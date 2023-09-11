PUBG Mobile Update 2.8: ການປ່ຽນແປງ ແລະການປັບປຸງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນລໍຖ້າຢູ່

ການຕິດຕັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ PUBG Mobile, ເວີຊັ່ນ 2.8, ໄດ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະການປັບປຸງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມ. ຈາກອາວຸດປືນທີ່ປັບປຸງໃໝ່ຈົນເຖິງການນຳມາໃຊ້ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນໃໝ່, ການປັບປຸງນີ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະມີສະເໜເຖິງສະໜາມຮົບສຳລັບຜູ້ຫຼິ້ນທົ່ວໂລກ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການປັບປຸງແມ່ນການ overhaul ຂອງ firearms ແລະໄຟລ໌ແນບບາງ. Famas ໄດ້ຮັບຮູບແບບ 3D ສົດໆແລະສະຖິຕິທີ່ປັບປຸງໃຫມ່, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອາວຸດທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ມີສະເພາະແຕ່ເປັນລາຍການ Air Drop. ໃນຂະນະດຽວກັນ, AUG ຈະບໍ່ເປັນອາວຸດ Air Drop ອີກຕໍ່ໄປ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຄົ້ນຫາມັນຢູ່ໃນແຜນທີ່. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ນມີທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈລະຫວ່າງ AUG ແລະ M416.
ຂໍແນະນຳ Dagger, ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນໃໝ່ທີ່ມີໃຫ້ທົ່ວທຸກແຜນທີ່. ການຈັດອຸປະກອນໃຫ້ມັນປົດລັອກອະນິເມຊັນໃໝ່ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວຈັບມື ແລະການໂຈມຕີ, ພ້ອມກັບສິດທິປະໂຫຍດພິເສດໃນໂໝດຮູບແບບສີສັນ. Dagger ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສັດຕູ PvE, ລວມທັງສິ່ງທີ່ພົບໃນໂຫມດ Metro Royale.
ແຟນໆຂອງ ACE32 ຈະມີຄວາມຍິນດີທີ່ຮູ້ວ່າປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າກັບປືນນີ້ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນການປັບປຸງ. ການຫົດຕົວຕາມແນວນອນໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງ, ແລະພາບເຄື່ອນໄຫວການຍິງໄດ້ຖືກປັບປຸງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສົບການຍິງທີ່ລຽບກວ່າແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍ.
ການເພີ່ມຄວາມເລິກຕໍ່ກັບຍຸດທະສາດການຕໍ່ສູ້, ການຕິດຂັດເຄື່ອງມືປືນຍຸດທະວິທີເຮັດໃຫ້ການເປີດຕົວຄັ້ງທຳອິດ. Bolts ທີ່ໃຊ້ກັບຝຸ່ນປືນໃນປັດຈຸບັນຈະເຮັດໃຫ້ການລະເບີດທີ່ຊັກຊ້າຕາມຜົນກະທົບ, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນໂອກາດທີ່ຈະກໍາຈັດສັດຕູຂອງພວກເຂົາຢ່າງສ້າງສັນ.
ການສື່ສານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນ PUBG Mobile, ແລະການອັບເດດໄດ້ແນະນຳຄຸນສົມບັດເຄື່ອງໝາຍສຽງອັດສະລິຍະ. ເມື່ອເປີດໃຊ້ງານ, ລະບົບຈະປະກາດດ້ວຍວາຈາຊື່ຂອງສະຖານທີ່ໝາຍ, ເສີມຂະຫຍາຍການປະສານງານຂອງທີມງານ. ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຍັງໄດ້ຖືກສົ່ງເປັນຂໍ້ຄວາມໃນການສົນທະນາ, ການຮັບປະກັນການສື່ສານ seamless ລະຫວ່າງສະມາຊິກທີມງານ.
ໃນແງ່ຂອງການປັບແຕ່ງ, ດຽວນີ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ຄູ່ທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຫຼືຖືກເຊື່ອງໄວ້ໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນ. ຕົວເລືອກນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດປັບແຕ່ງປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສູ້ຮົບແບບສຸມໃສ່ ຫຼືການສື່ສານແບບໂຕ້ຕອບ.
ດ້ວຍການປ່ຽນແປງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນເຫຼົ່ານີ້, PUBG Mobile Update 2.8 ເອົາຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສົດໆ ແລະຄຸນສົມບັດນະວັດຕະກໍາມາສູ່ສະໜາມຮົບ. ຈາກອາວຸດປືນທີ່ປັບປຸງໃໝ່ຈົນເຖິງການນຳ Dagger ແລະເຄື່ອງມືປືນຍຸດທະວິທີ, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ສົມຈິງ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມ. ສະນັ້ນ, ອັບເດດເກມ, ເຂົ້າສູ່ຄຸນສົມບັດໃໝ່, ແລະເລີ່ມການຜະຈົນໄພທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຜະຈົນໄພໃນໂລກຂອງ PUBG Mobile.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “PUBG Mobile Update 2.8 Patch Notes: Air Dropped AUG & Famas Revamp” ໃນ Sportskeeda News