ການເປີດຕົວທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງ Grand Theft Auto VI ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຟນໆລໍຖ້າຂ່າວຫຼືການອັບເດດຈາກ Rockstar Games ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ເກມຍັງຢູ່ໃນການພັດທະນາ, ການຂາດຂໍ້ມູນໄດ້ນໍາໄປສູ່ການກະແສຂ່າວລືແລະການຄາດເດົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນບັນດາ fans.
ຂ່າວລືທີ່ຜ່ານມາອັນຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈແມ່ນການອ້າງວ່າ GTA VI ຈະມີຂະຫນາດໄຟລ໌ຂະຫນາດໃຫຍ່ 750GB ແລະຄວາມຍາວຂອງ gameplay ປະມານ 400 ຊົ່ວໂມງ. ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຖືກຈໍາກັດໂດຍພື້ນທີ່ເກັບຮັກສາ console.
ຂະຫນາດໄຟລ໌ຂ່າວລືວ່າເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທັງ PC ແລະ console gamers. PS5, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ມີຮາດໄດ SSD 825GB ພາຍໃນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກສະຫງວນພື້ນທີ່ສໍາລັບໄຟລ໌ລະບົບ, ຜູ້ນຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ 667GB. ຂະຫນາດໄຟລ໌ຂ່າວລືຂອງ GTA VI ເກີນຕົວເລກນັ້ນຫຼາຍກວ່າ 80GB. ໃນຂະນະທີ່ Xbox Series X ມີຄວາມຈຸທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເລັກນ້ອຍຂອງ 1TB, ສະຖານະການຍັງເຄັ່ງຄັດ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຮຸ່ນ Series S ທີ່ມີຮາດໄດ SSD 512GB.
ເພື່ອເອົາຊະນະບັນຫາການເກັບຮັກສາທີ່ເປັນໄປໄດ້ນີ້, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະຕ້ອງລົງທຶນໃນພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ SSD ເພີ່ມເຕີມສຳລັບບັດຂະຫຍາຍ PS5 ຫຼື SSD ສໍາລັບ Xbox Series X|S.
ໃນຂະນະທີ່ຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງສ້າງຄວາມກັງວົນໃນບັນດາຜູ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເອົາພວກມັນດ້ວຍເມັດເກືອຈົນກ່ວາການຢືນຢັນ. ມັນເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ Grand Theft Auto VI ຕ້ອງການພື້ນທີ່ເກັບຮັກສາຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຜູ້ນອາດຈະປະເຊີນກັບການເພີ່ມຂະຫນາດໄຟລ໌ແລະທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາຈໍາກັດ.
ໃນຂະນະທີ່ແຟນໆລໍຖ້າການເປີດຕົວຂອງ Grand Theft Auto VI, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າຄວາມອາດສາມາດໃນການເກັບຮັກສາຈະເປັນສິ່ງພິຈາລະນາສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂ່າວລືກ່ຽວກັບຄວາມຈິງຫຼືບໍ່, ມັນຫວັງວ່ານັກພັດທະນາຈະຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະຫນາດໄຟລ໌ໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຄຸນນະພາບຫຼືຄວາມຍາວຂອງ gameplay.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂ່າວ GTA 6 (Twitter)