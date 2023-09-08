ການບໍລິການຄັງເກັບຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເໜືອກຳລັງຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີແນວໃດ.

ຜົນກະທົບການປະຕິວັດຂອງການບໍລິການຄັງເກັບຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເໜືອຕໍ່ກັບພູມສັນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ
ຜົນກະທົບການປະຕິວັດຂອງການບໍລິການຄັງຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເຫນືອກ່ຽວກັບພູມສັນຖານເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າວິທີການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ແລະການຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດ. ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນນຳມາສູ່ຍຸກໃໝ່ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແລະປະສິດທິພາບ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸລະກິດຂຶ້ນສູ່ຄວາມສູງໃໝ່ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.
ການບໍລິການຄັງຂໍ້ມູນ, ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ແມ່ນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນສູນກາງທີ່ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆພາຍໃນອົງການ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລາຍງານແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ດັ່ງນັ້ນການໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດຂັບລົດການຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດ. ການບໍລິການຄັງເກັບຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເຫນືອ, ໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການປະຕິວັດເຕັກໂນໂລຢີນີ້, ສະເຫນີວິທີແກ້ໄຂທີ່ກ້າວຫນ້າທີ່ກໍາລັງຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານເຕັກໂນໂລຢີ.
ຜົນກະທົບຂອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເລິກເຊິ່ງ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດຄວບຄຸມພະລັງງານຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຄວາມສາມາດໃນການລວບລວມແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຕົວປ່ຽນແປງເກມ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ທຸລະກິດມີທັດສະນະລວມຂອງການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ, ກໍານົດທ່າອ່ຽງແລະຮູບແບບ, ແລະການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການບໍລິການຄັງຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເຫນືອຍັງນໍາພາທາງໃນດ້ານການປະດິດສ້າງແລະຄວາມຊັບຊ້ອນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະສະໜອງການແກ້ໄຂທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕະໂນມັດຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຂະບວນການນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນການເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຜົນຜະລິດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍັງຂັບເຄື່ອນປະຊາທິປະໄຕຂອງຂໍ້ມູນ. ພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນແລະເຂົ້າໃຈໄດ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນການຕັດສິນໃຈຈາກຂໍ້ມູນ. ນີ້ແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນອະນຸຍາດໃຫ້ລະດັບຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງບຸກຄົນພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈ, ດັ່ງນັ້ນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ວັດທະນະທໍາການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການບໍລິການຄັງຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເຫນືອຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງປະຕິບັດມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກການຂົ່ມຂູ່ທາງອິນເຕີເນັດ, ດັ່ງນັ້ນການຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນແລະຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນຍຸກດິຈິຕອນຂອງມື້ນີ້, ບ່ອນທີ່ການລະເມີດຂໍ້ມູນສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງຕໍ່ທຸລະກິດ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ຜົນກະທົບຂອງການປະຕິວັດຂອງການບໍລິການຄັງຂໍ້ມູນຂອງອາເມລິກາເຫນືອກ່ຽວກັບພູມສັນຖານເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້. ພວກເຂົາກໍາລັງຫັນປ່ຽນວິທີການດໍາເນີນທຸລະກິດແລະການຕັດສິນໃຈ, ການຂັບລົດປະສິດທິພາບແລະນະວັດກໍາ, ແລະເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ. ໃນຂະນະທີ່ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາແລະປະດິດສ້າງ, ພວກມັນມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງພູມສັນຖານເຕັກໂນໂລຢີ. ອະນາຄົດທີ່ຈິງແລ້ວເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມສົດໃສດ້ານ, ຍ້ອນວ່າທຸລະກິດສືບຕໍ່ໃຊ້ພະລັງງານຂອງຂໍ້ມູນເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕແລະຄວາມສໍາເລັດ.