ Marques Brownlee: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂ່າວ

ການທົບທວນ Wordle: ການວິເຄາະປິດສະ Wordle 819

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ຂ່າວ

ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບູຮານເປັນບ່ອນທໍາອິດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນດິນແດນຫຼາຍກວ່າ 407 ລ້ານປີກ່ອນ

Sep 16, 2023 Vicky Stavropoulou
ຂ່າວ

ການປຽບທຽບ Sonos Beam (Gen 2) ແລະ Samsung HW-S60B Soundbars

Sep 16, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງຊັ້ນດຽວ MoS2 Nanoribbons ສຳຫຼວດດ້ວຍວິທີການວັດແທກໃໝ່

Sep 19, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ກ້ອງຈຸລະທັດຂະຫຍາຍ: ປັບປຸງຄວາມລະອຽດຂອງກ້ອງຈຸລະທັດແສງສະຫວ່າງ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ຫາຍາກກ່ຽວກັບການລະເບີດຂອງແສງອາທິດທີ່ມີພະລັງແຮງ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ເລເຊີ X-ray ທີ່ຍົກລະດັບຂອງ SLAC ຜະລິດ X-rays ທໍາອິດ, ເລີ່ມຕົ້ນຍຸກໃຫມ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ