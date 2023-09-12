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ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາສຽງ: ການກວດສອບແລະການທົດສອບສາຍລໍາໂພງຂອງທ່ານ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາສຽງ: ການກວດສອບແລະການທົດສອບສາຍລໍາໂພງຂອງທ່ານ

ສະຫຼຸບ: ການແກ້ໄຂບັນຫາສຽງມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກວດສອບສະພາບທາງຮ່າງກາຍ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງສາຍລຳໂພງຂອງທ່ານ. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໃຫ້​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ໂດຍ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ວິ​ທີ​ການ​ກວດ​ສອບ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​, ແລະ​ການ​ທົດ​ສອບ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ແລະ​ຄວາມ​ຕ້ານ​ທານ​ໃນ​ສາຍ​ລໍາ​ໂພງ​ຂອງ​ທ່ານ​.

ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການແກ້ໄຂບັນຫາສຽງ, ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍລໍາໂພງຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ດີ. ກວດເບິ່ງສາຍໄຟເພື່ອເບິ່ງອາການເສຍຫາຍ, ເຊັ່ນ: ຕັດ, ຮອຍແຕກ, ຫຼືສາຍໄຟຖືກເປີດເຜີຍ. ສາຍລໍາໂພງທີ່ເສຍຫາຍສາມາດລົບກວນຄຸນນະພາບສຽງແລະແມ້ກະທັ້ງເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທາງໄຟຟ້າ, ດັ່ງນັ້ນມັນຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນມັນໃຫມ່ຖ້າຈໍາເປັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ທັງສອງສົ້ນຂອງສາຍລຳໂພງສຳລັບການກັດກ່ອນ, ເຂັມຂັດ ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງ. ເຮັດຄວາມສະອາດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຫຼືປ່ຽນພວກມັນຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.

ເອົາໃຈໃສ່ກັບ insulation ຂອງສາຍໄຟເຊັ່ນດຽວກັນ. insulation Cracked ຫຼືຫຼຸດຫນ້ອຍລົງສາມາດນໍາໄປສູ່ການສັ້ນໄຟຟ້າຫຼືການສູນເສຍສັນຍານ. ມັນຍັງສໍາຄັນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງສາຍລໍາໂພງສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ. ການນໍາໃຊ້ສາຍໄຟທີ່ບາງເກີນໄປສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງລໍາໂພງຂອງທ່ານສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ສັນຍານຊຸດໂຊມຫຼືຄວາມເສຍຫາຍອຸປະກອນ. ສຸດທ້າຍ, ກວດເບິ່ງເສັ້ນທາງສາຍຂອງລໍາໂພງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີສາຍໄຟຖືກບິດຫຼືງໍແຫນ້ນ, ເພາະວ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ impedance ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງລໍາໂພງຂອງທ່ານ.

ການຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບການປະຕິບັດສຽງທີ່ດີທີ່ສຸດ. ກວດ​ສອບ​ວ່າ​ສາຍ​ລໍາ​ໂພງ​ແຕ່​ລະ​ອັນ​ໄດ້​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ປາຍ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ທັງ​ສອງ​ລໍາ​ໂພງ​ແລະ​ແຫຼ່ງ​ສຽງ​. ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແຫນ້ນຫນາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຢຸດສຽງຫຼືສັນຍານ. ຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງໃນຂົ້ວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ລໍາໂພງ, ເຊື່ອມຕໍ່ປາຍບວກກັບປາຍທາງບວກແລະຂົ້ວລົບກັບຂົ້ວລົບ. ພິຈາລະນາການຕິດສະຫຼາກສາຍສາຍລຳໂພງ ຫຼືໃຊ້ສາຍລະຫັດສີເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼືການປັບຕົວໃນອະນາຄົດທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ. ຖ້າທ່ານມີການຕິດຕັ້ງຫຼາຍລໍາໂພງ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລໍາໂພງແຕ່ລະຄົນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊ່ອງທາງທີ່ເຫມາະສົມຫຼືຜົນຜະລິດຢູ່ໃນຕົວຮັບຫຼືເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ. ການນໍາໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເຊັ່ນສຽບກ້ວຍຫຼືຕົວເຊື່ອມຕໍ່ spade ສາມາດຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະປອດໄພ.

ການທົດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອລະບຸການແຕກ ຫຼື ການຂັດຈັງຫວະໃນສາຍລຳໂພງ. ປິດແຫຼ່ງພະລັງງານທັງຫມົດກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການ. ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຂອງລຳໂພງ ແລະຕັ້ງມັນຕິມິເຕີຂອງທ່ານເປັນໂໝດຕໍ່ເນື່ອງ. ກວດຫາສາຍໄຟດ້ວຍເຄື່ອງມັລຕິມິເຕີ ແລະກວດເບິ່ງສຽງບີບ ຫຼືສະແດງເຖິງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ. ທົດສອບສາຍລຳໂພງແຕ່ລະສາຍແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອລະບຸສາຍໄຟສະເພາະໃດນຶ່ງທີ່ອາດມີການແຕກ ຫຼືຂັດຂ້ອງ. ສ້ອມແປງຫຼືປ່ຽນສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍຫຼືສາຍໄຟຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານໃນສາຍລໍາໂພງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງມັນແລະການປະຕິບັດໂດຍລວມຂອງລະບົບສຽງຂອງທ່ານ. ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟແລະໃຊ້ multimeter ທີ່ມີລັກສະນະການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານ. ກວດຫາສາຍໄຟດ້ວຍ multimeter ແລະອ່ານຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ສະແດງ. ປຽບທຽບການອ່ານກັບຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຖ້າຄວາມຕ້ານທານທີ່ວັດແທກໄດ້ສູງຫຼືຕ່ໍາກວ່າລະດັບທີ່ແນະນໍາ, ອາດຈະມີບັນຫາກັບຄວາມຫນາຫຼືຄຸນນະພາບຂອງສາຍ. ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍລໍາໂພງແຕ່ລະຄົນແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອຄວາມສອດຄ່ອງ.

ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອກວດສອບແລະທົດສອບສາຍລໍາໂພງຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດກໍາຈັດບັນຫາທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບສຽງຂອງທ່ານ. ຈືຂໍ້ມູນການຢ່າງລະອຽດໃນການທົດສອບຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍໄຟທັງຫມົດຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]

By Gabriel Botha

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