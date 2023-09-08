HP Spectre x360 (14-ef0046na) 2023: ແລັບທັອບໃນຝັນທີ່ສ້າງສັນ

HP Spectre x360 (14-ef0046na) ແມ່ນຮຸ່ນຫຼ້າສຸດໃນສາຍ Spectre x360, ແລະມັນໄດ້ຖືກອອກແບບດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ລາຄາ 1,399 ໂດລາ, ແລັບທັອບນີ້ມີຊິບ Intel i7 ແລະຈໍສະແດງຜົນ OLED ຂະໜາດ 13.5 ນິ້ວທີ່ມີທັງຄວາມສົດຊື່ນ ແລະ ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນໃນການສຳຜັດ. ອຸປະກອນສາມາດຖືກປ່ຽນເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບແທັບເລັດໄດ້, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບນັກສິລະປິນ, ນັກອອກແບບກາຟິກ, ແລະຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄອມພິວເຕີໂນດບຸກອະເນກປະສົງ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Spectre x360 ແມ່ນການອອກແບບທີ່ເງົາງາມແລະທັນສະໄຫມ. ດ້ວຍຂອບມົນຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະເຄື່ອງສຳນຽງຄຳທີ່ສະຫງ່າງາມ, ໂນດບຸກນີ້ແມ່ນເຄື່ອງແຟຊັ່ນ ແລະເຄື່ອງເຮັດວຽກ. ມັນຍັງມາພ້ອມກັບກໍລະນີ Attaché ຫນັງ faux, ເພີ່ມການອຸທອນໂດຍລວມຂອງມັນ. ການຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ແມ່ນນ້ໍາຫນັກຂອງມັນ; ຢູ່ທີ່ຫຼາຍກວ່າສາມປອນ, ມັນຢູ່ໃນດ້ານທີ່ຫນັກກວ່າແລະອາດຈະຫຍຸ້ງຍາກເລັກນ້ອຍທີ່ຈະປະຕິບັດ.
ຈໍສະແດງຜົນຂອງ Spectre x360 ແມ່ນພິເສດ, ມີຫນ້າຈໍ OLED ຂະຫນາດ 13.5 ນິ້ວທີ່ມີຄວາມລະອຽດ 3,000 x 2,000. ສີມີຄວາມກ້າຫານ, ມີຊີວິດຊີວາ, ແລະສະຫວ່າງ, ແລະຄວາມຄົມຊັດຂອງ pixels ລວງແມ່ນໂດດເດັ່ນ. ໃນດ້ານການປົກຫຸ້ມຂອງສີ, ມັນສະຫນອງການປົກຫຸ້ມຂອງ gamut 100% ແລະການຄຸ້ມຄອງປະລິມານ 170%, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ແປ້ນພິມຍັງປະທັບໃຈ, ມີປຸ່ມ chiclet ສີດໍາທີ່ມີ underlit ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກ tactile ທີ່ພໍໃຈ. ແຜ່ນຕິດຕາມແມ່ນກວ້າງຂວາງແລະສະດວກສະບາຍໃນການນໍາໃຊ້.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດ, Spectre x360 ບໍ່ມີຄວາມຜິດຫວັງ. ມັນມາພ້ອມກັບຊິບ Intel Core i7 1255U, RAM 16GB, ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ PCIe SSD 2TB. ໃນການທົດສອບຂອງພວກເຮົາ, ມັນປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງໜ້າຊົມເຊີຍໃນທັງວຽກຫຼັກດຽວ ແລະຫຼາຍຫຼັກ. ແບັດເຕີຣີຍັງພໍດີ, ໃຊ້ໄດ້ບໍ່ເກີນ 9 ຊົ່ວໂມງໃນການທົດສອບວິດີໂອແບບ looped ຂອງພວກເຮົາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສາກໄວສາມາດປັບປຸງໄດ້, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນພຽງແຕ່ຮອດປະມານ 30% ການສາກພາຍໃນ 30 ນາທີ.
Spectre x360 ສະເໜີຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນບາງອັນ, ລວມທັງສະໄຕລັດທີ່ປະກອບມາ ແລະຊອບແວ HP Concepts. ສະໄຕລັດມີນ້ຳໜັກເບົາ ແລະຕອບສະໜອງໄດ້, ເໝາະສຳລັບການບັນທຶກ ແລະ ການແຕ້ມຮູບ. ຊອບແວຂອງ HP Concepts ແມ່ນ intuitive ແລະງ່າຍທີ່ຈະນໍາໃຊ້, ມີລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງເຄື່ອງມືສ້າງສັນແລະທາງເລືອກໃນການ. ໃນແງ່ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ແລັບທັອບມີ Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6E, ແລະ Windows 11 Home. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຂາດພອດ HDMI, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຈຸດອ່ອນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, HP Spectre x360 (14-ef0046na) ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບການສ້າງສັນທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າກັບຈໍສະແດງຜົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ປະສິດທິພາບທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແລະຄວາມຄ່ອງຕົວ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະມາພ້ອມກັບລາຄາທີ່ສູງ, ມັນປຽບທຽບກັບຄອມພິວເຕີໂນດບຸກຊັ້ນສູງອື່ນໆເຊັ່ນ Dell XPS ແລະ MacBook. ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນຕະຫຼາດສໍາລັບຄອມພິວເຕີໂນດບຸກຊັ້ນນໍາທີ່ສາມາດຈັດການໂຄງການສ້າງສັນຂອງທ່ານຢ່າງງ່າຍດາຍ, Spectre x360 ແມ່ນມີມູນຄ່າພິຈາລະນາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການທົບທວນຄືນ HP Spectre x360 (14-ef0046na): https://www.techradar.com/reviews/hp-spectre-x360-14-ef0046na
- ເຄຣດິດຮູບພາບ: ອະນາຄົດ