ສິ່ງທ້າທາຍທ້າຍອາທິດ Free Fire: ຊະນະໂຊກ Royale Voucher ແລະ Mystic Seeker Weapon Loot Crates

Free Fire Weekend Challenge ເປັນກິດຈະກຳລ່າສຸດໃນເກມທີ່ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດຊະນະລາງວັນໂຊກ Royale Voucher ແລະ 3x Mystic Seeker Weapon Loot Crates. ສິ່ງທ້າທາຍນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນບັນລຸໄດ້ໄຊຊະນະຈໍານວນຫນຶ່ງຫຼືສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຈໍານວນສະເພາະກັບ grenades ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາງວັນ.
ເພື່ອຮັບບັດເຕີມເງິນໂຊກ Royale ຟຣີ, ຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງບັນລຸສາມ Booyahs ຫຼືສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ 3000 ດ້ວຍລະເບີດຝັງດິນ. ເພື່ອຫາເງິນໄດ້ 3x Mystic Seeker Weapon Loot Crates, ຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງບັນລຸແປດ Booyahs ຫຼືສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ 5000 ດ້ວຍລະເບີດຝັງດິນ.
ການແຂ່ງຂັນ Free Fire ທ້າຍອາທິດເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 8 ກັນຍາ 2023, ແລະຈະສືບຕໍ່ໄປຈົນຮອດວັນທີ 10 ກັນຍາ 2023. ຄວາມຕ້ອງການຂອງສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນບໍ່ຍາກເກີນໄປ, ແລະຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບເກມຢ່າງຫ້າວຫັນຄວນຈະສາມາດເຮັດສໍາເລັດພວກມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ເພື່ອເກັບກໍາລາງວັນ, ຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:
- ສໍາເລັດຈຸດປະສົງທີ່ຈໍາເປັນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ.
- ເຂົ້າຫາແຖບເຫດການແລະເລືອກເສັ້ນທາງໄປສູ່ໄຊຊະນະ.
- ເຂົ້າໄປທີ່ແຖບທ້າທາຍທ້າຍອາທິດ ແລະຄລິກທີ່ປຸ່ມອ້າງສິດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະໄດ້ຮັບບັດເຕີມເງິນ Luck Royale ແລະ Mystic Seeker Weapon Loot Crates. ບັດເຕີມເງິນຂອງໂຊກ Royale ຈະຕ້ອງຖືກໃຊ້ກ່ອນວັນໝົດອາຍຸຂອງວັນທີ 31 ຕຸລາ 2023, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງເກັບອາວຸດ Mystic Seeker Loot Crates ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທຸກເວລາຈາກພາກສ່ວນຫ້ອງໂຖງ.
10x Gold Drop ແລະ Arm Wave Emote ເຫດການ
ນອກເຫນືອຈາກສິ່ງທ້າທາຍທ້າຍອາທິດ, ແຄມເປນ Path to Victory ປະກອບມີກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນອື່ນໆ. ແຮງຈູງໃຈຂອງການຫຼຸດລົງຄໍາ 10x ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີຄໍາເພີ່ມເຕີມສໍາລັບທຸກໆການແຂ່ງຂັນທີ່ແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງວັນທີ 8 ກັນຍາຫາ 10 ກັນຍາ 2023, ເວລາ 10:00 ໂມງຫາ 11:59 ໂມງແລງ. ຜູ້ນຍັງສາມາດມີລາຍໄດ້ສູງເຖິງ 1000 ຄໍາໄດ້ຟຣີຈາກການລົງຄໍາປະຈໍາວັນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນ BR, CS, ຫຼື LW.
ກິດຈະກຳທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ອີກອັນໜຶ່ງໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດຊະນະ Arm Wave emote ຟຣີ. ໂດຍການຫຼີ້ນການແຂ່ງຂັນ Battle Royale ຫຼື Clash Squad ຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນ, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດປົດລັອກຮາງວັນຕ່າງໆ, ລວມທັງ Gold, Luck Royale Vouchers, ແລະ Arm Wave emote ຕົວຂອງມັນເອງ.
ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເຫດການ Arm Wave emote ມີດັ່ງນີ້:
- ຫຼິ້ນ 10 ການແຂ່ງຂັນອັນດັບ BR ຫຼື CS ເພື່ອຮັບຄຳ 2000x.
- ຫຼິ້ນ 20 ການແຂ່ງຂັນອັນດັບ BR ຫຼື CS ເພື່ອຮັບ 3x ໂຊກ Royale Vouchers.
- ຫຼິ້ນ 40 ການແຂ່ງຂັນອັນດັບ BR ຫຼື CS ເພື່ອຊະນະ Arm Wave emote ຫຼື 5x Gold Royale Vouchers.
ເມື່ອເຮັດສໍາເລັດ 40 ການແຂ່ງຂັນອັນດັບ, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບລາງວັນທັງຫມົດ, ລວມທັງ emote. ຖ້າຜູ້ຫຼິ້ນເປັນເຈົ້າຂອງ emote ແລ້ວ, ພວກເຂົາຈະມີທາງເລືອກທີ່ຈະເລືອກ Gold Royale Vouchers ແທນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເສັ້ນທາງສູ່ແຄມເປນ Victory Free Fire
- Free Fire ທ້າທ້າຍອາທິດ
- 10x ເຫດການຫຼຸດລົງຄໍາ
- ເຫດການ Arm Wave Emote