ການສຳຫຼວດບົດບາດຂອງ Avalanche Photodiodes ໃນເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມຄວາມໄວສູງ: ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບ
ໃນຂອບເຂດຂອງເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມຄວາມໄວສູງ, ເຕັກໂນໂລຢີອັນໜຶ່ງໄດ້ປະກົດຕົວເປັນຕົວປ່ຽນແປງເກມ: Avalanche Photodiodes (APDs). ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຈາະເລິກເຖິງບົດບາດຂອງອຸປະກອນນະວັດຕະກໍາເຫຼົ່ານີ້, ມັນຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າພວກມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານຂອງໂທລະຄົມນາຄົມ, ແຕ່ຍັງກໍານົດຂອບເຂດຂອງຄວາມໄວແລະປະສິດທິພາບການສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫມ່.
Avalanche Photodiodes ແມ່ນອຸປະກອນ semiconductor ທີ່ນໍາໃຊ້ຜົນກະທົບຂອງ avalanche ເພື່ອປ່ຽນສັນຍານແສງສະຫວ່າງເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ. ພວກມັນເປັນອົງປະກອບຫຼັກໃນລະບົບການສື່ສານໃຍແກ້ວນໍາແສງທີ່ປະກອບເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ທັນສະໄຫມ. ຄວາມສາມາດພິເສດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຂະຫຍາຍສັນຍານແສງສະຫວ່າງທີ່ອ່ອນແອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ມີຄ່າໃນການສື່ສານທາງໄກ, ບ່ອນທີ່ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານມັກຈະຫຼຸດລົງໃນໄລຍະໄກ.
ປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງ APDs ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມອ່ອນໄຫວແລະຄວາມໄວສູງ. ພວກເຂົາສາມາດກວດພົບສັນຍານແສງສະຫວ່າງໃນລະດັບຕ່ໍາແລະປ່ຽນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າໃນອັດຕາໄວທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ. ຄວາມສາມາດນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນຍຸກດິຈິຕອນຂອງມື້ນີ້, ບ່ອນທີ່ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງແລະການບໍລິການຂໍ້ມູນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, APDs ມີອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງສູງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຽງດັງ. ລັກສະນະນີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມ, ບ່ອນທີ່ຂໍ້ມູນຕ້ອງຖືກສົ່ງຜ່ານທາງໄກແລະຜ່ານສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍຄວາມສົມບູນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງ APDs ຂະຫຍາຍເກີນຄວາມໄວແລະຄວາມອ່ອນໄຫວ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສະຫນອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມທົນທານຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບ photodetectors ອື່ນໆ. APDs ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງແລະທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ຈາກໂທລະຄົມນາຄົມໄປສູ່ການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ.
ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ໄດ້ປຽບເຫຼົ່ານີ້, ການນໍາໃຊ້ APDs ໃນເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມນາຄົມບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີສິ່ງທ້າທາຍ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາຕົ້ນຕໍແມ່ນແຮງດັນສູງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປະຕິບັດງານອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການບໍລິໂພກພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະບວນການຜະລິດທີ່ສັບສົນຂອງ APDs ສາມາດເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫນ້ອຍລົງສໍາລັບບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມພະຍາຍາມຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແມ່ນແນໃສ່ເອົາຊະນະບັນດາອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້. ນະວັດຕະກໍາໃນວິທະຍາສາດວັດສະດຸແລະເທກໂນໂລຍີ semiconductor ກໍາລັງປູທາງໄປສູ່ APDs ທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ວັດສະດຸໃຫມ່ເຊັ່ນ silicon carbide ແລະ gallium nitride ກໍາລັງຖືກຂຸດຄົ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນໄຟຟ້າແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງ APDs.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຕັກນິກການຜະລິດແມ່ນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຜະລິດ APDs ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ. ການພັດທະນານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ APDs ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ຍັງເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຂົາໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Avalanche Photodiodes ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມຄວາມໄວສູງ. ຄວາມສາມາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊັ່ນ: ຄວາມໄວສູງ, ຄວາມອ່ອນໄຫວ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຂາດບໍ່ໄດ້ໃນຍຸກດິຈິຕອນທີ່ທັນສະໄຫມ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສັນຍາວ່າຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະການເຂົ້າເຖິງຂອງພວກເຂົາຕື່ມອີກ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາທ່າແຮງຂອງອຸປະກອນນະວັດຕະກໍາເຫຼົ່ານີ້, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າພວກເຂົາຈະສືບຕໍ່ຮູບຮ່າງຂອງໂທລະຄົມນາຄົມໃນອະນາຄົດ.