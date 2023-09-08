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5G ໃນ Apple iPhones ໄວເທົ່າໃດ? ເບິ່ງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກະ​ໂດດ​ຈາກ iPhone 12 ກັບ iPhone 14​

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
5G ໃນ Apple iPhones ໄວເທົ່າໃດ? ເບິ່ງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກະ​ໂດດ​ຈາກ iPhone 12 ກັບ iPhone 14​

ໃນຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຫດການ iPhone 15 ຂອງ Apple, Opensignal ໄດ້ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານທີ່ກວດສອບຄວາມໄວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ 5G ໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ Apple ເພີ່ມຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ iPhone 12 ຖືກນໍາສະເຫນີດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນ 5G. ໃນຂະນະທີ່ບົດລາຍງານແນະນໍາວ່າການອັບເກຣດເປັນ iPhone 15 ອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນສໍາລັບທຸກຄົນ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດ 5G ເມື່ອປ່ຽນຈາກ iPhone 11 ຫຼື 12 ເປັນ iPhone 14.

ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າດ້ວຍການເປີດຕົວ iPhone 14 ຊຸດໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງປີ 2022, ມີການເພີ່ມປະສິດທິພາບ 5G ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະກັບ iPhone 14 Pro ແລະ Pro Max. ບົດລາຍງານຂອງ Opensignal ກ້າວໄປອີກບາດກ້າວໜຶ່ງໂດຍການປຽບທຽບລຸ້ນ iPhone ໃນປະຈຸບັນກັບລຸ້ນກ່ອນໜ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການວິເຄາະປະສິດທິພາບ 4G ຈາກ iPhone 11 ແລະປະສິດທິພາບໂທລະສັບມືຖືໂດຍລວມຈາກ iPhone 8.

ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຄວາມໄວ 5G ສະເລ່ຍໃນອຸປະກອນ iPhone 14 ແມ່ນໄວກວ່າ 47% ໃນສາຍຂອງ iPhone 12. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະຖານທີ່, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຫົກປະເທດທີ່ໄດ້ສໍາຫຼວດມີປະສົບການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມໄວ 5G ເມື່ອອັບເກຣດເປັນ iPhone ຮຸ່ນໃຫມ່.

Opensignal ຍັງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ iPhone 14, ເປັນອຸປະກອນຫຼ້າສຸດ, ຮອງຮັບມາດຕະຖານ 5G ຫຼ້າສຸດເຊັ່ນ: Ultra Capacity 5G SA ຂອງ T-Mobile. ເທັກໂນໂລຍີນີ້ລວມເອົາຫຼາຍຊ່ອງຂອງ 5G ເພື່ອສົ່ງຄວາມໄວສູງສຸດເຖິງ 3+ Gbps.

ເຖິງແມ່ນວ່າການປັບປຸງປະສິດທິພາບ 4G ແມ່ນບໍ່ສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ການຍົກລະດັບຈາກ iPhone 12 ເປັນ iPhone 14, ຜູ້ທີ່ຍັງເປັນເຈົ້າຂອງ iPhone 11 ສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ປັບປຸງຄວາມໄວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບ iPhone ຮຸ່ນຫລ້າສຸດ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ບົດລາຍງານສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການປະຕິບັດໂທລະສັບມືຖືຈາກ iPhone 8 ຈົນເຖິງ iPhone 14.

ເພື່ອອ່ານບົດລາຍງານ Opensignal ຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ 5G ແລະ 4G, ຄລິກທີ່ນີ້.

ການ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ພຽງ​ພໍ​ຫຼື​ບໍ່​ທີ່​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ຜູ້​ໃຊ້​ໃຫ້​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ເປັນ iPhone 14 ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ການ​ລໍ​ຖ້າ iPhone 15 ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ການ​ເບິ່ງ​. ແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໃນຄໍາເຫັນ!

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ລາຍງານ Opensignal ກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບ 5G ແລະ 4G.

By Vicky Stavropoulou

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