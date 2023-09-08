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Google Keep ສໍາລັບ Android ໄດ້ຮັບຄຸນສົມບັດການຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Google Keep ສໍາລັບ Android ໄດ້ຮັບຄຸນສົມບັດການຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ

Google Keep ສໍາລັບ Android ສຸດທ້າຍໄດ້ເປີດຕົວຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ. ຄຸນສົມບັດທີ່ຮ້ອງຂໍສູງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງ ແລະເພີ່ມຄວາມເນັ້ນໃສ່ຂໍ້ຄວາມຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານຮູບແບບຕົວໜາ, ຂີດກ້ອງ, ຕົວອຽງ ແລະຮູບແບບຫົວຂໍ້. ປະຈຸບັນການອັບເດດແມ່ນມີໃຫ້ສະເພາະສຳລັບບັນທຶກໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ ແລະບໍ່ແມ່ນອັນເກົ່າ, ແລະມັນຈຳກັດໃຫ້ຢູ່ໃນແອັບ Android ເທົ່ານັ້ນ, ດ້ວຍຮູບແບບທີ່ບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນເວັບ.

ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດການຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ, ຜູ້ໃຊ້ຈະເຫັນໄອຄອນ “A” ຂີດກ້ອງໃໝ່ຢູ່ໃນແຖບເຄື່ອງມືບັນທຶກ. ນີ້ຈະເປັນການເປີດເມນູທີ່ມີຕົວເລືອກສຳລັບຫົວຂໍ້ 1 (H1), ຫົວທີ 2 (H2), ຕົວໜາ, ຕົວອຽງ, ຂີດກ້ອງ ແລະ ຂີດເສັ້ນ. ພຶດຕິກໍາການຈັດຮູບແບບແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບຕົວແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມອື່ນໆ.

ໃນຂະນະທີ່ຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວກໍາລັງເປີດຕົວໃນປັດຈຸບັນແລະອາດຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດ, Google ໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະມາຮອດບັນທຶກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນ "ອາທິດຂ້າງຫນ້າ." ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບລູກຄ້າ Google Workspace ທັງໝົດ ແລະຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີບັນຊີ Google ສ່ວນຕົວ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການຈັດຮູບແບບຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໃນເວລາທີ່ຄັດລອກຂໍ້ຄວາມຈາກແຫຼ່ງອື່ນເຂົ້າໄປໃນ Google Keep. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເອົາຮູບແບບອອກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການໃຊ້ທາງເລືອກ "Clear formatting" ໃນແຖບເຄື່ອງມື.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປັບປຸງນີ້ໃຫ້ກັບ Google Keep ເພີ່ມລະດັບການປັບແຕ່ງ ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃຫມ່ໃຫ້ກັບແອັບຯບັນທຶກ. ດຽວນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ວ່າຂໍ້ຄວາມຂອງເຂົາເຈົ້າມີລັກສະນະແນວໃດ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການເນັ້ນໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ ຫຼືສ້າງບັນທຶກທີ່ຈັດເປັນລະບຽບ.

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By Robert Andrew

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