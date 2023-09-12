ເທັກນິກໃໝ່ສຳລັບການຜະລິດທາດຄາບອນຢູເຣຍຕ່ຳ ແລະ ກໍາຈັດນໍ້າເສຍ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto ໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີການໃຫມ່ໃນການຜະລິດຝຸ່ນ urea ໂດຍໃຊ້ການສັງເຄາະໄຟຟ້າ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍການປ່ຽນທາດຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະໄນໂຕຣເຈນຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອໂດຍໃຊ້ຕົວເລັ່ງປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍສັງກະສີ ແລະທອງແດງ. ເຕັກນິກການປະດິດສ້າງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ urea ທີ່ມີກາກບອນຕ່ໍາ, ແຕ່ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການ denitrification ຂອງນ້ໍາເສຍ.
ການຜະລິດຝຸ່ນໄນໂຕຣເຈນສັງເຄາະ, ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການກະສິກໍາ, ປະຈຸບັນແມ່ນການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນແລະນ້ໍາທີ່ປະກອບດ້ວຍ nitrate. ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂແບບຍືນຍົງສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກອຸດສາຫະກໍານີ້ແມ່ນສໍາຄັນ, ຍ້ອນວ່າມັນກວມເອົາ 3% ຂອງການບໍລິໂພກພະລັງງານທົ່ວໂລກໃນແຕ່ລະປີ.
ທີມງານຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດ urea ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນຝຸ່ນທີ່ສົ່ງໄດ້, ພ້ອມທີ່ຈະນໍາໃຊ້ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງອຸດສາຫະກໍາ $ 100 ຕື້. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະສໍາຫຼວດວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງໄນໂຕຣເຈນໄວ້ສິ່ງເສດເຫຼືອ, CO2 ຈັບໄດ້, ແລະໄຟຟ້າເພື່ອສ້າງ urea.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບວ່າການປະສົມປະສານຂອງສັງກະສີແລະທອງແດງເປັນຕົວເລັ່ງສາມາດສ້າງຄວາມສະດວກໃນປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ຕ້ອງການ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນການອ້າງອີງເຖິງປີ 1970 ທີ່ແນະນໍາວ່າໂລຫະບໍລິສຸດເຊັ່ນ: ສັງກະສີແລະທອງແດງສາມາດມີປະສິດທິພາບໃນຂະບວນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນຄາບອນໄດອອກໄຊແລະໄນໂຕຣເຈນ.
ເພື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເສັ້ນທາງການຜະລິດໃໝ່, ໄດ້ມີການວິເຄາະຮອບວຽນຊີວິດຢ່າງລະອຽດ. ການວິເຄາະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນເຊັ່ນ: ພະລັງງານແສງຕາເວັນຫຼືພະລັງງານລົມ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະເຮັດໃຫ້ຂະບວນການດັ່ງກ່າວເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາສ່ວນ catalyst "magic" ຂອງສັງກະສີກັບທອງແດງໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍບັງເອີນ, ຕໍ່ມານັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປັບໂລຫະເພື່ອບັນລຸປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ແບບຈໍາລອງການຄິດໄລ່ເພື່ອເຂົ້າໃຈກົນໄກພື້ນຖານແລະປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງ catalyst ແລະ reactants.
ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງທີ່ຈະເອົາຊະນະກ່ອນທີ່ຈະເປັນການຄ້າ, ເຊັ່ນການບັນຊີສໍາລັບຄວາມບໍ່ສະອາດໃນການບໍາບັດນ້ໍາແລະການເພີ່ມເວລາການດໍາເນີນງານຂອງຂະບວນການ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະເຫນີວິທີການທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການຜະລິດ urea ກາກບອນຕ່ໍາແລະການ denitrification ຂອງນ້ໍາເສຍ.
ທີ່ມາ: Nature Catalysis (doi.org/10.1038/s41929-023-01020-4)