ການຄົ້ນພົບຂອງ Comet Nishimura: ເຫດການ Celestial ທີ່ຫາຍາກ

ດາວຫາງສີຂຽວທີ່ຫາກໍຄົ້ນພົບໃໝ່ຊື່ Nishimura ປະຈຸບັນກຳລັງຜ່ານໂລກ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫັນໄດ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 11 ສະຕະວັດ. ຄົ້ນພົບໂດຍນັກດາລາສາດຍີ່ປຸ່ນນັກສມັກເລ່ນ Hideo Nishimura ໃນວັນທີ XNUMX ສິງຫາ, ດາວເຄາະໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມລາວ. Nishimura ບັນທຶກຮູບພາບຂອງດາວຫາງໂດຍໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນ Canon ແລະເລນ telephoto, ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດສຶກສາຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈນີ້.
Comets ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງເສດເຫຼືອຈາກການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍປົກກະຕິ, ດາວຫາງຢູ່ໄກຈາກແສງຕາເວັນ ແລະຍັງຄົງຄ້າງຢູ່, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນບໍ່ສາມາດສັງເກດໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງຄັ້ງ, comet ຈະເຄື່ອນທີ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນ evaporates ວັດຖຸທີ່ເປັນກ້ອນ, ຝຸ່ນແລະຝຸ່ນພາຍໃນດາວຫາງກາຍເປັນອິດສະຫຼະ, ການສ້າງຫາງຂອງ comet, ເຊິ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກໂລກ.
ການຄົ້ນພົບຂອງ Nishimura ແມ່ນເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດໂດຍສະເພາະໃນອາຍຸຂອງ telescopes ອັດຕະໂນມັດ. ນັກດາລາສາດສະມັກເລ່ນເຊັ່ນ Nishimura ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຄົ້ນພົບໃຫມ່ເນື່ອງຈາກປະສິດທິພາບຂອງລະບົບອັດຕະໂນມັດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມອົດທົນ ແລະ ການອຸທິດຕົນຂອງ Nishimura ໄດ້ຈ່າຍໄປ ໃນຂະນະທີ່ລາວຄົ້ນພົບດາວຫາງ ກ່ອນທີ່ລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນອາວະກາດຈະກວດພົບມັນ.
ຖ້າທ່ານສົນໃຈໃນການເບິ່ງ Comet Nishimura, ມັນພຽງແຕ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກພາກເຫນືອຂອງ hemisphere. ເພື່ອແນມເບິ່ງ, ຕື່ນນອນກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ ແລະເບິ່ງໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ. ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຫັນດາວຫາງແມ່ນໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານທີ່ມັນຢູ່ໃກ້ກັບໂລກທີ່ສຸດ. ຫຼັງຈາກວັນທີ 17 ເດືອນກັນຍາ, ມັນຈະຢູ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດທີ່ສຸດ, ແລະຈາກນັ້ນຈະເຫັນໄດ້ຈາກຊີກໂລກໃຕ້. ຊອກຫາກຸ່ມດາວ Leo ແລະໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຫຼື telescope ຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອການເບິ່ງທີ່ດີຂຶ້ນ.
Comet Nishimura ສະເຫນີໂອກາດທີ່ຫາຍາກສໍາລັບຜູ້ເບິ່ງທ້ອງຟ້າທີ່ຈະເປັນພະຍານເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ເກີດຂື້ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຄັ້ງໃນທຸກໆສັດຕະວັດ. ໃຊ້ປະໂຍດຈາກປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເພື່ອສັງເກດຄວາມງາມແລະຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- NPR
– NASA