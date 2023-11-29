ອົງປະກອບໃນຖັນດຽວກັນຂອງຕາຕະລາງໄລຍະເວລາມີ?

ຫົວຂໍ້: ການສຳຫຼວດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈລະຫວ່າງອົງປະກອບໃນຖັນດຽວກັນຂອງຕາຕະລາງແຕ່ລະໄລຍະ
ການນໍາສະເຫນີ:
ຕາຕະລາງໄລຍະເວລາແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ຈັດໂຄງສ້າງຂອງສານ, ທີ່ເອີ້ນວ່າອົງປະກອບ, ໂດຍອີງໃສ່ໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູແລະຄຸນສົມບັດຂອງມັນ. ລັກສະນະທີ່ໜ້າສົນໃຈອັນໜຶ່ງຂອງການຈັດການນີ້ແມ່ນມີຖັນ, ຫຼືກຸ່ມ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນໂລກທີ່ຫນ້າຈັບໃຈຂອງອົງປະກອບພາຍໃນຖັນດຽວກັນຂອງຕາຕະລາງແຕ່ລະໄລຍະ, ເປີດເຜີຍຮູບແບບ, ແນວໂນ້ມ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ລະຫວ່າງພວກມັນ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ:
ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນການຂຸດຄົ້ນຂອງພວກເຮົາ, ໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານຂອງຕາຕະລາງແຕ່ລະໄລຍະ. ຕາຕະລາງແບ່ງອອກເປັນໄລຍະ (ແຖວ) ແລະກຸ່ມ (ຖັນ). ອົງປະກອບພາຍໃນກຸ່ມດຽວກັນມີຄຸນສົມບັດທາງເຄມີທີ່ຄ້າຍຄືກັນເນື່ອງຈາກການຕັ້ງຄ່າເອເລັກໂຕຣນິກຮ່ວມກັນ. ຕາຕະລາງໄລຍະເວລາແມ່ນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄໍາສັ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນແລະການຄາດເດົາທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນໂລກທໍາມະຊາດ.
ຮູບແບບ ແລະທ່າອ່ຽງ:
ອົງປະກອບພາຍໃນຖັນດຽວກັນຂອງຕາຕະລາງແຕ່ລະໄລຍະ, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າຄອບຄົວ ຫຼືກຸ່ມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນພຶດຕິກໍາທາງເຄມີຂອງພວກມັນ. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນເຫຼົ່ານີ້ເກີດມາຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າອົງປະກອບໃນກຸ່ມດຽວກັນມີຈໍານວນດຽວກັນຂອງ valence electrons, ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ reactivity ແລະຄວາມສາມາດໃນການຜູກມັດຂອງອົງປະກອບ.
1. ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ:
ອົງປະກອບໃນຖັນດຽວກັນມັກຈະມີປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ອົງປະກອບຂອງກຸ່ມ 1, ທີ່ຮູ້ຈັກເປັນໂລຫະທີ່ເປັນດ່າງ, ພ້ອມທີ່ຈະສູນເສຍເອເລັກໂຕຣນິກ valence ດຽວຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອສ້າງເປັນ ions ຄິດຄ່າບວກ. ລັກສະນະນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີປະຕິກິລິຍາສູງ ແລະມັກຈະສ້າງທາດປະສົມທີ່ມີອົງປະກອບຈາກກຸ່ມ 17, ເອີ້ນວ່າ halogens, ເຊິ່ງຍອມຮັບເອົາອິເລັກຕອນເພື່ອປະກອບເປັນ ions ຄິດຄ່າລົບ.
2. ການປ່ຽນແປງເທື່ອລະກ້າວໃນຄຸນສົມບັດ:
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຍ້າຍກຸ່ມລົງ, ອົງປະກອບສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງເທື່ອລະກ້າວໃນຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບແລະເຄມີຂອງມັນ. ທ່າອ່ຽງນີ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແກະຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນເອເລັກໂຕຣນິກນອກສຸດຈາກແກນຄິດຄ່າບວກ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດສະຫມີປະລໍາມະນູເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ພະລັງງານ ionization (ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເອົາເອເລັກໂຕຣນິກ) ຫຼຸດລົງຂອງກຸ່ມ.
3. ລັດອົກຊີເຈນທີ່ຄ້າຍກັນ:
ອົງປະກອບພາຍໃນກຸ່ມດຽວກັນມັກຈະແບ່ງປັນສະຖານະການຜຸພັງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຊີ້ບອກຈໍານວນຂອງອິເລັກຕອນ atom atom ເພີ່ມຂຶ້ນ, ສູນເສຍ, ຫຼື shares ໃນລະຫວ່າງການຕິກິຣິຍາເຄມີ. ຕົວຢ່າງ, ກຸ່ມ 14 ອົງປະກອບເຊັ່ນ: ຄາບອນ ແລະຊິລິຄອນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສະແດງສະຖານະຜຸພັງຂອງ +4 ຫຼື -4.
ຄຳ ຖາມທີ່ມັກ:
Q1. ເປັນຫຍັງອົງປະກອບໃນຖັນດຽວກັນມີຄຸນສົມບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ?
A1. ອົງປະກອບໃນຖັນດຽວກັນມີຄຸນສົມບັດຄ້າຍຄືກັນເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີຈໍານວນດຽວກັນຂອງ valence electrons, ເຊິ່ງຄວບຄຸມການປະຕິກິລິຍາຂອງອົງປະກອບແລະພຶດຕິກໍາການຜູກມັດ.
Q2. ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ກັບຮູບແບບທີ່ສັງເກດເຫັນພາຍໃນກຸ່ມບໍ?
A2. ໃນຂະນະທີ່ອົງປະກອບພາຍໃນກຸ່ມດຽວກັນໂດຍທົ່ວໄປສະແດງຄຸນສົມບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ມັນສາມາດມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນເນື່ອງຈາກປັດໃຈເຊັ່ນ: ການຕັ້ງຄ່າເອເລັກໂຕຣນິກແລະໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູ. ຕົວຢ່າງ, ອົກຊີເຈນ (ກຸ່ມ 16) ປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງຈາກຊູນຟູຣິກ (ຍັງກຸ່ມ 16) ເນື່ອງຈາກຂະຫນາດອະຕອມນ້ອຍກວ່າ.
Q3. ມີຈັກກຸ່ມຢູ່ໃນຕາຕະລາງແຕ່ລະໄລຍະ?
A3. ຕາຕະລາງໄລຍະເວລາທີ່ທັນສະໄຫມປະກອບດ້ວຍ 18 ກຸ່ມ, ແຕ່ລະຄົນສະແດງດ້ວຍຕົວເລກແລະຕົວອັກສອນ (ຕົວຢ່າງ: ກຸ່ມ 1A, ກຸ່ມ 2B).
ສະຫຼຸບ:
ການສຳຫຼວດອົງປະກອບພາຍໃນຖັນດຽວກັນຂອງຕາຕະລາງແຕ່ລະໄລຍະຈະເປີດເຜີຍໂລກທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງຮູບແບບ, ທ່າອ່ຽງ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ມີປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງເທື່ອລະກ້າວໃນຄຸນສົມບັດ, ແລະມັກຈະມີສະຖານະຜຸພັງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອົງປະກອບ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃນການຄາດຄະເນພຶດຕິກໍາແລະການນໍາໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂົງເຂດຕ່າງໆຂອງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ.