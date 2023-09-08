Cybercriminals ຂູດຮີດ Google Looker Studio ສໍາລັບການໂຈມຕີ phishing Cryptocurrency

Cybercriminals ໄດ້ພົບເຫັນວິທີໃຫມ່ທີ່ຈະຫລອກລວງຜູ້ຖື cryptocurrency, ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງ Google Looker Studio, ອີງຕາມນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ Check Point. Looker Studio, ເຄື່ອງມືການແປງຂໍ້ມູນອອນໄລນ໌, ຕອນນີ້ຖືກແຮກເກີເອົາປຽບເພື່ອສ້າງເວັບໄຊທ໌ phishing cryptocurrency ປອມ. ໂດຍການຝັງ URL ຂອງເວັບໄຊທ໌ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນອີເມລ໌ phishing, cybercriminals ສາມາດຜ່ານການກວດສອບຄວາມປອດໄພຂອງອີເມລ໌, ຍ້ອນວ່າ Looker Studio ມີຊື່ສຽງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ອີເມວ phishing, ເບິ່ງຄືວ່າພວກເຂົາມາຈາກ Google ແລະມີຫົວຈົດຫມາຍຂອງຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີ, ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ Bitcoin, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສະຫນອງໃຫ້. ການຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ນໍາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄປຫາຫນ້າ phishing ທີ່ສັນຍາວ່າຊະນະ cryptocurrency. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຫລອກລວງເພີ່ມຈໍານວນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຫນ້າເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຮີບດ່ວນແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮັບຮູ້ການສໍ້ໂກງຍາກຂຶ້ນ.
ໃນຫນ້າ phishing, ນັກທ່ອງທ່ຽວຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ໃສ່ລາຍລະອຽດການເຂົ້າສູ່ລະບົບ crypto wallet ຂອງພວກເຂົາເພື່ອອ້າງເອົາການຊະນະຂອງພວກເຂົາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວຂອງ Google ທີ່ໃສ່ໃນໜ້ານີ້ຖືກລັກໄປໂດຍອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ, ຜູ້ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ພວກມັນເພື່ອລະເມີດບັນຊີອື່ນ ແລະ ອາດຈະເຂົ້າເຖິງເງິນຈາກການແລກປ່ຽນ cryptocurrency.
Check Point ແຈ້ງເຕືອນ Google ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດນີ້ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2023, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ດໍາເນີນການໃດໆເພື່ອສະກັດກັ້ນແຄມເປນນີ້ແລະປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນອະນາຄົດ. Google ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລາຍງານເນື້ອຫາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະຫນ້າ phishing ໃນ Looker Studio ຜ່ານເຄື່ອງມືລາຍງານຂອງພວກເຂົາ.
ມັນສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບອີເມວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດທີ່ອ້າງວ່າສະເຫນີລາງວັນຫຼືລາງວັນ. ມັນສະເຫມີແນະນໍາໃຫ້ກວດສອບຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນເອກະລາດແລະບໍ່ເຄີຍຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ໂດຍການສືບຕໍ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດຫຼ້າສຸດແລະການປະຕິບັດການອະນາໄມອອນໄລນ໌ທີ່ດີ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຫລອກລວງປະເພດເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຈຸດກວດສອບ
- ຄອມພິວເຕີ Bleeping