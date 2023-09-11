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ປະຢັດໄດ້ຫຼາຍໃນ GoPro HERO10: ຮັບມັນໃນລາຄາ $249.99!

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ປະຢັດໄດ້ຫຼາຍໃນ GoPro HERO10: ຮັບມັນໃນລາຄາ $249.99!

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນຕະຫຼາດສໍາລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບການປະຕິບັດຊັ້ນນໍາ, ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເວລາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະຊື້ GoPro HERO10. ຕອນນີ້ມັນຖືກຂາຍໃນລາຄາພຽງແຕ່ 249 ໂດລາໃນຮ້ານຄ້າປີກຫຼາຍຮ້ານ, ລວມທັງ Amazon, Best Buy, ແລະເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ GoPro. ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນອາດຈະໂຕ້ຖຽງວ່າສ່ວນຫຼຸດແມ່ນບໍ່ສໍາຄັນຍ້ອນວ່າມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນຍ້ອນລາຄາບັນຊີລາຍການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ດີສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາທີ່ຈະເກັບກໍາການຜະຈົນໄພຂອງພວກເຂົາໃນລາຍລະອຽດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ.

GoPro HERO10 ມີລາຄາໃນເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ທີ່ $449.99, ແຕ່ມັນໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນ $350. ແລະໃນປັດຈຸບັນ, ດ້ວຍການຂາຍນີ້, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບມັນໃນລາຄາຕ່ໍາກວ່າ $ 249.99. ຫຼຸດລາຄາ 100 ໂດລານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນກັບຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອເຊັ່ນ: ຄວາມລະອຽດວິດີໂອ 5.3K, ຮູບ 23 ລ້ານພິກເຊລ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ HyperSmooth 4.0 ໃນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານ adrenaline ທີ່ຊອກຫາບັນທຶກກິດຈະກໍາກິລາທີ່ຮຸນແຮງຂອງເຈົ້າ ຫຼືພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກຊ່ວງເວລາປະຈໍາວັນດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນພິເສດ, GoPro HERO10 ແມ່ນຄູ່ທີ່ສົມບູນແບບ. ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງຂອງມັນຮັບປະກັນວ່າທຸກໆການສັກຢາແມ່ນຄົມຊັດ, ຊັດເຈນ, ແລະ immersive.

ຢ່າພາດໂອກາດນີ້ເພື່ອປະຢັດເງິນໃນ GoPro HERO10. ຈັບເອົາຂອງທ່ານດຽວນີ້ໃນລາຄາຫຼຸດ $249.99 ຈາກ Amazon, Best Buy, ຫຼືເວັບໄຊທ໌ GoPro.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເວັບໄຊທ໌ GoPro

By Robert Andrew

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