OSIRIS-REx Sample Capsule ກັບຄືນສູ່ໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍວັດຖຸທີ່ເປັນຮູບດາວ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດ, ວັນທີ 24 ກັນຍາ, ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ແບບແຄບຊູນຈະເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກຄືນໃຫມ່, ນໍາເອົາວັດຖຸຫີນປະມານ 8.8 ອອນສ໌ (250 ກຣາມ) ທີ່ເກັບມາຈາກພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ໃນປີ 2020. ຕົວຢ່າງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຮູບດາວດວງທໍາອິດຂອງ NASA ເທົ່ານັ້ນ. ຕົວຢ່າງແຕ່ຍັງເປັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກັບກໍາຢູ່ໃນອາວະກາດ.
ເມື່ອຍານອະວະກາດໄປເຖິງໄລຍະຫ່າງປະມານ 63,000 ໄມລ໌ຈາກພື້ນຜິວໂລກ, ຂໍ້ຄວາມຈາກຜູ້ປະຕິບັດການຢູ່ເທິງພື້ນດິນຈະກະຕຸ້ນການປ່ອຍແຄບຊູນ, ສົ່ງມັນໄປສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຍານອະວະກາດຈະຫັນເສັ້ນທາງໄປສູ່ດາວເຄາະ Apophis, ສືບຕໍ່ພາລະກິດພາຍໃຕ້ຊື່ໃຫມ່: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).
ຫຼັງຈາກການເດີນທາງສີ່ຊົ່ວໂມງຜ່ານອາວະກາດ, ແຄບຊູນຈະເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 27,650 mph. ການບີບຕົວຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກຈະສ້າງຄວາມຮ້ອນພຽງພໍທີ່ຈະຫຸ້ມຫໍ່ແຄບຊູນໃນລູກປືນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຈະປົກປ້ອງຕົວຢ່າງ, ຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ຄ້າຍຄືກັບຫນ້າດິນຂອງ Bennu.
ເພື່ອຮັບປະກັນການລົງຈອດທີ່ປອດໄພ, parachutes ຈະຖືກນໍາໃຊ້. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ຍົນໂດດເຕັ້ນຈະຮັກສາຄວາມຄົງຕົວຂອງສາຍພັນແຄບຊູນໄປສູ່ຄວາມໄວ subsonic, ຕິດຕາມດ້ວຍການ ນຳ ໃຊ້ທໍ່ຕົ້ນຕໍ. chute ຕົ້ນຕໍຈະປະຕິບັດແຄບຊູນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງວິທີການ, ຊ້າລົງໄປປະມານ 11 mph ເມື່ອ touchdown.
ເມື່ອແຄບຊູນລົງຈອດຢູ່ໃນເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນເຂດທະຫານໃນລັດຢູທາ, ໜ່ວຍກູ້ໄພຈະເຂົ້າໄປໃກ້ມັນ. ທີມງານຈະຕິດຕາມເສັ້ນທາງຂອງແຄບຊູນໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຄວາມຮ້ອນແລະ optical, ແລະດຶງມັນໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປົນເປື້ອນຕົວຢ່າງກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກ.
ຫຼັງຈາກທີ່ຕັ້ງແລະຫຸ້ມຫໍ່ແລ້ວ, ແຄບຊູນຈະບິນຜ່ານເຮລິຄອບເຕີໄປຫາຫ້ອງທຳຄວາມສະອາດຊົ່ວຄາວຢູ່ແຖວກອງທະຫານ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ມັນຈະຜ່ານການປຸງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນແລະການຖອດປະກອບກ່ອນທີ່ຈະຖືກຂົນສົ່ງໂດຍເຮືອບິນໄປຫາສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນ Houston. ຢູ່ທີ່ສູນ, ຕົວຢ່າງຈະຖືກບັນທຶກ, ເບິ່ງແຍງ, ແລະແຈກຢາຍການວິເຄາະໃຫ້ແກ່ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ.
ທີ່ມາ: Nathan Marder