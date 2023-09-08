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OSIRIS-REx Sample Capsule ກັບຄືນສູ່ໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍວັດຖຸທີ່ເປັນຮູບດາວ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
OSIRIS-REx Sample Capsule ກັບຄືນສູ່ໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍວັດຖຸທີ່ເປັນຮູບດາວ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດ, ວັນທີ 24 ກັນຍາ, ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ແບບແຄບຊູນຈະເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກຄືນໃຫມ່, ນໍາເອົາວັດຖຸຫີນປະມານ 8.8 ອອນສ໌ (250 ກຣາມ) ທີ່ເກັບມາຈາກພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ໃນປີ 2020. ຕົວຢ່າງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຮູບດາວດວງທໍາອິດຂອງ NASA ເທົ່ານັ້ນ. ຕົວຢ່າງແຕ່ຍັງເປັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກັບກໍາຢູ່ໃນອາວະກາດ.

ເມື່ອຍານອະວະກາດໄປເຖິງໄລຍະຫ່າງປະມານ 63,000 ໄມລ໌ຈາກພື້ນຜິວໂລກ, ຂໍ້ຄວາມຈາກຜູ້ປະຕິບັດການຢູ່ເທິງພື້ນດິນຈະກະຕຸ້ນການປ່ອຍແຄບຊູນ, ສົ່ງມັນໄປສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຍານອະວະກາດຈະຫັນເສັ້ນທາງໄປສູ່ດາວເຄາະ Apophis, ສືບຕໍ່ພາລະກິດພາຍໃຕ້ຊື່ໃຫມ່: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

ຫຼັງຈາກການເດີນທາງສີ່ຊົ່ວໂມງຜ່ານອາວະກາດ, ແຄບຊູນຈະເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 27,650 mph. ການບີບຕົວຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກຈະສ້າງຄວາມຮ້ອນພຽງພໍທີ່ຈະຫຸ້ມຫໍ່ແຄບຊູນໃນລູກປືນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຈະປົກປ້ອງຕົວຢ່າງ, ຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ຄ້າຍຄືກັບຫນ້າດິນຂອງ Bennu.

ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ທີ່​ປອດ​ໄພ, parachutes ຈະ​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ຍົນໂດດເຕັ້ນຈະຮັກສາຄວາມຄົງຕົວຂອງສາຍພັນແຄບຊູນໄປສູ່ຄວາມໄວ subsonic, ຕິດຕາມດ້ວຍການ ນຳ ໃຊ້ທໍ່ຕົ້ນຕໍ. chute ຕົ້ນຕໍຈະປະຕິບັດແຄບຊູນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງວິທີການ, ຊ້າລົງໄປປະມານ 11 mph ເມື່ອ touchdown.

ເມື່ອ​ແຄບ​ຊູນ​ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ເຂດ​ທະຫານ​ໃນ​ລັດ​ຢູທາ, ໜ່ວຍ​ກູ້​ໄພ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃກ້​ມັນ. ທີມງານຈະຕິດຕາມເສັ້ນທາງຂອງແຄບຊູນໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຄວາມຮ້ອນແລະ optical, ແລະດຶງມັນໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປົນເປື້ອນຕົວຢ່າງກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຕັ້ງ​ແລະ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ແລ້ວ, ແຄບ​ຊູນ​ຈະ​ບິນ​ຜ່ານ​ເຮ​ລິ​ຄອບ​ເຕີ​ໄປ​ຫາ​ຫ້ອງ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຢູ່​ແຖວ​ກອງ​ທະ​ຫານ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ມັນຈະຜ່ານການປຸງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນແລະການຖອດປະກອບກ່ອນທີ່ຈະຖືກຂົນສົ່ງໂດຍເຮືອບິນໄປຫາສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນ Houston. ຢູ່ທີ່ສູນ, ຕົວຢ່າງຈະຖືກບັນທຶກ, ເບິ່ງແຍງ, ແລະແຈກຢາຍການວິເຄາະໃຫ້ແກ່ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ.

ທີ່ມາ: Nathan Marder

By Vicky Stavropoulou

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