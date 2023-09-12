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Google Chrome Patch ໃຫມ່ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Google Chrome Patch ໃຫມ່ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ

ກູ​ໂກ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ເມື່ອ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ນອກ​ແຖບ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ຕົວ​ທ່ອງ​ເວັບ Chrome ຂອງ​ຕົນ​. ຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ CVE-2023-4863, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົ້ນຂອງ heap buffer ທີ່ມີຜົນກະທົບກັບຮູບແບບຮູບພາບ WebP. ຊ່ອງ​ໂຫວ່​ນີ້​ອາດ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ລະ​ຫັດ​ໂດຍ​ຕົນ​ເອງ ຫຼື​ເກີດ​ຄວາມ​ຂັດ​ສົນ.

ການຄົ້ນພົບຊ່ອງໂຫວ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ Apple Security Engineering and Architecture (SEAR) ແລະ The Citizen Lab ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto's Munk School. ລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ, ແຕ່ Google ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າການຂຸດຄົ້ນ CVE-2023-4863 ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນທໍາມະຊາດ.

ການແກ້ໄຂຫຼ້າສຸດນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Google ເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນທີ່ບໍ່ມີວັນໃນ Chrome. ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ, ບໍລິສັດໄດ້ແກ້ໄຂສີ່ຈຸດອ່ອນດັ່ງກ່າວແລ້ວ.

ນອກເຫນືອຈາກການ patch ຂອງ Google, Apple ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍການແກ້ໄຂຂອງຕົນເພື່ອແກ້ໄຂ CVE-2023-41064, ຊ່ອງໂຫວ່ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປຸງແຕ່ງຮູບພາບ. ຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາການລົ້ນບັບເຟີໃນອົງປະກອບ I/O ຂອງຮູບພາບ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດລະຫັດທີ່ຕົນເອງມັກ. ມັນໄດ້ຖືກໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບ CVE-2023-41061 ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂຸດຄົ້ນ iMessage ທີ່ບໍ່ມີຄລິກທີ່ມີຊື່ວ່າ BLASTPASS ເພື່ອນຳໃຊ້ສະປາຍແວ Pegasus ເທິງ iPhones ທີ່ມີການອັບເດດເຕັມທີ່ແລ່ນ iOS 16.6.

ຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງ CVE-2023-41064 ແລະ CVE-2023-4863, ທັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະມວນຜົນຮູບພາບແລະການລາຍງານໂດຍ Apple ແລະ The Citizen Lab, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີທ່າແຮງລະຫວ່າງສອງຊ່ອງໂຫວ່.

ເພື່ອປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກແນະນຳໃຫ້ອັບເດດໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ Chrome ຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນເວີຊັນ 116.0.5845.187/.188 ສຳລັບ Windows ແລະ 116.0.5845.187 ສຳລັບ macOS ແລະ Linux. ຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົວທ່ອງເວັບທີ່ອີງໃສ່ Chromium, ເຊັ່ນ Microsoft Edge, Brave, Opera, ແລະ Vivaldi, ກໍ່ຄວນນໍາໃຊ້ patches ທັນທີທີ່ພວກມັນມີ.

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By Mampho Brescia

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