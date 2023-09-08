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Google ເປີດປະສົບການນັກທ່ອງທ່ຽວໃນ Mountain View

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Google ເປີດປະສົບການນັກທ່ອງທ່ຽວໃນ Mountain View

Google ກໍານົດຈະເປີດປະສົບການຜູ້ເຂົ້າຊົມ Google ຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງຕົນໃນ Mountain View, California. ຈຸດຫມາຍປາຍທາງໃຫມ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີໂອກາດທີ່ຈະມີປະສົບການກັບ Google ແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຂອງມັນ. ປະສົບການຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມແມ່ນຢູ່ທີ່ອາຄານສໍານັກງານທີ່ຄ້າຍກັບ tent ຂອງບໍລິສັດ “Gradient Canopy”, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Charleston East.

ປະສົບການຜູ້ເຂົ້າຊົມ Google ຈະມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງ Google Store ບ່ອນທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະຊື້ຜະລິດຕະພັນຮາດແວ Pixel. ນີ້ຈະເປັນສະຖານທີ່ Google Store ທີສາມ, ປະຕິບັດຕາມສະຖານທີ່ໃນ Chelsea ແລະ Williamsburg ໃນນະຄອນນິວຢອກ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ປະສົບການຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມຈະປະກອບມີຄາເຟສາທາລະນະທີ່ມີຊື່ວ່າ "Café @ Mountain View," ສະເຫນີພື້ນທີ່ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະພັກຜ່ອນແລະເພີດເພີນກັບຄວາມສົດຊື່ນ. "The Plaza" ຈະສະຫນອງສິລະປະກາງແຈ້ງ, ກິດຈະກໍາ, ແລະໂຄງການອື່ນໆສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະມີຄວາມສຸກ.

ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຍັງຈະເປັນບ່ອນຕັ້ງ “The Huddle” ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຈັດກິດຈະກຳກຸ່ມຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ. ນອກຈາກນັ້ນ, "ຮ້ານປັອບອັບ" ຈະສະແດງ ແລະສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ເຂົ້າຊົມວິທະຍາເຂດ Google ສາມາດມີປະສົບການຈໍາກັດເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ມີຮ້ານຂອງຂວັນທີ່ເປັນທາງການ. ປະສົບການນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫມ່ຂອງ Google ຈະສະເຫນີການທົດແທນທີ່ສົມບູນ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງປະສົບການທີ່ສົມບູນແບບແລະເລິກເຊິ່ງສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ປະສົບການຜູ້ເຂົ້າຊົມ Google ຖືກກໍານົດໃຫ້ເປີດໃນວັນທີ 12 ເດືອນຕຸລາ, ນໍາເອົາ "ປະສົບການ Googley" ໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມ.

By Gabriel Botha

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