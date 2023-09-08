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ຣີໂມດ Chromecast ໃຫມ່ຈາກ Google Spotted ໃນ Android TV Beta

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຣີໂມດ Chromecast ໃຫມ່ຈາກ Google Spotted ໃນ Android TV Beta

ເບິ່ງຄືວ່າ Google ກໍາລັງພັດທະນາ Chromecast ໃຫມ່ກັບ Google TV, ແລະການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາໃນ Android TV 14 beta ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນສາມາດມາພ້ອມກັບຣີໂມດທີ່ຖືກປັບປຸງ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະນັກດໍານ້ໍາ Android Mishaal Rahman ໄດ້ເປີດເຜີຍວິດີໂອລະບົບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນຣີໂມດໃຫມ່ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຄວບຄຸມຊອບແວ Google TV.

ຣີໂມດແບບໃໝ່ມີລັກສະນະຄ້າຍກັບຣີໂມດທີ່ມີຮູບຊົງແບບຢາແປໆທີ່ນຳມາໃຊ້ຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2020. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີບາງການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນ. ຫນຶ່ງໃນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການເພີ່ມປຸ່ມພິເສດ. ປຸ່ມຄວບຄຸມຫຼັກຫົກອັນກ່ອນໜ້ານີ້ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ໃໝ່ເພື່ອສ້າງບ່ອນຫວ່າງສຳລັບສິ່ງທີ່ອາດເປັນສຽງດັງ ຫຼື ຊ່ອງ rocker ໃໝ່. ປຸ່ມໃໝ່ນີ້ກົງກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງປຸ່ມໜ້າຢູ່ຣີໂໝດ.

ຣີໂໝດທີ່ອອກແບບໃໝ່ຍັງປະກອບມີປຸ່ມດາວຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງແຖວສຸດທ້າຍ. ປຸ່ມນີ້ຖືກຄິດວ່າເປັນ "ປຸ່ມ magic" ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຮົ່ວໄຫລໃນປີ 2020 ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການອອກແບບສຸດທ້າຍຂອງຣີໂມດຕົ້ນສະບັບ. ປຸ່ມດາວສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສ້າງທາງລັດໄປຫາແອັບຯທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ, ສະຫນອງວິທີທີ່ສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ.

ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, Google ໄດ້ຂະຫຍາຍທາງເລືອກການຄວບຄຸມສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ. ໃນເດືອນມັງກອນ, ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມການຄວບຄຸມຣີໂໝດໂທລະທັດໃໝ່ໃສ່ແອັບ Google Home. ນອກຈາກນັ້ນ, ແທັບເລັດ Pixel ຫຼ້າສຸດທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ Google ລວມມີການຄວບຄຸມເຮືອນອັດສະລິຍະເມື່ອຈອດ. ຖ້າຣີໂມດ Google TV ແລະ Chromecast ໃໝ່ແມ່ນແທ້ຈິງ, ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກມັນຢູ່ໃນເຫດການ Made by Google ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Google ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: The Verge

– ການຄົ້ນພົບຂອງ Mishaal Rahman ໃນ Android TV 14 beta

By Gabriel Botha

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