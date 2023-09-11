ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ຂ່າວ

ຂະ​ຫນາດ​ໄຟລ​໌​ຂ່າວ​ລື​ແລະ​ຄວາມ​ຍາວ​ຂອງ​ການ​ຫຼິ້ນ​ເກມ​ຂອງ Grand Theft Auto VI ແມ່ນ​ສາ​ເຫດ​ສໍາ​ລັບ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ຂະ​ຫນາດ​ໄຟລ​໌​ຂ່າວ​ລື​ແລະ​ຄວາມ​ຍາວ​ຂອງ​ການ​ຫຼິ້ນ​ເກມ​ຂອງ Grand Theft Auto VI ແມ່ນ​ສາ​ເຫດ​ສໍາ​ລັບ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​

ການເປີດຕົວທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງ Grand Theft Auto VI ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຟນໆລໍຖ້າຂ່າວຫຼືການອັບເດດຈາກ Rockstar Games ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ເກມຍັງຢູ່ໃນການພັດທະນາ, ການຂາດຂໍ້ມູນໄດ້ນໍາໄປສູ່ການກະແສຂ່າວລືແລະການຄາດເດົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນບັນດາ fans.

ຂ່າວລືທີ່ຜ່ານມາອັນຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈແມ່ນການອ້າງວ່າ GTA VI ຈະມີຂະຫນາດໄຟລ໌ຂະຫນາດໃຫຍ່ 750GB ແລະຄວາມຍາວຂອງ gameplay ປະມານ 400 ຊົ່ວໂມງ. ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຖືກຈໍາກັດໂດຍພື້ນທີ່ເກັບຮັກສາ console.

ຂະ​ຫນາດ​ໄຟລ​໌​ຂ່າວ​ລື​ວ່າ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ສໍາ​ລັບ​ທັງ PC ແລະ console gamers​. PS5, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ມີຮາດໄດ SSD 825GB ພາຍໃນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກສະຫງວນພື້ນທີ່ສໍາລັບໄຟລ໌ລະບົບ, ຜູ້ນຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ 667GB. ຂະຫນາດໄຟລ໌ຂ່າວລືຂອງ GTA VI ເກີນຕົວເລກນັ້ນຫຼາຍກວ່າ 80GB. ໃນຂະນະທີ່ Xbox Series X ມີຄວາມຈຸທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເລັກນ້ອຍຂອງ 1TB, ສະຖານະການຍັງເຄັ່ງຄັດ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຮຸ່ນ Series S ທີ່ມີຮາດໄດ SSD 512GB.

ເພື່ອເອົາຊະນະບັນຫາການເກັບຮັກສາທີ່ເປັນໄປໄດ້ນີ້, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະຕ້ອງລົງທຶນໃນພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ SSD ເພີ່ມເຕີມສຳລັບບັດຂະຫຍາຍ PS5 ຫຼື SSD ສໍາລັບ Xbox Series X|S.

ໃນຂະນະທີ່ຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງສ້າງຄວາມກັງວົນໃນບັນດາຜູ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເອົາພວກມັນດ້ວຍເມັດເກືອຈົນກ່ວາການຢືນຢັນ. ມັນເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ Grand Theft Auto VI ຕ້ອງການພື້ນທີ່ເກັບຮັກສາຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຜູ້ນອາດຈະປະເຊີນກັບການເພີ່ມຂະຫນາດໄຟລ໌ແລະທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາຈໍາກັດ.

ໃນຂະນະທີ່ແຟນໆລໍຖ້າການເປີດຕົວຂອງ Grand Theft Auto VI, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າຄວາມອາດສາມາດໃນການເກັບຮັກສາຈະເປັນສິ່ງພິຈາລະນາສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂ່າວລືກ່ຽວກັບຄວາມຈິງຫຼືບໍ່, ມັນຫວັງວ່ານັກພັດທະນາຈະຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະຫນາດໄຟລ໌ໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຄຸນນະພາບຫຼືຄວາມຍາວຂອງ gameplay.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂ່າວ GTA 6 (Twitter)

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂ່າວ

ການທົບທວນ Wordle: ການວິເຄາະປິດສະ Wordle 819

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ຂ່າວ

ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບູຮານເປັນບ່ອນທໍາອິດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນດິນແດນຫຼາຍກວ່າ 407 ລ້ານປີກ່ອນ

Sep 16, 2023 Vicky Stavropoulou
ຂ່າວ

ການປຽບທຽບ Sonos Beam (Gen 2) ແລະ Samsung HW-S60B Soundbars

Sep 16, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ