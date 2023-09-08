ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ຂ່າວ

ວິ​ທີ​ການ​ສື່​ສານ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ສັງ​ເກດ​ແມ່ນ​ການ​ສ້າງ​ອາ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ Smart Cities ແລະ IoT​

By

Sep 8, 2023
ວິ​ທີ​ການ​ສື່​ສານ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ສັງ​ເກດ​ແມ່ນ​ການ​ສ້າງ​ອາ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ Smart Cities ແລະ IoT​

ການສໍາຫຼວດຜົນກະທົບຂອງການສື່ສານແສງສະຫວ່າງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງ Smart Cities ແລະ IoT

Visible Light Communication (VLC) ກໍາລັງປະກົດຕົວເປັນເທກໂນໂລຍີປະຕິວັດທີ່ສັນຍາວ່າຈະສ້າງອະນາຄົດຂອງເມືອງ smart ແລະອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT). ໂດຍການນໍາໃຊ້ແສງສະຫວ່າງເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ, VLC ສະເຫນີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງທີ່ສາມາດຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕແລະການພັດທະນາຂອງ IoT.

VLC, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Li-Fi, ໃຊ້ແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກຫລອດໄຟ LED ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ. ເຕັກໂນໂລຍີນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງການສື່ສານໄຮ້ສາຍຄວາມໄວສູງ, ປອດໄພ, ແລະເຊື່ອຖືໄດ້, ເຊິ່ງສາມາດເສີມຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເມືອງສະຫມາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສື່​ສານ​ໄຮ້​ສາຍ​ແລະ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈໍາ​ກັດ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ຄວາມ​ຖີ່​ຂອງ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ແບບ​ດັ້ງ​ເດີມ​, VLC ສະ​ຫນອງ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫມັ້ນ​ຄົງ​.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ VLC ໃນຕົວເມືອງ smart ອາດຈະກວ້າງຂວາງ. ຈາກການຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນໄປສູ່ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ, VLC ສາມາດສະເຫນີວິທີການຄຸ້ມຄອງສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໄຟຖະຫນົນສາມາດຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີ VLC ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນການຈະລາຈອນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງໄປຫາຜູ້ຂັບຂີ່, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດແລະປັບປຸງຄວາມປອດໄພທາງຖະຫນົນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, VLC ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນອາຄານສາທາລະນະເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ສະຖານທີ່, ເຊັ່ນ: ນໍາພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປຫາຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, VLC ສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງຕົວເມືອງ smart. ເນື່ອງຈາກແສງສະຫວ່າງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນຝາໄດ້, VLC ສະຫນອງຄວາມປອດໄພໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າເມື່ອທຽບກັບວິທີການສື່ສານໄຮ້ສາຍແບບດັ້ງເດີມ. ອັນນີ້ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ເຊັ່ນ: ອາຄານລັດຖະບານ ຫຼືສະຖາບັນການເງິນ.

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ຕົວ​ເມືອງ​ສະ​ຫຼາດ, VLC ຍັງ​ສາ​ມາດ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ຕໍ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ IoT​. ດ້ວຍອຸປະກອນນັບພັນລ້ານທີ່ຄາດວ່າຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ, ຄວາມຕ້ອງການການສື່ສານໄຮ້ສາຍທີ່ມີຄວາມໄວສູງແລະເຊື່ອຖືໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. VLC ສາມາດສະຫນອງແບນວິດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຜະລິດໂດຍອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການແຊກແຊງທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ.

ນອກຈາກນັ້ນ, VLC ສາມາດປະກອບສ່ວນປະສິດທິພາບພະລັງງານຂອງອຸປະກອນ IoT. ເນື່ອງຈາກ VLC ໃຊ້ຫລອດໄຟ LED ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ, ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ IoT ແຕ່ຍັງຍືດອາຍຸຫມໍ້ໄຟຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ IoT ຈໍານວນຫຼາຍ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, VLC ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງເມືອງອັດສະລິຍະ ແລະ IoT. ໂດຍສະເຫນີການສື່ສານໄຮ້ສາຍຄວາມໄວສູງ, ປອດໄພ, ແລະເຊື່ອຖືໄດ້, VLC ສາມາດຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ພວກເຮົາຈັດການແລະພົວພັນກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການຂະຫຍາຍຕົວແລະການພັດທະນາຂອງ IoT ໂດຍການສະຫນອງແບນວິດທີ່ຈໍາເປັນແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາທ່າແຮງຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ VLC ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລະວິທີການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃນອະນາຄົດ.

By

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ຂ່າວ

ການສະທ້ອນເຖິງມໍລະດົກຂອງວັນທີ 9/11: ການໃຫ້ກຽດຜູ້ທີ່ສູນເສຍແລະຈື່ຈໍາຄວາມໂສກເສົ້າ

Sep 12, 2023 Robert Andrew
ຂ່າວ

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໃນການອັບເດດຊອບແວ iOS 17 ທີ່ຈະມາເຖິງ

Sep 12, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ