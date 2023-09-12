Fujifilm ປະກາດກ້ອງ Mirrorless GFX100 II ໃໝ່ໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າ

Fujifilm ໄດ້ເປີດເຜີຍກ້ອງຖ່າຍຮູບເຮືອທຸງ Mirrorless ຮູບແບບກາງຫຼ້າສຸດ, GFX100 II, ໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍທອດສົດ X Summit. GFX100 II ມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງເຊັນເຊີໃໝ່, ກວດຫາຈຸດໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ ແລະ ວິດີໂອ 4K ຄວາມກວ້າງເຕັມ. ສິ່ງທີ່ປະທັບໃຈທີ່ສຸດແມ່ນວ່າເຖິງວ່າຈະມີການເພີ່ມຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້, ກ້ອງຖ່າຍຮູບມີລາຄາຢູ່ທີ່ $ 7,499, ເຊິ່ງປະມານ $ 2,500 ຫນ້ອຍກ່ວາລຸ້ນກ່ອນ, GFX100.
GFX100 II ມີຮ່າງກາຍທີ່ຫນາແຫນ້ນກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບ GFX100, ແລະການຍຶດໃນແນວຕັ້ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເປັນທາງເລືອກເພີ່ມເຕີມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບເຮັດໃຫ້ເຖິງຂະຫນາດທີ່ນ້ອຍລົງຂອງຕົນດ້ວຍການປັບປຸງສະເພາະ. ມັນຮັກສາຄວາມລະອຽດ 102-megapixel ດຽວກັນແລະມີເຊັນເຊີ 43.8 x 32.9mm, ເຊິ່ງສະຫນອງພື້ນທີ່ຫນ້າດິນ 1.7x ຫຼາຍກ່ວາເຊັນເຊີເຕັມເຟຣມ 35mm. ນອກຈາກນັ້ນ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃຫມ່ມີລະດັບ ISO ຂະຫຍາຍຈາກ 80 ຫາ 12,800 ແລະຖ່າຍວິດີໂອ 4K ເຕັມຄວາມກວ້າງຢູ່ທີ່ 60 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີ.
ໃນແງ່ຂອງຄວາມໄວ, GFX100 II ໃຊ້ X-Processor ລຸ້ນທີ 2 ຈາກກ້ອງ X-H2S ແລະ X-H4 ຂອງ Fujifilm. ອັນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການໂຟກັສອັດຕະໂນມັດໃນການກວດຫາວັດຖຸ ແລະຄວາມສາມາດໃນການບັນທຶກ 2:2:10 8-bit Apple ProRes ໃສ່ແຜ່ນຄວາມຈຳ SDXC ຫຼື CFexpress Type-B ຄູ່ຂອງມັນ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຍັງແນະນໍາຄຸນສົມບັດວິດີໂອໃຫມ່, ລວມທັງການຕິດຕາມຫົວຂໍ້ໃນໂຫມດວິດີໂອແລະຄວາມສາມາດໃນການບັນລຸການບັນທຶກ 30K / XNUMXp.
ຊ່າງພາບຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ນຊົມກັບຊ່ອງເບິ່ງພາບອີເລັກໂທຣນິກຂະໜາດ 100 ລ້ານຈຸດໃໝ່ຂອງ GFX9.44 II, ຄວາມໄວໃນການຖ່າຍພາບໄວເຖິງ 8fps, ແລະການລວມເອົາການຈຳລອງຮູບເງົາໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Reala Ace. ຫນ້າຈໍ LCD ຫລັງທີ່ສາມາດປັບໄດ້ໄວສາມາດອຽງຂຶ້ນ, ລົງ, ຫຼືໄປທາງຂ້າງ, ຄ້າຍຄືກັນກັບ Fujifilm X-T5. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການບັນທຶກຕົນເອງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, GFX100 II ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍຮູບຮູບແບບຂະຫນາດກາງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍຈຸດລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າ ແລະການອອກແບບແບບພົກພາຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ຍັງເປັນລະບົບທີ່ມີລາຄາ, ມັນສະຫນອງສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເມື່ອທຽບກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຂະຫນາດກາງລະດັບສູງໃນອະດີດ. GFX100 II ສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບນັກຖ່າຍຮູບທີ່ກໍາລັງຊອກຫາທຸລະກິດເຂົ້າໄປໃນການຖ່າຍຮູບຂະຫນາດກາງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການຖ່າຍທອດສົດ Fujifilm X Summit
– ບົດຄວາມ The Verge ໂດຍ Antonio G. Di Benedetto