Huawei ເປີດຕົວ Mate 60 Pro+ ແລະ Mate X5 Foldable, ຢືນຢັນຄວາມສາມາດ 5G ແລະ ໜ່ວຍປະມວນຜົນ Kirin 9000S

ຫຼັງຈາກການເປີດຕົວຢ່າງແປກໃຈຂອງສະມາດໂຟນ Mate 5 ແລະ Mate 60 Pro ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການ 60G, Huawei ໄດ້ເປີດຕົວອີກສອງອຸປະກອນ: Mate 60 Pro+ ແລະ Mate X5 ທີ່ສາມາດພັບໄດ້. ບໍລິສັດໄດ້ເປັນຄວາມລັບກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີວິທະຍຸທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ແຫຼ່ງຂ່າວອ້າງວ່າພວກເຂົາແມ່ນອຸປະກອນ 5G ແທ້ໆ. ການທົດສອບຄວາມໄວທີ່ດໍາເນີນໂດຍ blogger ຊາວຈີນ Vincent Zhong ກ່ຽວກັບ foldable ໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວການດາວໂຫຼດເກີນ 1Gbps.
ໂທລະສັບສະມາດໂຟນລຸ້ນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນໂດຍໂປເຊດເຊີ HiSilicon Kirin 9000S ຂອງ Huawei. ຄວາມກັງວົນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບໂນດຂະບວນການ 7nm ຂອງຊິບນີ້, ຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດໂດຍການເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຢີການຜະລິດຊິບຕ່າງປະເທດ. ການລຸດລົງຂອງ Kirin 9000S ທີ່ດໍາເນີນໂດຍ TechInsights ໄດ້ຢືນຢັນການນໍາໃຊ້ຂະບວນການ 7nm ຂອງ SMIC, ເຊິ່ງຄິດວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກການຫ້າມນໍາເຂົ້າອຸປະກອນການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນຈາກບໍລິສັດໂຮນລັງ ASML.
ມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາວ່າ SMIC ອາດຈະໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງ lithography ລະດັບສູງຂອງຕົນເອງ, ເນື່ອງຈາກວ່າຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສະຫະລັດໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ Huawei ສຸມໃສ່ການປະດິດສ້າງ. Benchmarks ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະສິດທິພາບຂອງ Kirin 9000S ແມ່ນທຽບກັບ Snapdragon 888 ຂອງ Qualcomm, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນສອງລຸ້ນຫລັງ. ໂປເຊດເຊີມີແກນໃຫຍ່ຫນຶ່ງແລະສາມແກນກາງໂດຍອີງໃສ່ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງ Huawei ເອງ, ພ້ອມກັບສີ່ແກນນ້ອຍໂດຍອີງໃສ່ Cortex-A510 ທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ Arm. Kirin 9000S ຍັງເປັນໂປເຊດເຊີມືຖືທໍາອິດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ multi-threading.
Mate 60 Pro+ ໃຫ້ບໍລິການໂທຜ່ານດາວທຽມ ແລະຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ໃນຂະນະທີ່ Mate X5 ທີ່ສາມາດພັບໄດ້ມີໜ້າຈໍພາຍນອກ ແລະການອອກແບບກ້ອງຫຼັງທີ່ແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ. Huawei ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລາຄາຂອງລຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ເທື່ອ, ແຕ່ການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າຈະເລີ່ມໃນໄວໆນີ້. ຖ້າສະມາດໂຟນລຸ້ນລ່າສຸດຂອງ Huawei ທັງ 9000 ລຸ້ນຖືກຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ Kirin XNUMXS, ມັນສາມາດສະແດງເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງບໍລິສັດໃນການຜະລິດຊິບຂອງມັນ ແລະອາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Engadget, Vincent Zhong, Bloomberg, Bits & Chips