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VSaaS ແມ່ນການປະຕິວັດການບໍລິການອິນເຕີເນັດໃນ LAMEA ແນວໃດ

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Sep 8, 2023
VSaaS ແມ່ນການປະຕິວັດການບໍລິການອິນເຕີເນັດໃນ LAMEA ແນວໃດ

ຜົນກະທົບຂອງການຫັນປ່ຽນຂອງ VSaaS ກ່ຽວກັບການບໍລິການອິນເຕີເນັດໃນ LAMEA

Video Surveillance as a Service (VSaaS), ເທັກໂນໂລຍີທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ແມ່ນການປະຕິວັດການບໍລິການອິນເຕີເນັດໃນອາເມລິກາລາຕິນ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະອາຟຣິກາ (LAMEA). ເທກໂນໂລຍີກໍາລັງຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ທຸລະກິດແລະລັດຖະບານຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ, ໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງແລະຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຂັ້ນສູງ.

VSaaS, ການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ຄລາວ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເກັບຮັກສາ, ດຶງຂໍ້ມູນ, ແລະຈັດການຂໍ້ມູນຈາກໄລຍະໄກ. ມັນກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາໃນພື້ນທີ່ແບບດັ້ງເດີມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການຈັດການຂໍ້ມູນ. ໃນ LAMEA, ບ່ອນທີ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອິນເຕີເນັດຍັງພັດທະນາຢູ່, VSaaS ສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ສໍາລັບການເກັບຮັກສາແລະການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ.

ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ຕົນ​. ມັນ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​, ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຖືກ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໃນ​ຟັງ​ແລະ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄດ້​ຈາກ​ທຸກ​ບ່ອນ​, ທຸກ​ເວ​ລາ​. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບທຸລະກິດແລະລັດຖະບານໃນ LAMEA, ບ່ອນທີ່ມີຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພສູງ. VSaaS ຍັງໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຂັ້ນສູງ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະເຮັດການຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນ.

ການຮັບຮອງເອົາ VSaaS ໃນ LAMEA ກໍາລັງຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງ. ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ແມ່ນ​ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ. ເມື່ອຄົນເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການບໍລິການທີ່ໃຊ້ໃນຄລາວແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງແມ່ນປັດໃຈອື່ນ. ດ້ວຍໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ, ທຸລະກິດແລະລັດຖະບານກໍາລັງຊອກຫາວິທີທີ່ປອດໄພກວ່າໃນການເກັບຮັກສາແລະຈັດການຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ VSaaS ໃນ LAMEA ຍັງຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການລິເລີ່ມຂອງລັດຖະບານ. ລັດຖະບານໃນພາກພື້ນກໍາລັງລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕອນ, ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການບໍລິການທີ່ໃຊ້ເມຄ. ພວກເຂົາຍັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຮັບຮອງເອົາການບໍລິການດັ່ງກ່າວ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງພວກເຂົາຕື່ມອີກ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຮັບຮອງເອົາ VSaaS ໃນ LAMEA ບໍ່ແມ່ນການທ້າທາຍ. ການຂາດຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນເປັນອຸປະສັກທີ່ສໍາຄັນ. ທຸລະກິດແລະລັດຖະບານຈໍານວນຫຼາຍໃນພາກພື້ນຍັງບໍ່ຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ VSaaS, ຂັດຂວາງການຮັບຮອງເອົາຂອງມັນ. ການຂາດການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນບາງສ່ວນຂອງພາກພື້ນແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍອີກອັນຫນຶ່ງ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ອະນາຄົດຂອງ VSaaS ໃນ LAMEA ເບິ່ງຄືວ່າມີແນວໂນ້ມ.

ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ພະ​ຍານ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ຂ້າງ​ຫນ້າ​. ການຫັນເປັນດິຈິຕອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ LAMEA ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນການຮັບຮອງເອົາ VSaaS. ຍ້ອນວ່າທຸລະກິດແລະລັດຖະບານຫຼາຍຂຶ້ນຍອມຮັບເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ VSaaS ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, VSaaS ແມ່ນການປະຕິວັດການບໍລິການອິນເຕີເນັດໃນ LAMEA. ເທກໂນໂລຍີກໍາລັງຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ທຸລະກິດແລະລັດຖະບານເກັບຮັກສາແລະຈັດການຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ, ໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມປອດໄພແລະຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະທີ່ກ້າວຫນ້າ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍ, ການຮັບຮອງເອົາ VSaaS ໃນພາກພື້ນຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕ, ຍ້ອນການເພີ່ມຂື້ນຂອງການບໍລິການອິນເຕີເນັດ, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ, ແລະການລິເລີ່ມຂອງລັດຖະບານ. ອະນາຄົດຂອງ VSaaS ໃນ LAMEA ເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມສົດໃສດ້ານ, ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຖືກກໍານົດໃຫ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນຂອງພາກພື້ນ.

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