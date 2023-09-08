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Videogames ແລະຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງປັນຍາທຽມ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Videogames ແລະຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງປັນຍາທຽມ

Videogames ໄດ້ກາຍເປັນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ຮູບແບບຂອງການບັນເທີງ; ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາເຂົ້າໄປໃນພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງວັດທະນະທໍາຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ພຽງແຕ່ພວກເຂົາ rival Hollywood ໃນຂະຫນາດອຸດສາຫະກໍາ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງມີທ່າແຮງທີ່ຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ສັງຄົມເປັນ masterpieces ສິລະປະ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ວິດີໂອເກມມັກຈະເປັນຈຸດສໍາຄັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່, ໂດຍມີປັນຍາປະດິດ (AI) ມີບົດບາດສໍາຄັນ.

AI ເຄີຍເປັນຄໍາເວົ້າໃນອຸດສາຫະກໍາເກມ, ແຕ່ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງມັນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່. ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ເອົາ AI ກ້າວ​ໜ້າ​ໄປ​ສູ່​ໂລກ​ເກມ, ທົດ​ສະ​ວັດ​ຕໍ່​ໄປ​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ສຳ​ລັບ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ.

ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາປ່ຽນຈຸດສຸມຂອງພວກເຮົາໄປສູ່ປະສົບການ AI ທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີຄວາມປະຫລາດໃຈຍ້ອນຄວາມສະຫລາດຂອງຜູ້ພັດທະນາຂອງພວກເຂົາ. ຈາກໂລກ sandbox ທີ່ມີຊີວິດຊີວາໄປສູ່ພຶດຕິກໍາ NPC ປະຕິວັດ, ເກມເຫຼົ່ານີ້ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການຫຼິ້ນເກມທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI.

ຕົວຢ່າງຫນຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນ "Red Dead Redemption 2" ໂດຍ Rockstar Games, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ Wild West ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມປະຫວັດສາດ. ເກມມີຕົວແທນທີ່ເປັນເອກະລາດຫຼາຍພັນຄົນ, ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ ແລະກິດຈະວັດປະຈຳວັນ. ການສັງເກດເບິ່ງຊາວເມືອງພົວພັນກັບກັນແລະກັນແລະການເປັນພະຍານເຖິງຄວາມສະຫຼາດຂອງສັດທີ່ແທ້ຈິງຈະເພີ່ມຄວາມເລິກຂອງເກມທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ.

ອີກເກມໜຶ່ງທີ່ໜ້າສັງເກດແມ່ນ “FEAR” ໂດຍ Monolith, ນັກຍິງຄົນທຳອິດທີ່ຮູ້ຈັກກັບ AI ສັດຕູທີ່ສະຫຼາດ. ເຖິງວ່າຈະມີການປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2005, ເກມຍັງຄົງສະແດງບາງ AI ທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍສ້າງ. ທະຫານສັດຕູສະແດງພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ແລະສະຫຼາດ, ເຊັ່ນ: ວາງຂ້າງຜູ້ນແລະນໍາໃຊ້ສະພາບແວດລ້ອມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

"Doom" ໄດ້ນໍາສະເຫນີແນວຄວາມຄິດປະຕິວັດຂອງການຕໍ່ສູ້ກັບ monsters, ບ່ອນທີ່ monsters ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈະຫັນກັບ creatures ອື່ນໆຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພຶດຕິກໍາ NPC ແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມອົງປະກອບຍຸດທະສາດໃຫ້ກັບ gameplay ແຕ່ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບການໂຕ້ຕອບທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນໂລກເກມ.

"Shadow of Mordor" ໂດຍ Monolith ໂດດເດັ່ນສໍາລັບລະບົບ AI ຂັ້ນສູງຂອງມັນທີ່ເອີ້ນວ່າ "Nemesys System." ລະບົບນີ້ເນັ້ນໃສ່ລັກສະນະການເລົ່າເລື່ອງຂອງເກມໂດຍການໃຫ້ຄົນຮ້າຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນແບບສຸ່ມເພື່ອພັດທະນາ ແລະເລືອກຍຸດທະສາດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເດີນທາງຂອງຜູ້ຫຼິ້ນ. ວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເພີ່ມຄວາມເລິກແລະຄວາມບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ໃຫ້ກັບຄໍາບັນຍາຍຂອງເກມ.

ສຸດທ້າຍ, ເກມຂອງ FromSoftware, ລວມທັງ "Dark Souls" ແລະ "Bloodborne," ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບພຶດຕິກໍາຂອງສັດຕູທີ່ສັບສົນແລະມີສ່ວນຮ່ວມ. ເກມເຫຼົ່ານີ້ນໍາສະເຫນີການສູ້ຮົບທີ່ທ້າທາຍກັບສັດຕູທີ່ມີຮູບແບບທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະການພົບກັບການທົດສອບທັກສະແລະການປັບຕົວ.

ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງຂອງ AI ໃນການສ້າງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະເຄື່ອນໄຫວ. ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ AI ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງອະນາຄົດຂອງອຸດສາຫະກໍາເກມ, ສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດສໍາລັບນັກພັດທະນາແລະຜູ້ຫຼິ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 3]

By Mampho Brescia

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