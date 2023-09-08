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ການບຸກທະລຸໃໝ່: E.coli ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າຈາກນ້ຳເສຍ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ການບຸກທະລຸໃໝ່: E.coli ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າຈາກນ້ຳເສຍ

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) ໃນສະວິດເຊີແລນໄດ້ຄົ້ນພົບພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາເສຍ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ວິ​ສະ​ວະ​ກໍາ E.coli​, ເປັນ​ເຊື້ອ​ແບັກ​ທີ​ເຣັຍ​ຮູບ​ແບບ​rod ທີ່​ພົບ​ທົ່ວ​ໄປ​ໃນ​ລໍາ​ໄສ້​ລຸ່ມ​ຂອງ​ສິ່ງ​ມີ​ຊີ​ວິດ​, ເພື່ອ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ຈາກ​ນ​້​ໍ​າ​ເສຍ​.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ EPFL ໄດ້ຕິດຕັ້ງແບັກທີເຣຍດ້ວຍເຄື່ອງຈັກພັນທຸກໍາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ. ໃນການທົດສອບ, E.coli ທີ່ຖືກວິສະວະກໍາປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໄຟຟ້າເມື່ອຖືກນ້ໍາເສຍ.

E.coli ໄດ້ເປັນທີ່ຊື່ນຊອບຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຈຸລິນຊີມາດົນນານເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງທາງພັນທຸກໍາທີ່ງ່າຍຂອງມັນ. ມັນໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະໂຄງການອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ໃນປັດຈຸບັນ, ເບິ່ງຄືວ່າສິ່ງມີຊີວິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດນີ້ອາດມີທ່າແຮງທີ່ຈະແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາເສຍ.

ໂດຍປົກກະຕິ, ການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາເສຍຕ້ອງການພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອປຸງແຕ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍ E.coli ທີ່ມີວິສະວະກໍາຊີວະພາບ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງ EPFL ໄດ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍສອງຢ່າງໃນຫນຶ່ງ: ການປຸງແຕ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີແລະການຜະລິດໄຟຟ້າພ້ອມກັນ.

ການ​ບຸກທະລຸ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ປະຕິ​ວັດ​ດ້ານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນ້ຳ​ເສຍ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງ E.coli, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສ້າງໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການຜະລິດພະລັງງານແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງ E.coli bioengineered ແລະຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຢີສໍາລັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນ ໃນການຄົ້ນຫາທາງອອກນະວັດຕະກຳ ແລະ ຍືນຍົງສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳເສຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)
- ScienceDaily (ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເຊື້ອ​ແບັກ​ທີ​ເຣັຍ​ທົ່ວ​ໄປ​)

By Mampho Brescia

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