ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາສຽງ: ການກວດສອບແລະການທົດສອບສາຍລໍາໂພງຂອງທ່ານ

ສະຫຼຸບ: ການແກ້ໄຂບັນຫາສຽງມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກວດສອບສະພາບທາງຮ່າງກາຍ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງສາຍລຳໂພງຂອງທ່ານ. ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໂດຍຂັ້ນຕອນວິທີການກວດສອບການເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະການທົດສອບສໍາລັບການຕໍ່ເນື່ອງແລະຄວາມຕ້ານທານໃນສາຍລໍາໂພງຂອງທ່ານ.
ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການແກ້ໄຂບັນຫາສຽງ, ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍລໍາໂພງຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ດີ. ກວດເບິ່ງສາຍໄຟເພື່ອເບິ່ງອາການເສຍຫາຍ, ເຊັ່ນ: ຕັດ, ຮອຍແຕກ, ຫຼືສາຍໄຟຖືກເປີດເຜີຍ. ສາຍລໍາໂພງທີ່ເສຍຫາຍສາມາດລົບກວນຄຸນນະພາບສຽງແລະແມ້ກະທັ້ງເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທາງໄຟຟ້າ, ດັ່ງນັ້ນມັນຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນມັນໃຫມ່ຖ້າຈໍາເປັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ທັງສອງສົ້ນຂອງສາຍລຳໂພງສຳລັບການກັດກ່ອນ, ເຂັມຂັດ ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງ. ເຮັດຄວາມສະອາດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຫຼືປ່ຽນພວກມັນຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.
ເອົາໃຈໃສ່ກັບ insulation ຂອງສາຍໄຟເຊັ່ນດຽວກັນ. insulation Cracked ຫຼືຫຼຸດຫນ້ອຍລົງສາມາດນໍາໄປສູ່ການສັ້ນໄຟຟ້າຫຼືການສູນເສຍສັນຍານ. ມັນຍັງສໍາຄັນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງສາຍລໍາໂພງສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ. ການນໍາໃຊ້ສາຍໄຟທີ່ບາງເກີນໄປສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງລໍາໂພງຂອງທ່ານສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ສັນຍານຊຸດໂຊມຫຼືຄວາມເສຍຫາຍອຸປະກອນ. ສຸດທ້າຍ, ກວດເບິ່ງເສັ້ນທາງສາຍຂອງລໍາໂພງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີສາຍໄຟຖືກບິດຫຼືງໍແຫນ້ນ, ເພາະວ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ impedance ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງລໍາໂພງຂອງທ່ານ.
ການຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບການປະຕິບັດສຽງທີ່ດີທີ່ສຸດ. ກວດສອບວ່າສາຍລໍາໂພງແຕ່ລະອັນໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບປາຍທີ່ເຫມາະສົມທັງສອງລໍາໂພງແລະແຫຼ່ງສຽງ. ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແຫນ້ນຫນາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຢຸດສຽງຫຼືສັນຍານ. ຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງໃນຂົ້ວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ລໍາໂພງ, ເຊື່ອມຕໍ່ປາຍບວກກັບປາຍທາງບວກແລະຂົ້ວລົບກັບຂົ້ວລົບ. ພິຈາລະນາການຕິດສະຫຼາກສາຍສາຍລຳໂພງ ຫຼືໃຊ້ສາຍລະຫັດສີເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼືການປັບຕົວໃນອະນາຄົດທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ. ຖ້າທ່ານມີການຕິດຕັ້ງຫຼາຍລໍາໂພງ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລໍາໂພງແຕ່ລະຄົນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊ່ອງທາງທີ່ເຫມາະສົມຫຼືຜົນຜະລິດຢູ່ໃນຕົວຮັບຫຼືເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ. ການນໍາໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເຊັ່ນສຽບກ້ວຍຫຼືຕົວເຊື່ອມຕໍ່ spade ສາມາດຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະປອດໄພ.
ການທົດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອລະບຸການແຕກ ຫຼື ການຂັດຈັງຫວະໃນສາຍລຳໂພງ. ປິດແຫຼ່ງພະລັງງານທັງຫມົດກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການ. ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຂອງລຳໂພງ ແລະຕັ້ງມັນຕິມິເຕີຂອງທ່ານເປັນໂໝດຕໍ່ເນື່ອງ. ກວດຫາສາຍໄຟດ້ວຍເຄື່ອງມັລຕິມິເຕີ ແລະກວດເບິ່ງສຽງບີບ ຫຼືສະແດງເຖິງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ. ທົດສອບສາຍລຳໂພງແຕ່ລະສາຍແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອລະບຸສາຍໄຟສະເພາະໃດນຶ່ງທີ່ອາດມີການແຕກ ຫຼືຂັດຂ້ອງ. ສ້ອມແປງຫຼືປ່ຽນສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍຫຼືສາຍໄຟຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານໃນສາຍລໍາໂພງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງມັນແລະການປະຕິບັດໂດຍລວມຂອງລະບົບສຽງຂອງທ່ານ. ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟແລະໃຊ້ multimeter ທີ່ມີລັກສະນະການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານ. ກວດຫາສາຍໄຟດ້ວຍ multimeter ແລະອ່ານຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ສະແດງ. ປຽບທຽບການອ່ານກັບຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຖ້າຄວາມຕ້ານທານທີ່ວັດແທກໄດ້ສູງຫຼືຕ່ໍາກວ່າລະດັບທີ່ແນະນໍາ, ອາດຈະມີບັນຫາກັບຄວາມຫນາຫຼືຄຸນນະພາບຂອງສາຍ. ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍລໍາໂພງແຕ່ລະຄົນແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອຄວາມສອດຄ່ອງ.
ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອກວດສອບແລະທົດສອບສາຍລໍາໂພງຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດກໍາຈັດບັນຫາທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບສຽງຂອງທ່ານ. ຈືຂໍ້ມູນການຢ່າງລະອຽດໃນການທົດສອບຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍໄຟທັງຫມົດຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]