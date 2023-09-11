Davina McCall ຮັກສາເບິ່ງອ່ອນກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນແນວໃດ

Davina McCall ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຮູບລັກສະນະທີ່ອ່ອນໂຍນຂອງນາງແລະພະລັງງານທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້, ແລະຫຼາຍຄົນສົງໄສວ່ານາງຈັດການແນວໃດເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງອ່ອນກວ່າໄວ. ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງສາທາລະນະເປັນເວລາເກືອບ 30 ປີ, Davina ເບິ່ງຄືວ່າຈະມີອາຍຸກັບຄືນໄປບ່ອນ.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມລັບຂອງນາງທີ່ຈະຕ້ານອາຍຸສູງສຸດແມ່ນເປັນປົກກະຕິການດູແລຜິວຫນັງຂອງນາງ. Davina ຮັກສາມັນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ, ການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນລາຄາບໍ່ແພງທີ່ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນສັບພະສິນຄ້າແລະຮ້ານຄ້າຖະຫນົນສູງ. ນາງໄດ້ສາບານດ້ວຍນ້ໍາ Micellar ຂອງ Garnier ເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດແລະເອົາເຄື່ອງແຕ່ງຫນ້າອອກຄ່ອຍໆ. ນາງປະຕິບັດຕາມນີ້ດ້ວຍ toner ໂດຍທ່ານດຣ Frances Prenna Jones ເອີ້ນວ່າ Formula 2006, ເຊິ່ງເຫມາະສົມສໍາລັບຜິວຫນັງທີ່ມີນ້ໍາມັນຂອງນາງ. ພິທີກຳບຳລຸງຜິວໜ້າຂອງນາງແມ່ນສຳເລັດໄປດ້ວຍຄີມບຳລຸງກາງຄືນ “ຟຸ່ມເຟືອຍ” ຂອງ Garnier ແລະ ຄີມກັນແດດ SPF50.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງການແຕ່ງໜ້າ, Davina ມັກເບິ່ງແບບທຳມະຊາດ. ນາງມັກຈະໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຈາກລະດັບຂອງ Trinny Woodall, Trinny London, ລວມທັງຄີມ BFF De-Stress ຂອງພວກເຂົາສໍາລັບການປົກຫຸ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງ. mascara ພື້ນຖານ, ລິບສະຕິກ Chubby stick ຂອງ Clinique, ແລະການສໍາພັດຂອງຕາບອດເຮັດໃຫ້ເບິ່ງສົດຊື່ນຂອງນາງ.
ຜົມທີ່ມີລົດຊາດຂອງ Davina ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງຮູບພາບຂອງນາງ. ນາງໄດ້ຍ້ອມຜົມຂອງນາງເອງຢູ່ເຮືອນ ແລະບໍ່ເຄີຍປ່ອຍໃຫ້ຜົມຂອງນາງແຫ້ງ, ເລືອກເອົາການເປົ່າຜົມໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍແປງທີ່ດີ.
ການອອກກໍາລັງກາຍມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຮູບລັກສະນະຫນຸ່ມສາວຂອງ Davina. ນາງສະຫນັບສະຫນູນການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປົກກະຕິແລະເຊື່ອວ່າມັນເປັນກຸນແຈສໍາລັບໄວຫນຸ່ມ. Davina ລວມເອົາຫຼາຍໆກິດຈະກໍາເຂົ້າໄປໃນກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຂອງນາງ, ເຊັ່ນ: ການຍ່າງຫມາໄວ, ແລ່ນ, Pilates, ຫ້ອງຮຽນມວຍ, ແລະການຝຶກອົບຮົມນ້ໍາຫນັກ. ນາງຍັງມີການອອກກໍາລັງກາຍແຂນສິບນາທີທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງນາງ.
Davina ປະຕິບັດຕາມອາຫານທີ່ບໍ່ມີນໍ້າຕານ, ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງນາງ. ນາງໄດ້ເອົາຊະນະການຕໍ່ສູ້ທີ່ຜ່ານມາກັບອາການເບື່ອອາຫານ ແລະສິ່ງເສບຕິດ ແລະຕອນນີ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງນາງ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມລັບດ້ານການຕ້ານການແກ່ຂອງ Davina McCall ລວມມີການບຳລຸງຜິວໜ້າແບບບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ການແຕ່ງໜ້າແບບທຳມະຊາດ, ຊົງຜົມທີ່ຊົງຜົມດີ, ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ແລະ ອາຫານທີ່ບໍ່ມີນໍ້າຕານ. ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງນາງໃນການດູແລຕົນເອງພາຍໃນແລະພາຍນອກແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນາງເບິ່ງອ່ອນກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຕາເວັນ
- The Mirror
Davina McCall ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຮູບລັກສະນະທີ່ອ່ອນໂຍນຂອງນາງແລະພະລັງງານທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້, ແລະຫຼາຍຄົນສົງໄສວ່ານາງຈັດການແນວໃດເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງອ່ອນກວ່າໄວ. ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງສາທາລະນະເປັນເວລາເກືອບ 30 ປີ, Davina ເບິ່ງຄືວ່າຈະມີອາຍຸກັບຄືນໄປບ່ອນ.