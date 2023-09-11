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ຮັບເອົາການຫັນເປັນດິຈິຕອລ: ຊອບແວການປະມວນຜົນການຮຽກຮ້ອງທົ່ວໂລກກຳລັງສ້າງພູມສັນຖານປະກັນໄພໃນຍຸກເທັກໂນໂລຢີແນວໃດ

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Sep 11, 2023
ຮັບເອົາການຫັນເປັນດິຈິຕອລ: ຊອບແວການປະມວນຜົນການຮຽກຮ້ອງທົ່ວໂລກກຳລັງສ້າງພູມສັນຖານປະກັນໄພໃນຍຸກເທັກໂນໂລຢີແນວໃດ

ຮັບເອົາການຫັນເປັນດິຈິຕອລ: ຊອບແວການປະມວນຜົນການຮຽກຮ້ອງທົ່ວໂລກກຳລັງສ້າງພູມສັນຖານປະກັນໄພໃນຍຸກເທັກໂນໂລຢີແນວໃດ

ອຸດສາຫະ ກຳ ການປະກັນໄພ, ຕາມປະເພນີທີ່ຖືວ່າເປັນຜູ້ ນຳ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຊ້າ, ປະຈຸບັນ ກຳ ລັງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ການປ່ຽນແປງນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນໂດຍການມາຂອງຊອບແວປະມວນຜົນການຮຽກຮ້ອງທົ່ວໂລກ, ການຫັນເປັນດິຈິຕອນທີ່ກໍາລັງຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານປະກັນໄພໃນຍຸກເຕັກໂນໂລຢີ. ການຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ທ່າອ່ຽງ, ແຕ່ເປັນວິວັດທະນາການທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີການປ່ຽນແປງແລະຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນໃນອຸດສາຫະກໍາ.

ຊອບແວປະມວນຜົນການຮຽກຮ້ອງທົ່ວໂລກແມ່ນຕົວປ່ຽນແປງເກມສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາປະກັນໄພ. ມັນສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດຈໍານວນຫລາຍ, ລວມທັງການເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຫຼຸດລົງ, ແລະຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າທີ່ດີຂຶ້ນ. ການແກ້ໄຂຊອບແວເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຮຽກຮ້ອງທັງໝົດໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ຈາກການແຈ້ງເຕືອນເບື້ອງຕົ້ນຈົນເຖິງການຊໍາລະສຸດທ້າຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າລົບລ້າງວຽກງານຄູ່ມື, ຫຼຸດຜ່ອນເອກະສານ, ແລະປັບປຸງຂະບວນການເຮັດວຽກ, ດັ່ງນັ້ນການເລັ່ງຂະບວນການຮຽກຮ້ອງແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ວິທີແກ້ໄຂດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຂັ້ນສູງ. ພວກເຂົາສາມາດວິເຄາະຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອກໍານົດຮູບແບບ, ແນວໂນ້ມ, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ, ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ, ປັບປຸງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ແລະກວດພົບການສໍ້ໂກງທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍກໍາໄລຂອງຜູ້ປະກັນໄພເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຮັບປະກັນການແກ້ໄຂການຮຽກຮ້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຖືກຕ້ອງສໍາລັບຜູ້ຖືນະໂຍບາຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຊອບແວການປະມວນຜົນການຮຽກຮ້ອງທົ່ວໂລກຊ່ວຍເພີ່ມປະສົບການຂອງລູກຄ້າ, ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທຸລະກິດທີ່ເນັ້ນລູກຄ້າເປັນໃຈກາງຂອງມື້ນີ້. ແພລະຕະຟອມດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການຕົນເອງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຖືນະໂຍບາຍສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ, ຕິດຕາມສະຖານະຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ປະກັນໄພໄດ້ທຸກເວລາ, ທຸກບ່ອນ, ແລະຈາກອຸປະກອນໃດກໍ່ຕາມ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ແຕ່ຍັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າແລະຄວາມສັດຊື່.

​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ການ​ນຳ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ທ້າ​ທາຍ. ການປະຕິບັດຊອບແວການປະມວນຜົນການຮຽກຮ້ອງທົ່ວໂລກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນໃນເຕັກໂນໂລຢີແລະທັກສະ. ຜູ້ປະກັນຕົນຕ້ອງລົງທຶນໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຫມາະສົມ, ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂອງພວກເຂົາເພື່ອນໍາໃຊ້ລະບົບໃຫມ່, ແລະຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອຮັບປະກັນການຫັນປ່ຽນທີ່ລຽບງ່າຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາຕ້ອງການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນ, ຍ້ອນວ່າເວທີດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້ຈັດການກັບຂໍ້ມູນລູກຄ້າທີ່ລະອຽດອ່ອນ.

ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ການຮັບຮອງເອົາຊອບແວການປຸງແຕ່ງການຮຽກຮ້ອງທົ່ວໂລກແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາໂດຍ MarketsandMarkets, ຕະຫຼາດຊອຟແວການຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພທົ່ວໂລກຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຈາກ 5 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2020 ເປັນ 7.9 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2025, ໃນອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີ (CAGR) ຂອງ 9.8% ໃນໄລຍະເວລາຄາດຄະເນ. ການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບອັດຕະໂນມັດແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບຂະບວນການຮຽກຮ້ອງທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານດິຈິຕອລທີ່ນຳມາໃຫ້ໂດຍຊອບແວປະມວນຜົນການຮຽກຮ້ອງທົ່ວໂລກ ແມ່ນການຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານປະກັນໄພໃນຍຸກເທັກໂນໂລຍີ. ມັນສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດຈໍານວນຫລາຍ, ລວມທັງການເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຫຼຸດລົງ, ການປັບປຸງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ແລະປະສົບການຂອງລູກຄ້າທີ່ດີຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ການປະຕິບັດການແກ້ໄຂດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍກວ່າຄວາມສ່ຽງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ປະກັນໄພຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບການຫັນເປັນດິຈິຕອນນີ້ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນອຸດສາຫະກໍາແລະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ດັ່ງຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ, "ຄວາມຄົງທີ່ດຽວໃນຊີວິດແມ່ນການປ່ຽນແປງ," ແລະໃນອຸດສາຫະກໍາປະກັນໄພ, ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນດິຈິຕອນ.

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