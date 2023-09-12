Huawei ວາງເປົ້າໝາຍການຈັດສົ່ງສຳລັບໂທລະສັບສະຫຼາດ Mate 60 Series

Huawei Technologies, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບສະຫຼາດຊັ້ນນໍາຂອງຈີນ, ໄດ້ເພີ່ມເປົ້າຫມາຍການຈັດສົ່ງຂອງຕົນສໍາລັບເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງປີນີ້ສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດຊຸດ Mate 60 ຂອງຕົນ. ໃນປັດຈຸບັນບໍລິສັດຕັ້ງເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະສົ່ງຫນ່ວຍງານ 20% ຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້, ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ Securities Times ຢ່າງເປັນທາງການ.
ລາຍງານລະບຸວ່າ Huawei ຄາດວ່າຈະສົ່ງອອກຢ່າງໜ້ອຍ 40 ລ້ານເຄື່ອງຂອງສະມາດໂຟນລຸ້ນໃໝ່ຂອງຕົນໃນປີ 2023. ເປົ້າໝາຍທີ່ສູງຂຶ້ນນີ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງບໍລິສັດຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃນຊຸດ Mate 60 ຂອງຕົນ.
Huawei's Mate 60 series ເປັນການເພີ່ມໃໝ່ຫຼ້າສຸດໃຫ້ກັບສາຍສະມາດໂຟນເຮືອທຸງຂອງບໍລິສັດ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບລັກສະນະທີ່ທັນສະໄຫມຂອງເຂົາເຈົ້າແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວຫນ້າ. ຊຸດ Mate 60 ຄາດວ່າຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ Huawei ຕໍ່ກັບນະວັດຕະກໍາ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການສະມາດໂຟນພິເສດ.
Huawei ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ລາຍງານແລະເປົ້າຫມາຍການຂົນສົ່ງທີ່ປັບປຸງຂອງຕົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເປົ້າຫມາຍນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດມີ optimistic ກ່ຽວກັບການຕ້ອນຮັບຕະຫຼາດຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດໃຫມ່ຂອງຕົນ. ໃນຖານະເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບສະຫຼາດຊັ້ນນໍາໃນປະເທດຈີນ, ການຕັດສິນໃຈຂອງ Huawei ໃນການເພີ່ມເປົ້າຫມາຍການຂົນສົ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັກສາຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງຕົນແລະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
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