ແຮກເກີແນເປົ້າໝາຍໃສ່ບັນຊີທຸລະກິດ Facebook ດ້ວຍການໂຈມຕີ Messenger phishing

ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Guardio Labs ເປີດເຜີຍວ່າແຮກເກີໄດ້ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງບັນຊີ Facebook ທີ່ປອມແປງແລະຖືກທໍາລາຍເພື່ອທໍາການໂຈມຕີ phishing ໃນບັນຊີທຸລະກິດ Facebook. ຜູ້ໂຈມຕີສົ່ງຂໍ້ຄວາມ phishing Messenger ຫຼາຍລ້ານຂໍ້ຄວາມ, ອ້າງວ່າເປັນການລະເມີດລິຂະສິດ ຫຼືການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເພື່ອພະຍາຍາມຫຼອກລວງເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຂໍ້ຄວາມ phishing ປະກອບມີ RAR/ZIP archive ທີ່, ຖ້າດາວໂຫລດແລະປະຕິບັດ, ດຶງເອົາ malware dropper ຈາກ GitHub repositories. dropper, ຂຽນໃນ Python, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການກວດພົບແລະລັກຂໍ້ມູນລະອຽດອ່ອນຈາກຕົວທ່ອງເວັບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. ມັລແວຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນຄຸກກີ້ ແລະຂໍ້ມູນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ຈາກນັ້ນຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ໂຈມຕີຜ່ານທາງ Telegram ຫຼື Discord bot API.
ເມື່ອຂໍ້ມູນຖືກລັກ, ຜູ້ໂຈມຕີຈະເຊັດ cookies ທັງຫມົດຈາກອຸປະກອນຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍເພື່ອອອກຈາກບັນຊີຂອງພວກເຂົາ, ໃຫ້ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາພຽງພໍທີ່ຈະ hijack ບັນຊີທີ່ຖືກທໍາລາຍໂດຍການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຂອງມັນ. ຂະບວນການນີ້ສາມາດໃຊ້ເວລາໄລຍະຫນຶ່ງ, ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດສື່ມວນຊົນສັງຄົມອາດຈະຊ້າໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງບັນຊີທີ່ຖືກລັກ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະດໍາເນີນກິດຈະກໍາການສໍ້ໂກງ.
ຂະຫນາດຂອງແຄມເປນນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ, ມີປະມານ 100,000 ຂໍ້ຄວາມ phishing ຖືກສົ່ງໄປທຸກໆອາທິດ. ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນແນໃສ່ຜູ້ໃຊ້ Facebook ໃນອາເມລິກາເຫນືອ, ເອີຣົບ, ອົດສະຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. Guardio Labs ຄາດຄະເນວ່າປະມານ 7% ຂອງບັນຊີທຸລະກິດ Facebook ທັງຫມົດໄດ້ຖືກເປົ້າຫມາຍ, ໂດຍ 0.4% ໄດ້ດາວໂຫລດແຟ້ມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຈໍານວນຂອງບັນຊີທີ່ hijacked ແມ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກແຕ່ອາດຈະມີຄວາມສໍາຄັນ.
Guardio Labs ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າແຄມເປນນີ້ຕໍ່ກັບແຮກເກີຫວຽດນາມ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ malware. ການໃຊ້ເວັບບຣາວເຊີ “Coc Coc”, ທີ່ນິຍົມໃນຫວຽດນາມ, ແລະສາຍພາສາຫວຽດນາມຢູ່ໃນ malware ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງນັກຂົ່ມຂູ່. ກ່ອນໜ້ານີ້ ກຸ່ມໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ Facebook ດ້ວຍຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່, ສ້າງລາຍໄດ້ບັນຊີຖືກລັກຜ່ານການຂາຍຄືນໃນ Telegram ຫຼືເວັບມືດ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Facebook, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ມີບັນຊີທຸລະກິດ, ມີຄວາມລະມັດລະວັງຕໍ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມ phishing. ພວກເຂົາຄວນຈະລະມັດລະວັງໃນເວລາເປີດຂໍ້ຄວາມຫຼືດາວໂຫລດໄຟລ໌ແນບ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເປີດໃຊ້ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼາຍປັດໄຈ ແລະການປັບປຸງລະຫັດຜ່ານຢ່າງເປັນປົກກະຕິສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງບັນຊີໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດລາຍງານ Guardio Labs (URL ລົບອອກ)
- ການປະກາດ Facebook ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາ NodeStealer (URL ລົບອອກ)
- Guardio Labs ລາຍງານກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂູ່ຂອງຫວຽດນາມ (URL ລົບອອກ)