Google ປະເຊີນກັບການທົດລອງຕ້ານຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ກັບການຄອບຄອງເຄື່ອງຈັກຊອກຫາ

Google ຈະຖືກທ້າທາຍໃນການທົດລອງຕໍ່ຕ້ານຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງສະຫະລັດເນື່ອງຈາກຜູ້ຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານກາງພະຍາຍາມທໍາລາຍອານາຈັກອິນເຕີເນັດຂອງຕົນ. ໃນໄລຍະ 10 ອາທິດຂ້າງຫນ້າ, ທະນາຍຄວາມຂອງລັດຖະບານກາງແລະທະນາຍຄວາມທົ່ວໄປຂອງລັດຈະນໍາສະເຫນີຫຼັກຖານເພື່ອພິສູດວ່າ Google rigged ຕະຫຼາດໃນຄວາມໂປດປານຂອງຕົນ, ການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ Sherman ໂດຍການເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຊອກຫາຂອງຕົນເປັນທາງເລືອກໃນຕອນຕົ້ນໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ. ການທົດລອງຈະກໍານົດວ່າ Google ລະເມີດກົດຫມາຍແລະ, ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ຂັ້ນຕອນໃດທີ່ຄວນປະຕິບັດເພື່ອຄອບຄອງເຕັກໂນໂລຢີຍັກໃຫຍ່.
ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍື່ນໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາເກືອບສາມປີກ່ອນຫນ້ານີ້, ໂດຍກ່າວຫາ Google ວ່າໃຊ້ການຄອບງໍາການຊອກຫາອິນເຕີເນັດຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທໍາຕໍ່ຄູ່ແຂ່ງ. ລັດຖະບານອ້າງວ່າ Google ຈ່າຍເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາຕໍ່ປີເພື່ອເປັນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາໃນຕອນຕົ້ນໃນອຸປະກອນເຊັ່ນ iPhone ແລະຕົວທ່ອງເວັບເຊັ່ນ Safari ແລະ Firefox. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຄວບຄຸມການໂຕ້ຖຽງວ່າ Google ໄດ້ຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດຢ່າງຜິດກົດຫມາຍໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຊອກຫາຂອງຕົນຖືກມັດໄວ້ກັບຊອບແວ Android ສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດ.
Google ໂຕ້ຖຽງວ່າມັນປະເຊີນກັບການແຂ່ງຂັນທີ່ສໍາຄັນແລະອ້າງເຖິງເຄື່ອງຈັກຊອກຫາເຊັ່ນ Bing ຂອງ Microsoft ແລະເວັບໄຊທ໌ເຊັ່ນ Amazon ແລະ Yelp ເປັນຕົວຢ່າງ. ບໍລິສັດຖືວ່າຄວາມສໍາເລັດຂອງຕົນໃນການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບເຄື່ອງຈັກຊອກຫາຂອງຕົນແລະເນັ້ນຫນັກວ່າປະຊາຊົນເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ Google ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະການປະຕິບັດ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການທົດລອງສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ Google. ຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມທັງການຢຸດການປະຕິບັດຂອງບໍລິສັດຈ່າຍເງິນເພື່ອເຮັດໃຫ້ Google ເປັນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາໃນຕອນຕົ້ນ, ຫຼື Google ສູນເສຍຈຸດສຸມຍ້ອນວ່າມັນກາຍເປັນການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ກໍລະນີຕ້ານຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ Microsoft ໃນປີ 1998 ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍລິສັດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ Google ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ.
ນອກເຫນືອຈາກການທົດລອງໃນປະຈຸບັນ, Google ຍັງປະເຊີນກັບກໍລະນີຕ້ານການໄວ້ວາງໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີການໂຄສະນາຂອງຕົນ. ລັດຖະບານກ່າວຫາວ່າ Google ຜູກຂາດເຕັກໂນໂລຢີການໂຄສະນາດິຈິຕອນທີ່ສໍາຄັນແລະໄດ້ແນະນໍາວ່າ Google ອາດຈະຕ້ອງຂາຍສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທຸລະກິດ adtech ຂອງຕົນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຂອງການປະຕິບັດຕໍ່ຕ້ານການແຂ່ງຂັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມຍຸຕິທໍາ, ຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະພາບເອີຣົບ.