Apple ເປີດຕົວ iCloud+ Storage Tiers ໃໝ່: 6TB ແລະ 12TB

ບໍ່ດົນມານີ້ Apple ໄດ້ປະຫລາດໃຈຜູ້ຊົມຂອງຕົນດ້ວຍການປະກາດສອງຊັ້ນໃຫມ່ສໍາລັບການສະຫມັກການເກັບຮັກສາຟັງ, iCloud+. ແນໃສ່ຊ່າງພາບ ແລະນັກສ້າງຮູບເງົາເປັນຕົ້ນຕໍທີ່ຕ້ອງການບ່ອນເກັບມ້ຽນອັນພຽງພໍສຳລັບເນື້ອຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຜນການສະໝັກສະມາຊິກໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ. ການເປີດເຜີຍໄດ້ຮັບສຽງຕົບມືຈາກຝູງຊົນ, ສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາ.
ພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງລາຄາໃນປະຈຸບັນ, iCloud+ ໃຫ້ຜູ້ຈອງ 50GB ລາຄາ $0.99 ຕໍ່ເດືອນ, 200GB ລາຄາ $2.99 ຕໍ່ເດືອນ, ແລະ 2TB ລາຄາ $9.99 ຕໍ່ເດືອນ. ດ້ວຍການນໍາສະເໜີແຜນ 6TB ແລະ 12TB, ຕອນນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກສະເລ່ຍອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຊ່າງພາບມືອາຊີບແລະນັກສ້າງຮູບເງົາທີ່ໃຊ້ iPhone 15 ລຸ້ນລ້າສຸດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະເຫັນວ່າແຜນການເຫຼົ່ານີ້ມີຄ່າທີ່ສຸດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Apple ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຄາທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບຊັ້ນການເກັບຮັກສາໃຫມ່, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ການຄາດເດົາທີ່ມີການສຶກສາໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາທີ່ມີຢູ່. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າການສະໝັກໃຊ້ 6TB ຈະມີລາຄາບໍ່ເກີນ $30 ຕໍ່ເດືອນ, ໃນຂະນະທີ່ລະດັບ 12TB ຄວນມີປະມານ $60 ຕໍ່ເດືອນ. ໃນການປຽບທຽບ, ແຜນການເກັບຮັກສາຂອງ Google ສໍາລັບຂໍ້ມູນ 5TB ແລະ 10TB ແມ່ນລາຄາ $ 24.99 ແລະ $ 49.99 ຕໍ່ເດືອນຕາມລໍາດັບ, ສະແດງຈຸດລາຄາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜູ້ສະໝັກໃຊ້ iCloud+ ຈະສືບຕໍ່ເພີດເພີນກັບຄຸນສົມບັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ມີຢູ່, ລວມທັງການເຊື່ອງອີເມວຂອງຂ້ອຍ ແລະ ສ່ວນຕົວ Relay. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ ແລະຮັບປະກັນປະສົບການການຊອກຫາທີ່ປອດໄພ. ດ້ວຍ iCloud+ ສະເໜີໃຫ້ທັງການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, Apple ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການເກັບຮັກສາຟັງຄລາວທີ່ສົມບູນແບບ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນ.
ທີ່ມາ:
- tweet ຂອງ Marques Brownlee: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930