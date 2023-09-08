ການບຸກທະລຸໃໝ່: E.coli ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າຈາກນ້ຳເສຍ

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) ໃນສະວິດເຊີແລນໄດ້ຄົ້ນພົບພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາເສຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສໍາເລັດການວິສະວະກໍາ E.coli, ເປັນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຮູບແບບrod ທີ່ພົບທົ່ວໄປໃນລໍາໄສ້ລຸ່ມຂອງສິ່ງມີຊີວິດ, ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າຈາກນ້ໍາເສຍ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ EPFL ໄດ້ຕິດຕັ້ງແບັກທີເຣຍດ້ວຍເຄື່ອງຈັກພັນທຸກໍາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ. ໃນການທົດສອບ, E.coli ທີ່ຖືກວິສະວະກໍາປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໄຟຟ້າເມື່ອຖືກນ້ໍາເສຍ.
E.coli ໄດ້ເປັນທີ່ຊື່ນຊອບຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຈຸລິນຊີມາດົນນານເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງທາງພັນທຸກໍາທີ່ງ່າຍຂອງມັນ. ມັນໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະໂຄງການອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ໃນປັດຈຸບັນ, ເບິ່ງຄືວ່າສິ່ງມີຊີວິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດນີ້ອາດມີທ່າແຮງທີ່ຈະແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາເສຍ.
ໂດຍປົກກະຕິ, ການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາເສຍຕ້ອງການພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອປຸງແຕ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍ E.coli ທີ່ມີວິສະວະກໍາຊີວະພາບ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງ EPFL ໄດ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍສອງຢ່າງໃນຫນຶ່ງ: ການປຸງແຕ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີແລະການຜະລິດໄຟຟ້າພ້ອມກັນ.
ການບຸກທະລຸດັ່ງກ່າວມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການປະຕິວັດດ້ານການຄຸ້ມຄອງນ້ຳເສຍ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງ E.coli, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສ້າງໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການຜະລິດພະລັງງານແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
ການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງ E.coli bioengineered ແລະຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຢີສໍາລັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນ ໃນການຄົ້ນຫາທາງອອກນະວັດຕະກຳ ແລະ ຍືນຍົງສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳເສຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)
- ScienceDaily (ສໍາລັບຂໍ້ມູນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທົ່ວໄປ)