ການສໍາຫຼວດຜົນກະທົບຂອງການສື່ສານແສງສະຫວ່າງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງ Smart Cities ແລະ IoT
Visible Light Communication (VLC) ກໍາລັງປະກົດຕົວເປັນເທກໂນໂລຍີປະຕິວັດທີ່ສັນຍາວ່າຈະສ້າງອະນາຄົດຂອງເມືອງ smart ແລະອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT). ໂດຍການນໍາໃຊ້ແສງສະຫວ່າງເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ, VLC ສະເຫນີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງທີ່ສາມາດຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕແລະການພັດທະນາຂອງ IoT.
VLC, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Li-Fi, ໃຊ້ແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກຫລອດໄຟ LED ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ. ເຕັກໂນໂລຍີນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງການສື່ສານໄຮ້ສາຍຄວາມໄວສູງ, ປອດໄພ, ແລະເຊື່ອຖືໄດ້, ເຊິ່ງສາມາດເສີມຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເມືອງສະຫມາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການສື່ສານໄຮ້ສາຍແລະຄວາມສາມາດທີ່ຈໍາກັດຂອງລະບົບຄວາມຖີ່ຂອງວິທະຍຸແບບດັ້ງເດີມ, VLC ສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ VLC ໃນຕົວເມືອງ smart ອາດຈະກວ້າງຂວາງ. ຈາກການຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນໄປສູ່ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ, VLC ສາມາດສະເຫນີວິທີການຄຸ້ມຄອງສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໄຟຖະຫນົນສາມາດຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີ VLC ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນການຈະລາຈອນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງໄປຫາຜູ້ຂັບຂີ່, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດແລະປັບປຸງຄວາມປອດໄພທາງຖະຫນົນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, VLC ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນອາຄານສາທາລະນະເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ສະຖານທີ່, ເຊັ່ນ: ນໍາພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປຫາຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, VLC ສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງຕົວເມືອງ smart. ເນື່ອງຈາກແສງສະຫວ່າງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນຝາໄດ້, VLC ສະຫນອງຄວາມປອດໄພໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າເມື່ອທຽບກັບວິທີການສື່ສານໄຮ້ສາຍແບບດັ້ງເດີມ. ອັນນີ້ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ເຊັ່ນ: ອາຄານລັດຖະບານ ຫຼືສະຖາບັນການເງິນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຕົວເມືອງສະຫຼາດ, VLC ຍັງສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາຂອງ IoT. ດ້ວຍອຸປະກອນນັບພັນລ້ານທີ່ຄາດວ່າຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ, ຄວາມຕ້ອງການການສື່ສານໄຮ້ສາຍທີ່ມີຄວາມໄວສູງແລະເຊື່ອຖືໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. VLC ສາມາດສະຫນອງແບນວິດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຜະລິດໂດຍອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການແຊກແຊງທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ.
ນອກຈາກນັ້ນ, VLC ສາມາດປະກອບສ່ວນປະສິດທິພາບພະລັງງານຂອງອຸປະກອນ IoT. ເນື່ອງຈາກ VLC ໃຊ້ຫລອດໄຟ LED ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ, ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ IoT ແຕ່ຍັງຍືດອາຍຸຫມໍ້ໄຟຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ IoT ຈໍານວນຫຼາຍ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, VLC ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງເມືອງອັດສະລິຍະ ແລະ IoT. ໂດຍສະເຫນີການສື່ສານໄຮ້ສາຍຄວາມໄວສູງ, ປອດໄພ, ແລະເຊື່ອຖືໄດ້, VLC ສາມາດຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ພວກເຮົາຈັດການແລະພົວພັນກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການຂະຫຍາຍຕົວແລະການພັດທະນາຂອງ IoT ໂດຍການສະຫນອງແບນວິດທີ່ຈໍາເປັນແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາທ່າແຮງຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ VLC ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລະວິທີການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນອະນາຄົດ.