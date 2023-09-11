Google ປ່ອຍອັບເດດຄວາມປອດໄພສຸກເສີນສໍາລັບ Chrome Zero-Day Vulnerability

ກູໂກໄດ້ອອກການອັບເດດຄວາມປອດໄພສຸກເສີນເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນທີ່ບໍ່ມີວັນຢູ່ໃນຕົວທ່ອງເວັບ Chrome ຂອງຕົນ. ນີ້ແມ່ນຈຸດອ່ອນສູນກາງທີ 2023 ທີ່ໄດ້ຮັບການສວຍໃຊ້ໃນການໂຈມຕີນັບແຕ່ຕົ້ນປີ. ຊ່ອງໂຫວ່, ຖືກລະບຸວ່າເປັນ CVE-4863-XNUMX, ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງໃນທຳມະຊາດ. ກູໂກໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Chrome ຍົກລະດັບຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນສະບັບຫລ້າສຸດໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ຊ່ອງໂຫວ່, ຄວາມອ່ອນແອຂອງ WebP heap buffer overflow, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂ້ອງແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດລະຫັດທີ່ຕົນເອງມັກ. ມັນໄດ້ຖືກລາຍງານໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍ Apple SEAR ແລະຫ້ອງທົດລອງພົນລະເມືອງທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto's Munk School. ທີ່ຜ່ານມາ Citizen Lab ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ບໍ່ມີວັນທີ່ໃຊ້ໃນການໂຈມຕີສະປາຍແວທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໂດຍນັກຂົ່ມຂູ່ທີ່ລັດຖະບານສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ກັບບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເຊັ່ນ: ນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ, ນັກຂ່າວ ແລະຜູ້ຄັດຄ້ານ.
ໃນຂະນະທີ່ Google ໄດ້ຢືນຢັນວ່າຊ່ອງໂຫວ່ໄດ້ຖືກຂູດຮີດ, ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບການໂຈມຕີ. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າການເຂົ້າເຖິງລາຍລະອຽດ bug ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຈະຖືກຈໍາກັດຈົນກ່ວາຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ປັບປຸງຕົວທ່ອງເວັບຂອງພວກເຂົາດ້ວຍການແກ້ໄຂ. ນີ້ແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຂົ່ມຂູ່ຈາກການສ້າງການຂູດຮີດຂອງຕົນເອງໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ.
ຜູ້ໃຊ້ Chrome ສາມາດອັບເດດຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຂົາເຈົ້າຜ່ານເມນູ Chrome ຫຼືໂດຍການຣີສະຕາດອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການປັບປຸງອັດຕະໂນມັດຍັງຈະຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍບໍ່ມີການໂຕ້ຕອບຂອງຜູ້ໃຊ້ຫຼັງຈາກການປິດເປີດໃຫມ່. ໂດຍການປັບປຸງຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການໂຈມຕີທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ລາຍລະອຽດດ້ານວິຊາການເພີ່ມເຕີມຈະຖືກເປີດເຜີຍ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Google ໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນຫຼ້າສຸດໃນ Chrome. ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ຍົກລະດັບຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນສະບັບຫລ້າສຸດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂູດຮີດ. ໂດຍການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາສາມາດປົກປ້ອງລະບົບແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາຈາກການໂຈມຕີທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ Google
- ວິສະວະກໍາຄວາມປອດໄພ Apple ແລະສະຖາປັດຕະຍະກໍາ (SEAR)
– ຫ້ອງທົດລອງພົນລະເມືອງຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto's Munk School