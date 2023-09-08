ESPN ເປີດເຜີຍພື້ນທີ່ສະຕູດິໂອທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫມ່ສໍາລັບສູນກິລາ

ESPN ໄດ້ເປີດເຜີຍພື້ນທີ່ສະຕູດິໂອທີ່ປັບປຸງໃຫມ່ຂອງຕົນສໍາລັບ SportsCenter, ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ນໍາໂດຍສະມໍ Matt Barrie, ການທ່ອງທ່ຽວຂອງສະຕູດິໂອເປີດເຜີຍພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຫນ້າຈໍທີ່ຊັບຊ້ອນແລະເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ໆ.
ອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນການລວມເອົາກໍາແພງທີ່ຫ້າ, ເພີ່ມຂະຫນາດທີ່ເປັນເອກະລັກໃຫ້ກັບຫ້ອງສະຕູດິໂອ. ຄຸນສົມບັດໃໝ່ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີປະສົບການການເບິ່ງແບບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເລິກເຊິ່ງສຳລັບທັງສະມໍ ແລະຜູ້ຊົມຄືກັນ.
ສະຕູດິໂອ SportsCenter ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫມ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະທີ່ມີການປ່ຽນແປງແລະການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງໂຄງການ. ໃນຂະນະທີ່ ESPN ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 44 ປີຂອງຕົນ, ເຄືອຂ່າຍຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຊາຍແດນແລະຮັບເອົາການປະດິດສ້າງ.
ການສັງເກດການຫນຶ່ງຈາກການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນວ່າການເປັນເຈົ້າພາບ SportsCenter ໃນປັດຈຸບັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນແລະຄວາມສອດຄ່ອງຫຼາຍກ່ວາໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. Anchors ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະກຽມເພື່ອຍ້າຍອອກໄປໃນສະຕູດິໂອ, ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາສາມາດຕິດຕາມລັກສະນະໄວຂອງການສະແດງ. ການປັບຕົວນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງການນໍາສະເຫນີທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມແລະແຂງແຮງ.
ຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະຄວາມສະຫຼາດຂອງ Matt Barrie ໃນລະຫວ່າງການທົວສະຕູດິໂອເຮັດໃຫ້ລາວເປັນເຈົ້າພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ. ຄວາມສາມາດຂອງລາວໃນການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຊົມແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະຂອງສະຕູດິໂອແມ່ນທຽບໄດ້ກັບນາຍຫນ້າທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ. ດ້ວຍທັກສະການໂນ້ມນ້າວຂອງລາວ, ຄົນເຮົາສາມາດນຶກພາບຕົວເອງໄດ້ງ່າຍໂດຍການສະ ເໜີ ຂອງສະຕູດິໂອແລະ, ໂດຍການຂະຫຍາຍ, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ ສຳ ຄັນ, ຄືກັບວ່າຄົນ ໜຶ່ງ ອາດຈະຖືກຊັກຊວນໃຫ້ຊື້ເຮືອນຫຼັງຈາກຕົວແທນອະສັງຫາລິມະສັບທີ່ມີຄວາມສະຫຼາດສະແດງການອຸທອນຂອງມັນ.
ການປັບປຸງຫຼ້າສຸດຂອງ ESPN ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນສໍາລັບທີມງານ SportsCenter ແຕ່ຍັງເນັ້ນຫນັກເຖິງການອຸທິດຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຄືອຂ່າຍໃນການສະຫນອງໂຄງການກິລາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ESPN PR