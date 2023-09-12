ການຫັນປ່ຽນອາກາດຮ້ອນເປັນນໍ້າດື່ມ: ບາດກ້າວໃໝ່ໃນການຂຸດຄົ້ນນໍ້າ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Texas ຢູ່ Austin ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສະແຫວງຫາ ເພື່ອສ້າງການແກ້ໄຂການຂາດແຄນນ້ຳ. ໃນການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Proceedings ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາ hydrogel ວິສະວະກໍາໂມເລກຸນທີ່ສາມາດສະກັດນ້ໍາດື່ມສະອາດຈາກອາກາດຮ້ອນໂດຍໃຊ້ພຽງແຕ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນ.
hydrogel ຊ່ວຍໃຫ້ນ້ໍາສາມາດສະກັດໄດ້ຢ່າງໄວວາແລະມີປະສິດທິພາບຈາກບັນຍາກາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 104 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບພື້ນທີ່ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຮ້ອນເກີນແລະຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງນ້ໍາສະອາດ. ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີນີ້, ບຸກຄົນຈະສາມາດດຶງເອົານ້ໍາໄດ້ໂດຍການວາງອຸປະກອນຢູ່ນອກ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານເພີ່ມເຕີມ.
hydrogel ສາມາດຜະລິດນ້ໍາລະຫວ່າງ 3.5 ຫາ 7 ກິໂລຕໍ່ກິໂລກຣາມຂອງວັດສະດຸເຈນ, ຂຶ້ນກັບລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນການປັບຕົວຂອງ hydrogel ເຂົ້າໄປໃນ microgels, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໄວແລະປະສິດທິພາບຂອງການຈັບແລະການປ່ອຍນ້ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂດຍການປ່ຽນ hydrogel ເຂົ້າໄປໃນອະນຸພາກຂະຫນາດຈຸນລະພາກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາ sorbent ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ສາມາດເພີ່ມການຜະລິດນ້ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍຜ່ານຫຼາຍໆຮອບປະຈໍາວັນ.
ການຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາກາຍເປັນການແກ້ໄຂທີ່ມີລາຄາຖືກ, ແບບພົກພາສໍາລັບການສ້າງນ້ໍາດື່ມທີ່ສະອາດທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໂລກ. ການພັດທະນານີ້ອາດຈະເປັນການປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງປະຊາກອນທີ່ຂາດການເຂົ້າເຖິງພື້ນຖານຂອງນ້ໍາສະອາດ, ເຊັ່ນໃນປະເທດເອທິໂອເປຍ, ບ່ອນທີ່ເກືອບ 60% ຂອງປະຊາກອນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍນີ້.
ແຜນການໃນອະນາຄົດຂອງເຕັກໂນໂລຢີປະກອບມີການເພີ່ມປະສິດທິພາບວິສະວະກໍາຂອງ microgels ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບຕື່ມອີກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງຂຸດຄົ້ນການນໍາໃຊ້ວັດຖຸອິນຊີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງທ້າທາຍຍັງຄົງຢູ່ໃນການຂະຫຍາຍການຜະລິດ sorbent ແລະຮັບປະກັນຄວາມທົນທານຂອງຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມພະຍາຍາມແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນເພື່ອສ້າງອຸປະກອນສະບັບ Portable ສໍາລັບສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ.
ບາດກ້າວບຸກທະລຸດັ່ງກ່າວມີທ່າແຮງທີ່ຈະສະໜອງສັນຍານແຫ່ງຄວາມຫວັງໃຫ້ແກ່ບັນດາຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂາດແຄນນ້ຳ. ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນອາກາດຮ້ອນໃຫ້ເປັນນ້ໍາດື່ມໂດຍໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ຊິດກັບຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍືນຍົງທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຂາດແຄນນ້ໍາໃນທົ່ວໂລກ.
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ວິຊາການຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ