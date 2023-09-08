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ຂໍແນະນຳເລນ Duvo 24-300mm ສຳລັບການປົກຫຸ້ມຂອງຮູບເງົາ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຂໍແນະນຳເລນ Duvo 24-300mm ສຳລັບການປົກຫຸ້ມຂອງຮູບເງົາ

ເລນ Duvo 24-300mm ໃໝ່ ໃຫ້ການຮອງຮັບສອງຮູບແບບສຳລັບທັງເຊັນເຊີ Super 35mm ແລະເຕັມເຟຣມ. ດ້ວຍຕົວຂະຫຍາຍ 1.5 ເທົ່າ, ເລນນີ້ຖືກອອກແບບເພື່ອນຳເອົາຄວາມເລິກຂອງສະໜາມ ແລະ bokeh, ໃຫ້ພາບທີ່ມີລັກສະນະເປັນໜັງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ກ້ອງປະເພດ ENG ສຳລັບກິລາ ແລະ ເຫດການສົດກໍຕາມ.

ບໍ່ເຫມືອນກັບເລນຂອງຮູບເງົາທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບການຜະລິດແບບສະຄຣິບ, ເລນ Duvo 24-300mm ມີອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍການຊູມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຖ່າຍຮູບແບບເຄື່ອນໄຫວໃນລະຫວ່າງເຫດການກິລາ, ຄອນເສີດ, ສາລະຄະດີ ແລະ ການຖ່າຍຮູບເງົາສັດປ່າ. ຂະໜາດກະທັດຮັດ, ການສ້າງນ້ຳໜັກເບົາ, ແລະການພົກພາໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນທີ່ສູງ, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຖ່າຍຮູບສາມາດບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໃນການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.

ໃນເດືອນມີນາຂອງປີນີ້, Fujifilm ໄດ້ນໍາສະເຫນີ FUJINON HZK25-1000mm (Duvo 25-1000), ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "Duvo Box." ເລນຊູມອອກອາກາດປະເພດກ່ອງນີ້, ເຫມາະສໍາລັບ PL mount Super 35, ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງເລນ Duvo Series ຕື່ມອີກ.

ຄຸນສົມບັດຫຼັກຂອງເລນ Duvo 24-300mm ລວມເຖິງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຊັນເຊີ Super 35mm ແລະຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບເຊັນເຊີທຽບເທົ່າກັບພາເຕັມໂດຍການໃສ່ຕົວຂະຫຍາຍໃນຕົວ. ເມື່ອຕິດຢູ່ເທິງກ້ອງທີ່ຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີເຕັມເຟຣມ, ເລນໃຫ້ປະສິດທິພາບດ້ານແສງທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາມຸມເບິ່ງຄືກັນກັບເມື່ອໃຊ້ໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບເຊັນເຊີ Super 35mm.

Fujifilm ວາງແຜນທີ່ຈະປ່ອຍເລນ Duvo 24-300mm ໃນຕະຫຼາດສະຫະລັດໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປີ 2024, ໂດຍໃຫ້ຊ່າງພາບທີ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການຖ່າຍພາບຮູບເງົາທີ່ໂດດເດັ່ນ.

(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Erik Naso, DP ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Emmy ແລະຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາ)

ນິຍາມ:
– Super 35mm: ຮູບ​ແບບ​ຮູບ​ເງົາ​ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ຮູບ​ເງົາ perf ດຽວ​ທີ່​ມີ​ຂະ​ຫນາດ​ກອບ 24x14mm​. ມັນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນຮູບເງົາດິຈິຕອນລະດັບສູງ.
- ກ້ອງຖ່າຍຮູບປະເພດ ENG: ກ້ອງເກັບກຳຂ່າວອີເລັກໂທຣນິກ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນໃຊ້ໂດຍຜູ້ອອກອາກາດ ແລະ ນັກຂ່າວເພື່ອບັນທຶກຂ່າວ ແລະ ເຫດການໃນເວລາເດີນທາງ.
– Bokeh: ເປັນພື້ນທີ່ໂຟກັສທີ່ສະບາຍສາຍຕາໃນຮູບພາບ, ໂດຍປົກກະຕິຈະບັນລຸໄດ້ຜ່ານການໃຊ້ພື້ນທີ່ເລິກຕື້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Erik Naso – DP ທີ່ໄດ້ຮັບຮາງວັນ Emmy ແລະຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາ.

By Gabriel Botha

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