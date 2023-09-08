ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າຫຍ້າມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຈັບຄາບອນ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Young Zhou ແລະທີມງານຂອງລາວຈາກວິທະຍາໄລ Quinney ຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສູນນິເວດວິທະຍາໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງບົດບາດສໍາຄັນທີ່ຫຍ້າມີຢູ່ໃນການຈັບຄາບອນ. ຕາມປະເພນີ, ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ສຸມໃສ່ການປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອເກັບແລະເກັບຮັກສາຄາບອນໄດອອກໄຊ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສານີ້ເປີດເຜີຍວ່າຫຍ້າຍັງປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການເກັບຮັກສາກາກບອນ.
ຈັດພີມມາໃນ Nature Geoscience, ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ການ savannas ເຂດຮ້ອນ, ລະບົບນິເວດທີ່ຕົ້ນໄມ້ແລະຫຍ້າແບ່ງປັນພື້ນທີ່. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຫຍ້າກວມເອົາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະລິມານຄາບອນຂອງດິນໃນ savannas ເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງດິນໂດຍກົງພາຍໃຕ້ຕົ້ນໄມ້. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອແບບດັ້ງເດີມທີ່ວ່າການປູກປ່າຕົ້ນຕໍແມ່ນເພີ່ມການເກັບຮັກສາກາກບອນຢູ່ໃນຕົ້ນໄມ້.
ໃນຂະນະທີ່ປ່າໄມ້ເກັບຮັກສາຄາບອນເປັນຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນລໍາຕົ້ນແລະໃບ, ລະບົບນິເວດຂອງຫຍ້າເກັບຮັກສາຄາບອນສ່ວນທີ່ສໍາຄັນໃນດິນ. ຫຍ້າມີລະບົບຮາກທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະປະກອບສ່ວນໃນການເກັບຮັກສາກາກບອນ ໂດຍຜ່ານການທໍາລາຍສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະພິຈາລະນາອະນາຄົດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນທີ່ມີລັກສະນະໂລກຮ້ອນແລະຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງແລະໄຟໄຫມ້ປ່າ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງຫຍ້າໃນການເກັບຮັກສາກາກບອນເພາະວ່າການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສຸມໃສ່ຕົ້ນໄມ້ເປັນຕົ້ນຕໍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການສືບສວນຢ່າງລະອຽດ, ກວດເບິ່ງຜົນກະທົບຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ການເກັບຮັກສາກາກບອນຂອງດິນໃນລະບົບນິເວດ savanna. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເກັບຮັກສາກາກບອນໃນດິນທີ່ເກີດຈາກການຂະຫຍາຍການປົກຫຸ້ມຂອງຕົ້ນໄມ້ແມ່ນຫນ້ອຍ.
ການສຶກສາຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍການປ່ຽນແປງຂອງການຕອບສະຫນອງການເກັບຮັກສາຄາບອນຂອງດິນຕໍ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍມີປັດໃຈເຊັ່ນ: ຝົນ, ປະເພດດິນ, ແລະການປະກອບສ່ວນຂອງການເກັບຮັກສາກາກບອນຈາກຫຍ້າທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນ. ອັນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ນະໂຍບາຍດ້ານຄາບອນຢູ່ໃນດິນ savanna.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາແລະປົກປ້ອງລະບົບນິເວດ savanna ແລະຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຂົາຕໍ່ວົງຈອນກາກບອນທົ່ວໂລກ. ການສຶກສາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າວ່າອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງລະບົບນິເວດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຫຍ້າ ແລະຕົ້ນໄມ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເກັບຮັກສາກາກບອນເພື່ອພັດທະນາຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຕ້ານກັບພາວະໂລກຮ້ອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ວາລະສານອ້າງອີງ: William J. Bond, Madelon F. Case, et al. ຄາບອນໃນດິນໃນເຂດຮ້ອນ savannas ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຫຍ້າ. ພູມສາດທໍາມະຊາດ. DOI: 10.1038/s41561-023-01232-0