Google Chrome Patch ໃຫມ່ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ

ກູໂກໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອການປັບປຸງຄວາມປອດໄພນອກແຖບເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຕົວທ່ອງເວັບ Chrome ຂອງຕົນ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ CVE-2023-4863, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົ້ນຂອງ heap buffer ທີ່ມີຜົນກະທົບກັບຮູບແບບຮູບພາບ WebP. ຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ອາດຈະນຳໄປສູ່ການປະຕິບັດລະຫັດໂດຍຕົນເອງ ຫຼືເກີດຄວາມຂັດສົນ.
ການຄົ້ນພົບຊ່ອງໂຫວ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ Apple Security Engineering and Architecture (SEAR) ແລະ The Citizen Lab ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto's Munk School. ລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ, ແຕ່ Google ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າການຂຸດຄົ້ນ CVE-2023-4863 ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນທໍາມະຊາດ.
ການແກ້ໄຂຫຼ້າສຸດນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Google ເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນທີ່ບໍ່ມີວັນໃນ Chrome. ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ, ບໍລິສັດໄດ້ແກ້ໄຂສີ່ຈຸດອ່ອນດັ່ງກ່າວແລ້ວ.
ນອກເຫນືອຈາກການ patch ຂອງ Google, Apple ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍການແກ້ໄຂຂອງຕົນເພື່ອແກ້ໄຂ CVE-2023-41064, ຊ່ອງໂຫວ່ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປຸງແຕ່ງຮູບພາບ. ຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາການລົ້ນບັບເຟີໃນອົງປະກອບ I/O ຂອງຮູບພາບ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດລະຫັດທີ່ຕົນເອງມັກ. ມັນໄດ້ຖືກໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບ CVE-2023-41061 ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂຸດຄົ້ນ iMessage ທີ່ບໍ່ມີຄລິກທີ່ມີຊື່ວ່າ BLASTPASS ເພື່ອນຳໃຊ້ສະປາຍແວ Pegasus ເທິງ iPhones ທີ່ມີການອັບເດດເຕັມທີ່ແລ່ນ iOS 16.6.
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງ CVE-2023-41064 ແລະ CVE-2023-4863, ທັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະມວນຜົນຮູບພາບແລະການລາຍງານໂດຍ Apple ແລະ The Citizen Lab, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີທ່າແຮງລະຫວ່າງສອງຊ່ອງໂຫວ່.
ເພື່ອປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກແນະນຳໃຫ້ອັບເດດໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ Chrome ຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນເວີຊັນ 116.0.5845.187/.188 ສຳລັບ Windows ແລະ 116.0.5845.187 ສຳລັບ macOS ແລະ Linux. ຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົວທ່ອງເວັບທີ່ອີງໃສ່ Chromium, ເຊັ່ນ Microsoft Edge, Brave, Opera, ແລະ Vivaldi, ກໍ່ຄວນນໍາໃຊ້ patches ທັນທີທີ່ພວກມັນມີ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ຊື່ແຫຼ່ງ 1]
– [ຊື່ແຫຼ່ງ 2]