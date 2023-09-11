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ແຮກເກີແນເປົ້າໝາຍໃສ່ບັນຊີທຸລະກິດ Facebook ດ້ວຍການໂຈມຕີ Messenger phishing

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ແຮກເກີແນເປົ້າໝາຍໃສ່ບັນຊີທຸລະກິດ Facebook ດ້ວຍການໂຈມຕີ Messenger phishing

ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Guardio Labs ເປີດເຜີຍວ່າແຮກເກີໄດ້ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງບັນຊີ Facebook ທີ່ປອມແປງແລະຖືກທໍາລາຍເພື່ອທໍາການໂຈມຕີ phishing ໃນບັນຊີທຸລະກິດ Facebook. ຜູ້ໂຈມຕີສົ່ງຂໍ້ຄວາມ phishing Messenger ຫຼາຍລ້ານຂໍ້ຄວາມ, ອ້າງວ່າເປັນການລະເມີດລິຂະສິດ ຫຼືການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເພື່ອພະຍາຍາມຫຼອກລວງເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຂໍ້ຄວາມ phishing ປະກອບມີ RAR/ZIP archive ທີ່, ຖ້າດາວໂຫລດແລະປະຕິບັດ, ດຶງເອົາ malware dropper ຈາກ GitHub repositories. dropper, ຂຽນໃນ Python, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການກວດພົບແລະລັກຂໍ້ມູນລະອຽດອ່ອນຈາກຕົວທ່ອງເວັບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. ມັລແວຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນຄຸກກີ້ ແລະຂໍ້ມູນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ຈາກນັ້ນຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ໂຈມຕີຜ່ານທາງ Telegram ຫຼື Discord bot API.

ເມື່ອຂໍ້ມູນຖືກລັກ, ຜູ້ໂຈມຕີຈະເຊັດ cookies ທັງຫມົດຈາກອຸປະກອນຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍເພື່ອອອກຈາກບັນຊີຂອງພວກເຂົາ, ໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາພຽງພໍທີ່ຈະ hijack ບັນຊີທີ່ຖືກທໍາລາຍໂດຍການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຂອງມັນ. ຂະບວນການນີ້ສາມາດໃຊ້ເວລາໄລຍະຫນຶ່ງ, ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດສື່ມວນຊົນສັງຄົມອາດຈະຊ້າໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງບັນຊີທີ່ຖືກລັກ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະດໍາເນີນກິດຈະກໍາການສໍ້ໂກງ.

ຂະຫນາດຂອງແຄມເປນນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ, ມີປະມານ 100,000 ຂໍ້ຄວາມ phishing ຖືກສົ່ງໄປທຸກໆອາທິດ. ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນແນໃສ່ຜູ້ໃຊ້ Facebook ໃນອາເມລິກາເຫນືອ, ເອີຣົບ, ອົດສະຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. Guardio Labs ຄາດຄະເນວ່າປະມານ 7% ຂອງບັນຊີທຸລະກິດ Facebook ທັງຫມົດໄດ້ຖືກເປົ້າຫມາຍ, ໂດຍ 0.4% ໄດ້ດາວໂຫລດແຟ້ມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ບັນ​ຊີ​ທີ່ hijacked ແມ່ນ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ແຕ່​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສໍາ​ຄັນ​.

Guardio Labs ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າແຄມເປນນີ້ຕໍ່ກັບແຮກເກີຫວຽດນາມ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ malware. ການໃຊ້ເວັບບຣາວເຊີ “Coc Coc”, ທີ່ນິຍົມໃນຫວຽດນາມ, ແລະສາຍພາສາຫວຽດນາມຢູ່ໃນ malware ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງນັກຂົ່ມຂູ່. ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ກຸ່ມ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່ Facebook ດ້ວຍ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່, ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້​ບັນ​ຊີ​ຖືກ​ລັກ​ຜ່ານ​ການ​ຂາຍ​ຄືນ​ໃນ Telegram ຫຼື​ເວັບ​ມືດ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Facebook, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ມີບັນຊີທຸລະກິດ, ມີຄວາມລະມັດລະວັງຕໍ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມ phishing. ພວກເຂົາຄວນຈະລະມັດລະວັງໃນເວລາເປີດຂໍ້ຄວາມຫຼືດາວໂຫລດໄຟລ໌ແນບ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເປີດໃຊ້ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼາຍປັດໄຈ ແລະການປັບປຸງລະຫັດຜ່ານຢ່າງເປັນປົກກະຕິສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງບັນຊີໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດ​ລາຍ​ງານ Guardio Labs (URL ລົບ​ອອກ​)
- ການ​ປະ​ກາດ Facebook ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ NodeStealer (URL ລົບ​ອອກ​)
- Guardio Labs ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ (URL ລົບ​ອອກ​)

By Mampho Brescia

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