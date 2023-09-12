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Huawei ວາງເປົ້າໝາຍການຈັດສົ່ງສຳລັບໂທລະສັບສະຫຼາດ Mate 60 Series

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Huawei ວາງເປົ້າໝາຍການຈັດສົ່ງສຳລັບໂທລະສັບສະຫຼາດ Mate 60 Series

Huawei Technologies, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບສະຫຼາດຊັ້ນນໍາຂອງຈີນ, ໄດ້ເພີ່ມເປົ້າຫມາຍການຈັດສົ່ງຂອງຕົນສໍາລັບເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງປີນີ້ສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດຊຸດ Mate 60 ຂອງຕົນ. ໃນປັດຈຸບັນບໍລິສັດຕັ້ງເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະສົ່ງຫນ່ວຍງານ 20% ຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້, ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ Securities Times ຢ່າງເປັນທາງການ.

ລາຍງານລະບຸວ່າ Huawei ຄາດວ່າຈະສົ່ງອອກຢ່າງໜ້ອຍ 40 ລ້ານເຄື່ອງຂອງສະມາດໂຟນລຸ້ນໃໝ່ຂອງຕົນໃນປີ 2023. ເປົ້າໝາຍທີ່ສູງຂຶ້ນນີ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງບໍລິສັດຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃນຊຸດ Mate 60 ຂອງຕົນ.

Huawei's Mate 60 series ເປັນການເພີ່ມໃໝ່ຫຼ້າສຸດໃຫ້ກັບສາຍສະມາດໂຟນເຮືອທຸງຂອງບໍລິສັດ. ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ສໍາ​ລັບ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ກ້າວ​ຫນ້າ​. ຊຸດ Mate 60 ຄາດວ່າຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ Huawei ຕໍ່ກັບນະວັດຕະກໍາ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການສະມາດໂຟນພິເສດ.

Huawei ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄໍາ​ຕອບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຕໍ່​ລາຍ​ງານ​ແລະ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທີ່​ປັບ​ປຸງ​ຂອງ​ຕົນ​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເປົ້າຫມາຍນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດມີ optimistic ກ່ຽວກັບການຕ້ອນຮັບຕະຫຼາດຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດໃຫມ່ຂອງຕົນ. ໃນຖານະເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບສະຫຼາດຊັ້ນນໍາໃນປະເທດຈີນ, ການຕັດສິນໃຈຂອງ Huawei ໃນການເພີ່ມເປົ້າຫມາຍການຂົນສົ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັກສາຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງຕົນແລະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

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