ການຮ່ວມມືທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນລະຫວ່າງ Fortnite ແລະ My Hero Academia

ແຟນໆຂອງ Fortnite ແລະຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນ My Hero Academia ມີເຫດຜົນທີ່ຈະປິຕິຍິນດີເມື່ອການຮ່ວມມືຫຼ້າສຸດໄດ້ນໍາເອົາຕົວລະຄອນທີ່ຮັກແພງຂອງ My Hero Academia ເຂົ້າມາສູ່ໂລກຂອງ Fortnite. ໃນ trailer ໃໝ່, ເກມ battle royale ຍອດນິຍົມເປີດເຜີຍວ່າ Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, ແລະ Mina Ashido ໄດ້ເປີດຕົວຄັ້ງທຳອິດໃນ Fortnite Item Shop.
ຕົວລະຄອນຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ UA, ລວມທັງ Shoto Todoroki ທີ່ມີພະລັງກ້ອນແລະໄຟທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, Eijiro Kirishima ກັບຜິວຫນັງທີ່ແຂງກະດ້າງຂອງລາວ, ແລະ Mina Ashido ທີ່ມີຄວາມສາມາດຂອງອາຊິດຂອງນາງ, ໄດ້ກັບຄືນມາສໍາລັບພາລະກິດການຝຶກອົບຮົມອີກຄັ້ງຫນຶ່ງໃນການປັບປຸງ Fortnite v26.10. ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເລີ່ມການສະແຫວງຫາໃນເກມເພື່ອຫາເງິນ XP ແລະສຳຜັດກັບປະສົບການຂ້າມຜ່ານທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້.
ການຮ່ວມມືຂອງ Fortnite ກັບ My Hero Academia ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Epic Games ເພື່ອນໍາເອົາຕົວລະຄອນຍອດນິຍົມຈາກ fandoms ຕ່າງໆເຂົ້າໄປໃນເກມ. ການຮ່ວມມືນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມຕົວລະຄອນໃໝ່ໆໃຫ້ກັບເກມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການແນະນຳເນື້ອເລື່ອງທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໆໃຫ້ກັບຜູ້ຫຼິ້ນໃນການສຳຫຼວດ.
ການຮ່ວມມືນີ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ແຟນໆຂອງ My Hero Academia ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຕົວລະຄອນທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກໃນສະພາບແວດລ້ອມການຫຼິ້ນເກມທີ່ແຕກຕ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນ Fortnite ໄດ້ຖືກນຳໄປສູ່ໂລກທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງ My Hero Academia. ແຟນບານທັງສອງສາມາດມາຮ່ວມກັນເພື່ອເພີດເພີນກັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນຂອງເຫດການ crossover ນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Fortnite ແລະ My Hero Academia ຂະຫຍາຍຕົວ, ແຟນໆສາມາດຄາດຫວັງຄວາມແປກໃຈ, ການຄົ້ນຫາ ແລະລາງວັນເພີ່ມເຕີມໃນການອັບເດດທີ່ຈະມາເຖິງ. ຕິດຕາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຜະຈົນໄພດັ່ງທີ່ຕົວລະຄອນທີ່ເປັນສັນຍາລັກເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຢູ່ໃນໂລກຂອງ Fortnite.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]
ນິຍາມ:
– Fortnite: ວິດີໂອເກມ Battle Royale ຍອດນິຍົມທີ່ພັດທະນາໂດຍ Epic Games ເຊິ່ງຜູ້ຫຼິ້ນຕໍ່ສູ້ກັນເພື່ອເປັນຄົນສຸດທ້າຍທີ່ຢືນຢູ່.
– My Hero Academia: ເປັນ manga ແລະ anime series ຍອດນິຍົມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Kohei Horikoshi, ຕັ້ງຢູ່ໃນໂລກທີ່ບຸກຄົນມີຄວາມສາມາດພິເສດທີ່ເອີ້ນວ່າ "Quirks." ເລື່ອງນີ້ຕິດຕາມ Izuku Midoriya, ເດັກຊາຍທີ່ບໍ່ມີ Quirk, ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກາຍເປັນ hero.