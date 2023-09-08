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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ການບໍລິການຄັງເກັບຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເໜືອກຳລັງຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີແນວໃດ.

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Sep 8, 2023
ການບໍລິການຄັງເກັບຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເໜືອກຳລັງຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີແນວໃດ.

ຜົນກະທົບການປະຕິວັດຂອງການບໍລິການຄັງເກັບຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເໜືອຕໍ່ກັບພູມສັນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ

ຜົນກະທົບການປະຕິວັດຂອງການບໍລິການຄັງຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເຫນືອກ່ຽວກັບພູມສັນຖານເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າວິທີການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ແລະການຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດ. ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນີ້​ແມ່ນ​ນຳ​ມາ​ສູ່​ຍຸກ​ໃໝ່​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ແລະ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ, ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ຄວາມ​ສູງ​ໃໝ່​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ.

ການບໍລິການຄັງຂໍ້ມູນ, ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ແມ່ນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນສູນກາງທີ່ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆພາຍໃນອົງການ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລາຍງານແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ດັ່ງນັ້ນການໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດຂັບລົດການຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດ. ການບໍລິການຄັງເກັບຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເຫນືອ, ໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການປະຕິວັດເຕັກໂນໂລຢີນີ້, ສະເຫນີວິທີແກ້ໄຂທີ່ກ້າວຫນ້າທີ່ກໍາລັງຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານເຕັກໂນໂລຢີ.

ຜົນກະທົບຂອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເລິກເຊິ່ງ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດຄວບຄຸມພະລັງງານຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຄວາມສາມາດໃນການລວບລວມແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຕົວປ່ຽນແປງເກມ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ທຸລະກິດມີທັດສະນະລວມຂອງການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ, ກໍານົດທ່າອ່ຽງແລະຮູບແບບ, ແລະການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການບໍລິການຄັງຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເຫນືອຍັງນໍາພາທາງໃນດ້ານການປະດິດສ້າງແລະຄວາມຊັບຊ້ອນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະສະໜອງການແກ້ໄຂທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕະໂນມັດຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຂະບວນການນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນການເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຜົນຜະລິດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍັງຂັບເຄື່ອນປະຊາທິປະໄຕຂອງຂໍ້ມູນ. ພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນແລະເຂົ້າໃຈໄດ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນການຕັດສິນໃຈຈາກຂໍ້ມູນ. ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ, ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ມັນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ​ພາຍ​ໃນ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ, ດັ່ງ​ນັ້ນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການບໍລິການຄັງຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເຫນືອຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງປະຕິບັດມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກການຂົ່ມຂູ່ທາງອິນເຕີເນັດ, ດັ່ງນັ້ນການຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນແລະຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນຍຸກດິຈິຕອນຂອງມື້ນີ້, ບ່ອນທີ່ການລະເມີດຂໍ້ມູນສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງຕໍ່ທຸລະກິດ.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ຜົນກະທົບຂອງການປະຕິວັດຂອງການບໍລິການຄັງຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເຫນືອກ່ຽວກັບພູມສັນຖານເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້. ພວກເຂົາກໍາລັງຫັນປ່ຽນວິທີການດໍາເນີນທຸລະກິດແລະການຕັດສິນໃຈ, ການຂັບລົດປະສິດທິພາບແລະນະວັດກໍາ, ແລະເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ. ໃນຂະນະທີ່ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາແລະປະດິດສ້າງ, ພວກມັນມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງພູມສັນຖານເຕັກໂນໂລຢີ. ອະນາຄົດທີ່ຈິງແລ້ວເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມສົດໃສດ້ານ, ຍ້ອນວ່າທຸລະກິດສືບຕໍ່ໃຊ້ພະລັງງານຂອງຂໍ້ມູນເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕແລະຄວາມສໍາເລັດ.

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