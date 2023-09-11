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ດຣ. Ian Wilmut, ຜູ້ສ້າງ Dolly the Sheep, ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວໃນອາຍຸ 79 ປີ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ດຣ. Ian Wilmut, ຜູ້ສ້າງ Dolly the Sheep, ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວໃນອາຍຸ 79 ປີ

ທ່ານດຣ Ian Wilmut, ນັກວິທະຍາສາດຊາວອັງກິດທີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາທີມງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການໂຄນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນອາຍຸ 79 ປີ. ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນເວລາຫຼາຍປີ.

ໃນປີ 1996, ທ່ານດຣ Wilmut ແລະທີມງານຂອງລາວເຮັດໃຫ້ໂລກຕົກຕະລຶງດ້ວຍການເກີດຂອງ Dolly the sheep, ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທີ່ມີໂຄນ. ການສ້າງ Dolly ໄດ້ຍົກຄໍາຖາມດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ສໍາຄັນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົນໃຈຂອງສື່ມວນຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. Dolly ເກີດຢ່າງລັບໆໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 1996, ແຕ່ການມີຢູ່ຂອງນາງບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຈົນກ່ວາເດືອນກຸມພາ 1997.

ຊື່ຂອງ Dolly ໄດ້ຮັບການດົນໃຈໂດຍນັກຮ້ອງ Dolly Parton, ແລະນາງໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນາງໄດ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໂສກເສົ້າໃນປີ 2003 ໃນອາຍຸ 6 ປີຍ້ອນການຕິດເຊື້ອປອດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ນາງໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດຂອງ Scotland.

ທ່ານດຣ Wilmut ອຸທິດອາຊີບຂອງຕົນເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາແລະພັນທຸກໍາ. ລາວໄດ້ສຸມໃສ່ການເກັບຮັກສາເຊື້ອອະສຸຈິແລະ embryos ໂດຍຜ່ານເຕັກນິກການ freezing ໃນລະຫວ່າງການສຶກສາຂອງລາວຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge. ຕໍ່ມາ, ລາວໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການປັບປຸງພັນທຸກໍາແລະ cloning ຝູງແກະ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງນົມທີ່ມີທາດໂປຼຕີນທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດຂອງມະນຸດແລະສ້າງຈຸລັງລໍາຕົ້ນສໍາລັບຢາຟື້ນຟູ.

ໃນປີ 2005, ທ່ານດຣ Wilmut ໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Edinburgh, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຈົນກ່ວາການບໍານານໃນປີ 2012. ໃນຖານະເປັນການຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງລາວໃນວິທະຍາສາດ, ລາວໄດ້ຮັບ knighthood ໃນ 2008.

ໃນປີ 2018, ທ່ານດຣ Wilmut ເປີດເຜີຍການວິນິດໄສຂອງພະຍາດ Parkinson ຂອງລາວຢ່າງເປີດເຜີຍແລະສະແດງຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາການທົດສອບການປິ່ນປົວໃຫມ່ສໍາລັບສະພາບການ. ລາວລອດຊີວິດໂດຍພັນລະຍາຂອງລາວ, Sara, ແລະລູກສາມຄົນຈາກການແຕ່ງງານຄັ້ງທໍາອິດຂອງລາວ, Naomi, Helen, ແລະ Dean, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫລານຫ້າຄົນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The New York Times

By Mampho Brescia

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