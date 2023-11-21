The Enigmatic Boyd's Forest Dragon: ສັດຫາຍາກ ແລະ ໜ້າຮັກ ທີ່ເຊື່ອງຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນພາກເຫນືອ Queensland

ຂັບລົດອອກຈາກ Cairns ໄປຫາ Atherton Tablelands, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກທິວທັດທີ່ສວຍງາມຂອງຊົນນະບົດທີ່ມ້ວນພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າທີ່ມີເມກ. ໃນຂະນະທີ່ພາກພື້ນນີ້ມີຊື່ສຽງສໍາລັບສັດປ່າທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງ marsupials ແລະຊະນິດນົກທີ່ຫາຍາກ, ຄວາມສົນໃຈຂອງຂ້ອຍແມ່ນຢູ່ກັບສັດທີ່ລີ້ຊ່ອນຢູ່ທີ່ນີ້ເປັນເວລາຫຼາຍລ້ານປີ - ມັງກອນປ່າໄມ້ Boyd.
ບໍ່ເຫມືອນກັບຄູ່ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີກວ່າ, ມັງກອນປ່າຂອງ Boyd ເປັນເຈົ້ານາຍຂອງການ camouflage, ຜະສົມຜະສານກັບໃບໄມ້ໃນປ່າຝົນທີ່ມີເກັດສີນ້ໍາຕານແລະສີຂີ້ເຖົ່າ. ເພື່ອແນມເບິ່ງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ແປກປະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້, ຄົນເຮົາຕ້ອງການສາຍຕາທີ່ກະຕືລືລົ້ນຫຼືການຊີ້ນໍາຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊັ່ນ James Boettcher, ເຈົ້າຂອງ FNQ Nature Tours. ຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມຮັກອັນກວ້າງຂວາງຂອງ Boettcher ສໍາລັບມັງກອນປ່າໄມ້ Boyd ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງປ່າຝົນ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນປ່າຝົນ Atherton, Boettcher ເປີດເຜີຍຄວາມດຶງດູດທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັງກອນເຫຼົ່ານີ້. ດ້ວຍຮູບລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກມັນ, ລວມທັງແກ້ມສີບົວ, ຂີ້ຫູດສີເຫຼືອງ, ແລະເກັດແຫຼມນ້ອຍໆ, ພວກມັນປະກອບເປັນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເປັນນິທານ. ພຶດຕິກຳຂອງພວກມັນເພີ່ມສະເໜ່ທີ່ໜ້າງຶດງໍ້ - ຂີ້ຄ້ານລໍຖ້າແມງໄມ້ເຂົ້າມາໃກ້ພວກມັນ ແທນທີ່ຈະແລ່ນຕາມພວກມັນ.
ໃນຂະນະທີ່ການສັງເກດເຫັນມັງກອນປ່າໄມ້ Boyd ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍ, Lake Barrine ພິສູດວ່າເປັນບ່ອນລີ້ໄພຂອງສັດເລືອຄານເຫຼົ່ານີ້. ທີ່ນີ້, ທ່າມກາງປ່າຝົນທີ່ເປີດກວ້າງ, ຄົນເຮົາສາມາດພົບສັດນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ທຸກໆສອງສາມຮ້ອຍແມັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ຄາດຄະເນການປະກົດຕົວຂອງພວກເຂົາຍ້ອນຄວາມສາມາດພິເສດໃນການຜະສົມຜະສານແລະຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບຮົ່ມເລິກ.
ຕະຫຼອດມື້, ຄວາມຄາດຄິດຂອງຂ້ອຍສ້າງຂື້ນເມື່ອ Boettcher ແນະນຳຂ້ອຍຜ່ານປ່າຝົນ, ແບ່ງປັນເລື່ອງຫຍໍ້ ແລະເລື່ອງລາວຂອງການພົບພໍ້ກັບສັດຫາຍາກເຫຼົ່ານີ້. ມັນເປັນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດທ້າຍໄດ້ພົບເຫັນມັງກອນປ່າຂອງ Boyd, ແລະສາຍຕາຂອງຂາສີດໍາຍາວຂອງມັນ, ສາຍຕາເຝົ້າລະວັງ, ແລະລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກປະຫລາດໃຈ.
ໃນໂລກທີ່ການອະນຸລັກສັດປ່າມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ມັງກອນປ່າໄມ້ Boyd ຂອງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການລະນຶກເຖິງຊີວະນາໆພັນທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນປ່າຝົນຂອງອົດສະຕາລີ. ໂດຍການສຳຫຼວດພູມສັນຖານທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ຈັກສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ທຳມະຊາດມີໃຫ້ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າໃນການອະນຸລັກທີ່ຢູ່ອາໄສເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ມັງກອນປ່າຂອງ Boyd ແມ່ນຫຍັງ?
ມັງກອນປ່າຂອງ Boyd ເປັນປະເພດແລນເປັນຊະນິດພື້ນເມືອງຂອງປ່າຝົນຂອງເຂດຮ້ອນເຂດຮ້ອນ Queensland ໃນອົດສະຕາລີ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການ camouflage ພິເສດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຮູບລັກສະນະເປັນເອກະລັກ.
ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາມັງກອນປ່າຂອງ Boyd ໄດ້ຢູ່ໃສ?
ສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຫັນມັງກອນປ່າໄມ້ Boyd ແມ່ນຢູ່ໃນປ່າຝົນຂອງ Atherton Tablelands, ໂດຍສະເພາະຢູ່ອ້ອມຮອບ Lake Barrine. ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປະສົມກັບສິ່ງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແຕ່ຜົນຕອບແທນທີ່ຈະຊອກຫາ.
ມັງກອນປ່າຂອງ Boyd ໃກ້ຈະສູນພັນບໍ?
ໃນຂະນະທີ່ສະຖານະພາບປະຊາກອນໂດຍລວມຂອງມັງກອນປ່າໄມ້ Boyd ບໍ່ໄດ້ຖືກປະເມີນໃນປັດຈຸບັນ, ການສູນເສຍທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການແຕກແຍກຂອງພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຢູ່ລອດຂອງພວກເຂົາ. ການອະນຸລັກລະບົບນິເວດຂອງປ່າຝົນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາໄລຍະຍາວຂອງສັດທີ່ເປັນເອກະລັກເຫຼົ່ານີ້.
ຂ້ອຍສາມາດຄົ້ນຫາ Atherton Tablelands ແລະປ່າຝົນຂອງມັນໄດ້ແນວໃດ?
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງ, ເຊັ່ນ FNQ Nature Tours, ສະເໜີໃຫ້ທັດສະນະທີ່ແນະນຳໃນ Atherton Tablelands. ການທ່ອງທ່ຽວເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ສໍາຜັດກັບຊີວະນາໆພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງພາກພື້ນ ແລະເພີ່ມໂອກາດທີ່ຈະເຫັນມັງກອນປ່າຂອງ Boyd ທີ່ຫາຍາກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– FNQ ທັດສະນະທໍາມະຊາດ (www.fnqnaturetours.com.au)
– ເຂດຮ້ອນ North Queensland (www.tropicalnorthqueensland.org.au)