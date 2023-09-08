ຣີໂມດ Chromecast ໃຫມ່ຈາກ Google Spotted ໃນ Android TV Beta

ເບິ່ງຄືວ່າ Google ກໍາລັງພັດທະນາ Chromecast ໃຫມ່ກັບ Google TV, ແລະການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາໃນ Android TV 14 beta ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນສາມາດມາພ້ອມກັບຣີໂມດທີ່ຖືກປັບປຸງ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະນັກດໍານ້ໍາ Android Mishaal Rahman ໄດ້ເປີດເຜີຍວິດີໂອລະບົບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນຣີໂມດໃຫມ່ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຄວບຄຸມຊອບແວ Google TV.
ຣີໂມດແບບໃໝ່ມີລັກສະນະຄ້າຍກັບຣີໂມດທີ່ມີຮູບຊົງແບບຢາແປໆທີ່ນຳມາໃຊ້ຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2020. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີບາງການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນ. ຫນຶ່ງໃນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການເພີ່ມປຸ່ມພິເສດ. ປຸ່ມຄວບຄຸມຫຼັກຫົກອັນກ່ອນໜ້ານີ້ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ໃໝ່ເພື່ອສ້າງບ່ອນຫວ່າງສຳລັບສິ່ງທີ່ອາດເປັນສຽງດັງ ຫຼື ຊ່ອງ rocker ໃໝ່. ປຸ່ມໃໝ່ນີ້ກົງກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງປຸ່ມໜ້າຢູ່ຣີໂໝດ.
ຣີໂໝດທີ່ອອກແບບໃໝ່ຍັງປະກອບມີປຸ່ມດາວຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງແຖວສຸດທ້າຍ. ປຸ່ມນີ້ຖືກຄິດວ່າເປັນ "ປຸ່ມ magic" ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຮົ່ວໄຫລໃນປີ 2020 ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການອອກແບບສຸດທ້າຍຂອງຣີໂມດຕົ້ນສະບັບ. ປຸ່ມດາວສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສ້າງທາງລັດໄປຫາແອັບຯທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ, ສະຫນອງວິທີທີ່ສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ.
ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, Google ໄດ້ຂະຫຍາຍທາງເລືອກການຄວບຄຸມສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ. ໃນເດືອນມັງກອນ, ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມການຄວບຄຸມຣີໂໝດໂທລະທັດໃໝ່ໃສ່ແອັບ Google Home. ນອກຈາກນັ້ນ, ແທັບເລັດ Pixel ຫຼ້າສຸດທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ Google ລວມມີການຄວບຄຸມເຮືອນອັດສະລິຍະເມື່ອຈອດ. ຖ້າຣີໂມດ Google TV ແລະ Chromecast ໃໝ່ແມ່ນແທ້ຈິງ, ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກມັນຢູ່ໃນເຫດການ Made by Google ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Google ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: The Verge
– ການຄົ້ນພົບຂອງ Mishaal Rahman ໃນ Android TV 14 beta