The Fairphone 5: ບາດກ້າວໄປສູ່ໂທລະສັບສະຫຼາດແບບຍືນຍົງ

ບໍລິສັດສະມາດໂຟນຂອງໂຮນລັງ, Fairphone, ໄດ້ເປີດຕົວ Fairphone 5, ມືຖືທີ່ກໍານົດມາດຕະຖານໃຫມ່ສໍາລັບອາຍຸຍືນແລະສ້ອມແປງ. ດ້ວຍລາຄາ £619 (€699), Fairphone 5 ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວໄດ້ເຖິງ 10 ປີ, ເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂສິ່ງເສດເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ອຸປະກອນມີຫນ້າຈໍ OLED ທີ່ຄົມຊັດທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 90Hz, ສະຫນອງການເລື່ອນທີ່ລຽບງ່າຍແລະສີສັນສົດໃສ. ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າລົງວັນທີເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ທັນສະໄຫມຫຼາຍ, ມັນສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາ IP55.
Fairphone 5 ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບ Qualcomm QCM6490, ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍເທົ່າກັບຊິບສະມາດໂຟນລະດັບສູງແຕ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນໃນໄລຍະຍາວ, ລວມທັງຢ່າງຫນ້ອຍຫ້າສະບັບ Android ແລະການອັບເດດຄວາມປອດໄພແປດປີ. ອຸປະກອນຍັງປະກອບມີຊ່ອງສຽບກາດ microSD, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຂະຫຍາຍບ່ອນເກັບມ້ຽນໄດ້ງ່າຍ.
ກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟ, Fairphone 5 ໃຊ້ເວລາປະມານ 36 ຊົ່ວໂມງລະຫວ່າງການສາກໄຟ, ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະແລກປ່ຽນຫມໍ້ໄຟອອກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍສໍາລັບການ spare. ແບດເຕີລີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາຢ່າງຫນ້ອຍ 80% ຂອງຄວາມອາດສາມາດເດີມຂອງມັນສໍາລັບຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຮອບການສາກເຕັມ.
Fairphone ມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງ, ນຳໃຊ້ຄຳ ແລະເງິນທີ່ຍຸດຕິທຳ, ວັດຖຸທີ່ມາຈາກຈັນຍາບັນ, ແລະສ່ວນປະກອບທີ່ນຳມາໃຊ້ໃໝ່. ບໍລິສັດຍັງສະຫນອງການຮັບປະກັນຫ້າປີແລະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທາງເລືອກໃນການສ້ອມແປງໂທລະສັບດ້ວຍຕົນເອງໂດຍໃຊ້ອາໄຫຼ່ modular.
Fairphone 5 ມາພ້ອມກັບ Fairphone OS, ອີງໃສ່ Android 13, ໃຫ້ປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ສະອາດແລະມີປະສິດທິພາບ. ດ້ວຍການອັບເດດຄວາມປອດໄພ 10 ຫາ XNUMX ປີ, ມັນສະຫນອງການໃຊ້ງານໄດ້ດົນກວ່າໂທລະສັບສະຫຼາດອື່ນໆ. ຜູ້ໃຊ້ຍັງມີທາງເລືອກໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບປະຕິບັດການທາງເລືອກຖ້າຕ້ອງການ.
ຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງ Fairphone 5 ປະກອບມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງ 50-megapixel ສອງແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບ selfie 50-megapixel. ໃນຂະນະທີ່ການປະຕິບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບແມ່ນເຫມາະສົມໃນສະພາບແສງສະຫວ່າງທີ່ດີ, ມັນຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງສີແລະສະຖານະການທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Fairphone 5 ແມ່ນບາດກ້າວໄປສູ່ສະມາດໂຟນແບບຍືນຍົງ, ສະເໜີໃຫ້ອາຍຸຍືນຍາວ, ສ້ອມແປງໄດ້, ແລະການສະໜອງດ້ານຈັນຍາບັນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະບໍ່ກົງກັບປະສິດທິພາບແລະຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີລະດັບສູງ, ມັນສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຜູ້ທີ່ກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງເສດເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວັບໄຊທ໌ Fairphone