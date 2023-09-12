ໂປເຈັກເຕີ KJM K3: ການແກ້ໄຂຄວາມບັນເທີງທີ່ສົດໃສ ແລະຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ

ໂປເຈັກເຕີ K3 Full HD ຈາກ KJM ຂອງຈີນກໍາລັງທໍາລາຍ mold ໂດຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໂອກາດສໍາລັບການເບິ່ງຮູບເງົາໃນເວລາກາງເວັນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບໂປເຈັກເຕີ LED ທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການຫ້ອງທີ່ມືດ, K3 ມີຄວາມປະທັບໃຈ 1,500 ANSI lumens, ສະຫນອງຄວາມສະຫວ່າງພຽງພໍເພື່ອເພີດເພີນກັບຮູບເງົາເຖິງແມ່ນວ່າມີແສງສະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມ.
ພ້ອມກັບລະບົບສຽງ JBL ຄຸນນະພາບສູງ, KJM K3 ສະຫນອງສຽງດົນຕີທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ມີຄວາມຊັດເຈນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂປເຈັກເຕີໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍ Netflix, ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງຫ້ອງສະຫມຸດຮູບເງົາແລະລາຍການໂທລະພາບທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ຂັບເຄື່ອນໂດຍເຕັກໂນໂລຊີປະມວນຜົນ MediaTek ແລະແລ່ນຢູ່ໃນລະບົບປະຕິບັດການ Linux, K3 ສະຫນອງປະສົບການທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້. ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງ Play Store ສໍາລັບແອັບຯບັນເທີງ, ມັນເຫມາະສົມກັບເວທີການຖ່າຍທອດທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ Netflix ແລະ Prime Video.
ຖ້າຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການທາງເລືອກການຖ່າຍທອດເພີ່ມເຕີມ, ພວກເຂົາສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ສະຕີມສະຕີມຈາກຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ Roku ຫຼື Amazon ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍກັບຫນຶ່ງໃນພອດ HDMI ທີ່ມີຢູ່. ອີກທາງເລືອກ, ເນື້ອຫາສາມາດຖືກສົ່ງສັນຍານແບບໄຮ້ສາຍຈາກອຸປະກອນຕ່າງໆ, ລວມທັງອຸປະກອນມືຖື, PCs, ແລະ Macs.
ດ້ວຍລະບົບໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ ແລະການແກ້ໄຂແກນຫຼັກ, KJM K3 ຮັບປະກັນການຕິດຕັ້ງງ່າຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ປະທັບຕາ IPX5 ຂອງມັນປົກປ້ອງຈາກຝຸ່ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄືນຮູບເງົາທີ່ບໍ່ມີຄວາມກັງວົນ.
ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ Indiegogo ສາມາດຮັບປະກັນ KJM K3 ໃນລາຄາຕໍ່າສຸດ $ 279, ໂດຍການຂົນສົ່ງຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນພະຈິກ. ເບິ່ງວິດີໂອຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງ K3.
ທີ່ມາ: KJM