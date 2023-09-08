ການສຳຫຼວດວິວັດທະນາການຂອງເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ຄວາມເປັນສຽງເວົ້າ

Unraveling the Journey: ການວິວັດທະນາການຂອງ Text to Speech Technology
ການວິວັດທະນາການຂອງເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ຄວາມເປັນສຽງເວົ້າເປັນການເດີນທາງທີ່ໜ້າຈັບໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ວິທີທີ່ພວກເຮົາພົວພັນກັບເທັກໂນໂລຍີ. ນະວັດຕະກໍາທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ໄດ້ຫັນປ່ຽນຊີວິດຂອງຄົນຫຼາຍລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ພິການທາງສາຍຕາ ຫຼື ຄວາມພິການທາງດ້ານການຮຽນຮູ້, ໂດຍການໃຫ້ທາງເລືອກໃນການບໍລິໂພກເນື້ອໃນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ໃນໄລຍະຕົ້ນໆ, ເທັກໂນໂລຍີການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາສຽງເວົ້າແມ່ນມີລັກສະນະພື້ນຖານ, ດ້ວຍສຽງຫຸ່ນຍົນທີ່ມັກຈະອອກສຽງຜິດ ແລະຂາດຈັງຫວະທໍາມະຊາດ ແລະສຽງດັງຂອງສຽງເວົ້າຂອງມະນຸດ. ລະບົບຂໍ້ຄວາມຫາສຽງເວົ້າທໍາອິດ, ເອີ້ນວ່າ "DAISY," ໄດ້ຖືກພັດທະນາໃນຊຸມປີ 1970. ມັນເປັນຂັ້ນຕອນການປະຕິວັດ, ແຕ່ເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນຢູ່ໄກຈາກຄວາມສົມບູນແບບ. ຄໍາເວົ້າທີ່ສັງເຄາະແມ່ນຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ, ແລະລະບົບມີລາຄາແພງແລະຫຍຸ້ງຍາກໃນການນໍາໃຊ້.
ຊຸມປີ 1980 ແລະ 1990 ໄດ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນເຕັກໂນໂລຢີນີ້. ການແນະນໍາການສັງເຄາະຮູບແບບ, ເຊິ່ງໃຊ້ແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດເພື່ອຈໍາລອງການປາກເວົ້າຂອງມະນຸດ, ເຮັດໃຫ້ສຽງທີ່ມີລັກສະນະທໍາມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຍັງຕໍ່ສູ້ກັບຄໍາສັບແລະປະໂຫຍກທີ່ສັບສົນ, ແລະຄໍາເວົ້າມັກຈະເປັນສຽງປອມ.
ການມາຂອງອິນເຕີເນັດໃນທ້າຍຊຸມປີ 1990 ແລະຕົ້ນປີ 2000 ໄດ້ນໍາເອົາຍຸກໃຫມ່ສໍາລັບເທກໂນໂລຍີຂໍ້ຄວາມໄປຫາສຽງເວົ້າ. ການມີຂໍ້ຄວາມດີຈີຕອລທີ່ກວ້າງຂວາງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາລະບົບທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຜູ້ພັດທະນາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຄໍາເວົ້າຂອງມະນຸດທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້, ເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າການສັງເຄາະ concatenative, ເພື່ອສ້າງຄໍາເວົ້າທີ່ເປັນທໍາມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ. ອັນນີ້ໝາຍເຖິງການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຄຳເວົ້າທີ່ສັງເຄາະຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຢູ່. ສຽງມັກຈະຂາດຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະການສະແດງອາລົມ, ແລະເທັກໂນໂລຍີຕໍ່ສູ້ກັບສຳນຽງ ແລະພາສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຄວາມກ້າວໜ້າຫຼ້າສຸດຂອງເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ຄວາມຫາສຽງເວົ້າແມ່ນໄດ້ຂັບເຄື່ອນໂດຍປັນຍາປະດິດ ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ. ເທັກໂນໂລຍີເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາລະບົບທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈບໍລິບົດ, ຕີຄວາມຫມາຍຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບສໍານຽງແລະພາສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ລະບົບຂໍ້ຄວາມຫາສຽງໃນທຸກມື້ນີ້, ເຊັ່ນ: Text-to-Speech ຂອງ Google ແລະ Polly ຂອງ Amazon, ໃຊ້ວິທີການຮຽນຮູ້ແບບເລິກເຊິ່ງເພື່ອສ້າງສຽງເວົ້າທີ່ເກືອບບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກຄໍາເວົ້າຂອງມະນຸດ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ສຶກ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄໍາເວົ້າບາງຢ່າງ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການຢຸດຊົ່ວຄາວສໍາລັບຜົນກະທົບ, ຄືກັນກັບຜູ້ເວົ້າຂອງມະນຸດ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ກາຍເປັນການເຂົ້າເຖິງແລະສາມາດໃຫ້ໄດ້. ຕອນນີ້ມັນຖືກລວມເຂົ້າກັບອຸປະກອນ ແລະແອັບພລິເຄຊັນຫຼາຍຢ່າງ, ຈາກໂທລະສັບສະຫຼາດ ແລະຄອມພິວເຕີໄປຫາເຄື່ອງອ່ານອີເລັກໂທຣນິກ ແລະຜູ້ຊ່ວຍໃນເຮືອນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຄົນພິການທາງສາຍຕາ ຫຼື ຄວາມພິການທາງດ້ານການຮຽນຮູ້ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ສື່ສານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້, ຍັງມີພື້ນທີ່ສໍາລັບການປັບປຸງ. ນັກພັດທະນາກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລະບົບທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈແລະເຮັດຕາມຄໍາເວົ້າຂອງມະນຸດຢ່າງສົມບູນ. ອະນາຄົດຂອງເທກໂນໂລຍີຂໍ້ຄວາມຫາສຽງເວົ້າມີແນວໂນ້ມ, ໂດຍມີທ່າແຮງໃນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ການດູແລສຸຂະພາບ, ແລະການບັນເທີງ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການວິວັດທະນາການຂອງເທັກໂນໂລຍີຂໍ້ຄວາມເປັນສຽງເວົ້າແມ່ນເປັນການເດີນທາງທີ່ໂດດເດັ່ນ. ຈາກການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຖ່ອມຕົວຂອງມັນໃນຊຸມປີ 1970 ຈົນເຖິງລະບົບທີ່ທັນສະໄໝທີ່ພວກເຮົາມີໃນມື້ນີ້, ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ໄດ້ຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ພວກເຮົາພົວພັນກັບໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງໄປໃນອະນາຄົດ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າເທກໂນໂລຍີຂໍ້ຄວາມເປັນສຽງເວົ້າຈະສືບຕໍ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງພູມສັນຖານດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.