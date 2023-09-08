VSaaS ແມ່ນການປະຕິວັດການບໍລິການອິນເຕີເນັດໃນ LAMEA ແນວໃດ

ຜົນກະທົບຂອງການຫັນປ່ຽນຂອງ VSaaS ກ່ຽວກັບການບໍລິການອິນເຕີເນັດໃນ LAMEA
Video Surveillance as a Service (VSaaS), ເທັກໂນໂລຍີທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ແມ່ນການປະຕິວັດການບໍລິການອິນເຕີເນັດໃນອາເມລິກາລາຕິນ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະອາຟຣິກາ (LAMEA). ເທກໂນໂລຍີກໍາລັງຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ທຸລະກິດແລະລັດຖະບານຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ, ໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງແລະຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຂັ້ນສູງ.
VSaaS, ການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ຄລາວ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເກັບຮັກສາ, ດຶງຂໍ້ມູນ, ແລະຈັດການຂໍ້ມູນຈາກໄລຍະໄກ. ມັນກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາໃນພື້ນທີ່ແບບດັ້ງເດີມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການຈັດການຂໍ້ມູນ. ໃນ LAMEA, ບ່ອນທີ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອິນເຕີເນັດຍັງພັດທະນາຢູ່, VSaaS ສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ສໍາລັບການເກັບຮັກສາແລະການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ.
ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຮັບການດຶງດູດໃນພາກພື້ນເນື່ອງຈາກຜົນປະໂຫຍດຈໍານວນຫຼາຍຂອງຕົນ. ມັນສະຫນອງການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຟັງແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ, ທຸກເວລາ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບທຸລະກິດແລະລັດຖະບານໃນ LAMEA, ບ່ອນທີ່ມີຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພສູງ. VSaaS ຍັງໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຂັ້ນສູງ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະເຮັດການຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນ.
ການຮັບຮອງເອົາ VSaaS ໃນ LAMEA ກໍາລັງຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການບໍລິການອິນເຕີເນັດໃນພາກພື້ນແມ່ນການຂັບເຄື່ອນທີ່ສໍາຄັນ. ເມື່ອຄົນເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການບໍລິການທີ່ໃຊ້ໃນຄລາວແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງແມ່ນປັດໃຈອື່ນ. ດ້ວຍໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ, ທຸລະກິດແລະລັດຖະບານກໍາລັງຊອກຫາວິທີທີ່ປອດໄພກວ່າໃນການເກັບຮັກສາແລະຈັດການຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ.
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ VSaaS ໃນ LAMEA ຍັງຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການລິເລີ່ມຂອງລັດຖະບານ. ລັດຖະບານໃນພາກພື້ນກໍາລັງລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕອນ, ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການບໍລິການທີ່ໃຊ້ເມຄ. ພວກເຂົາຍັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຮັບຮອງເອົາການບໍລິການດັ່ງກ່າວ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງພວກເຂົາຕື່ມອີກ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຮັບຮອງເອົາ VSaaS ໃນ LAMEA ບໍ່ແມ່ນການທ້າທາຍ. ການຂາດຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນເປັນອຸປະສັກທີ່ສໍາຄັນ. ທຸລະກິດແລະລັດຖະບານຈໍານວນຫຼາຍໃນພາກພື້ນຍັງບໍ່ຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ VSaaS, ຂັດຂວາງການຮັບຮອງເອົາຂອງມັນ. ການຂາດການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນບາງສ່ວນຂອງພາກພື້ນແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍອີກອັນຫນຶ່ງ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ອະນາຄົດຂອງ VSaaS ໃນ LAMEA ເບິ່ງຄືວ່າມີແນວໂນ້ມ.
ເຕັກໂນໂລຊີຄາດວ່າຈະເປັນພະຍານການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສໍາຄັນໃນພາກພື້ນໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ. ການຫັນເປັນດິຈິຕອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ LAMEA ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນການຮັບຮອງເອົາ VSaaS. ຍ້ອນວ່າທຸລະກິດແລະລັດຖະບານຫຼາຍຂຶ້ນຍອມຮັບເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ VSaaS ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, VSaaS ແມ່ນການປະຕິວັດການບໍລິການອິນເຕີເນັດໃນ LAMEA. ເທກໂນໂລຍີກໍາລັງຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ທຸລະກິດແລະລັດຖະບານເກັບຮັກສາແລະຈັດການຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ, ໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມປອດໄພແລະຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະທີ່ກ້າວຫນ້າ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍ, ການຮັບຮອງເອົາ VSaaS ໃນພາກພື້ນຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕ, ຍ້ອນການເພີ່ມຂື້ນຂອງການບໍລິການອິນເຕີເນັດ, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ, ແລະການລິເລີ່ມຂອງລັດຖະບານ. ອະນາຄົດຂອງ VSaaS ໃນ LAMEA ເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມສົດໃສດ້ານ, ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຖືກກໍານົດໃຫ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນຂອງພາກພື້ນ.