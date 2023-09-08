SRAM ນຳສະເໜີເຄື່ອງຕິດຕາໜ່າງ Shock Eyelet ໃໝ່ດ້ວຍ Elastomers

SRAM, ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນອຸດສາຫະກໍາລົດຖີບ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຍື່ນສິດທິບັດສໍາລັບການອອກແບບ mount eyelet shocking groundbreaking. ເອກະສານສິດທິບັດອະທິບາຍການນໍາໃຊ້ elastomers, ຫຼືພາກຮຽນ spring ຢາງ, ວາງໄວ້ລະຫວ່າງຊ໊ອກແລະກອບ. ນະວັດຕະກໍານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນກັບລະບົບ suspension ລົດຖີບພູເຂົາໃນການດູດຊຶມການສັ່ນສະເທືອນຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເກີດຈາກພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ.
ການຜະລິດຂອງສ້ອມລົດຖີບພູເຂົາໃນປະຈຸບັນ, ເຊັ່ນຈາກ RockShox, ແລ້ວໃຊ້ elastomers ທີ່ເອີ້ນວ່າ ButterCups ເພື່ອດູດຊຶມການສັ່ນສະເທືອນຄວາມຖີ່ສູງ. ການສັ່ນສະເທືອນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ສ້າງຜົນບັງຄັບໃຊ້ພຽງພໍເພື່ອກະຕຸ້ນແຮງບິດສະຖິດຂອງ suspension, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຢາທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍຂອງແຮງພື້ນ. ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ແລະຄວາມເຈັບປວດຮ່ວມກັນ.
elastomers ທີ່ສະເຫນີໃຫມ່ໃນ mounts eyelet ຊ໊ອກສະເຫນີຂໍ້ດີຫຼາຍ. ພວກມັນບໍ່ພຽງແຕ່ແກ້ໄຂການສັ່ນສະເທືອນທີ່ແຮງສັ່ນສະເທືອນຂອງອາກາດດີ້ນລົນທີ່ຈະດູດຊຶມໄດ້, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ການ suspension ບີບອັດເລັກນ້ອຍກ່ອນຫນ້າຫຼັງຈາກຕີຕໍາ. ການຕອບສະ ໜອງ ໃນຕອນຕົ້ນນີ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມສະດວກສະບາຍແລະການຈັບກຸມໂດຍລວມ ສຳ ລັບຜູ້ຂັບຂີ່.
ບໍ່ເຫມືອນກັບ ButterCups ທີ່ໃຊ້ໃນການລະງັບສ້ອມ, elastomers ຊ໊ອກໃຫມ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບການຊ໊ອກທັງຫມົດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ພາກຮຽນ spring ອາກາດ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພຽງແຕ່ friction ຫນ້ອຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ suspension ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາຊະນະສໍາລັບ elastomers ມີສ່ວນຮ່ວມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍ້ອນວ່າລໍ້ຫລັງເຄື່ອນຍ້າຍສາມມິລິແມັດສໍາລັບທຸກໆ millimeters ອາການຊ໊ອກ compresses, ຜົນກະທົບຂອງ elastomers ໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປ. ການອອກແບບນີ້ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ເຖິງ 12 ມມ ຢູ່ແກນຫລັງ.
mounts elastomer ສາມາດຖືກປັບໃຫ້ພໍດີກັບຈຸດຈົບຂອງຊ໊ອກແລະອາດຈະປັບແຕ່ງໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມມັກຂອງຜູ້ຂັບຂີ່. ການປ່ຽນ elastomers ຂອງຄວາມແຂງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງລັກສະນະ suspension ຕາມນ້ໍາຫນັກຫຼືຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າການອອກແບບນີ້ສາມາດຖືກປັບປຸງຄືນໃຫມ່ຕໍ່ກັບການຊ໊ອກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າກອບ elastomer ສາມາດຕິດກັບ eyelets ຊ໊ອກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຍາວແລະການເດີນທາງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຊ໊ອກ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບກອບລົດຖີບທັງຫມົດອາດຈະຈໍາກັດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການຕິດ eyelet ຊ໊ອກເຫຼົ່ານີ້ກັບ elastomers ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສິດທິບັດແລະອາດຈະບໍ່ເຫັນການຜະລິດ, ພວກເຮົາຈະຮັກສາຕາອອກສໍາລັບການພັດທະນາເພີ່ມເຕີມໃນແນວຄວາມຄິດປະດິດສ້າງນີ້. ຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ມັນສະຫນອງໃນການປັບປຸງການປະຕິບັດການ suspension bike ພູເຂົາໄດ້ຈັບຄວາມສົນໃຈຂອງອຸດສາຫະກໍາແນ່ນອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Bikerumor